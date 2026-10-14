Dkt. Ali Taqavi Afanya Ziara ya Kida‘wa katika Markaz ya Sayyid Al-Shuhadaa Jijini Arusha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Hujjatul Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi, Rais wa Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania, amefanya ziara ya kida‘wa katika Markaz ya Sayyid Al-Shuhadaa iliyopo jijini Arusha, ambapo amekutana na kufanya mazungumzo na Mkurugenzi Mkuu wa taasisi hiyo, Samahat Sheikh Maulid Sombi.

Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wamejadili masuala mbalimbali yanayohusiana na shughuli za tablighi, maendeleo ya elimu ya dini, malezi ya Kiislamu na umuhimu wa kuimarisha ushirikiano baina ya taasisi za kidini.

Mazungumzo hayo yameangazia pia umuhimu wa kuendeleza juhudi za pamoja katika kueneza mafundisho ya Uislamu, kukuza maadili mema katika jamii na kuimarisha nafasi ya vituo vya elimu ya dini katika kuwalea vijana na kizazi kipya kwa misingi ya imani, elimu na mwenendo mwema.

Aidha, ziara hiyo imekuwa fursa ya kubadilishana uzoefu na mitazamo kuhusu namna ya kuendeleza shughuli za ulinganiaji wa Kiislamu zinazokidhi mahitaji ya jamii katika mazingira ya sasa, pamoja na kuimarisha mawasiliano na mahusiano ya kitaasisi.

Ushirikiano baina ya taasisi za Kiislamu una nafasi muhimu katika kuimarisha umoja na mshikamano wa Waislamu, sambamba na kuongeza ufanisi wa shughuli za kielimu, kiutamaduni na kida‘wa, hususan katika kueneza maarifa ya Qur’ani Tukufu na mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) pamoja na Ahlul-Bayt wake watukufu (a.s.).

Ziara hii ni sehemu ya juhudi za Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania za kuimarisha mahusiano na vituo vya elimu na taasisi za kidini, kwa lengo la kukuza ushirikiano endelevu katika nyanja za elimu, tablighi, utamaduni na malezi ya Kiislamu.