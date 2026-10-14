Dkt. Ali Taqavi Azungumzia Umuhimu wa Elimu ya Dini kwa Vijana Katika Ziara ya Hawza ya ABC Arusha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Hujjatul Islam wal-Muslimin Dkt. Ali Taqavi, Rais wa Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania, Jumanne, tarehe 13 Oktoba 2026, amefanya ziara ya kielimu na kida‘wa katika Hawza ya Kidini ya ABC (Ahlul-Bayt Center), iliyopo jijini Arusha, ambapo amekutana na Sheikh Salman Magwe, Mudir wa Hawza hiyo.

Ziara hiyo imelenga kuimarisha mawasiliano na ushirikiano baina ya Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania na vituo vya elimu ya dini, pamoja na kufuatilia maendeleo ya shughuli za kielimu na kitablighi.

Katika mazungumzo yao, Dkt. Taqavi na Sheikh Salman Magwe wamejadili nafasi muhimu ya Hawza za kidini katika kueneza maarifa ya Kiislamu, kukuza uelewa sahihi wa mafundisho ya dini na kuandaa kizazi chenye elimu, maadili mema na uwezo wa kuitumikia jamii kwa kuzingatia misingi ya Uislamu.

Mazungumzo hayo pia yamegusia umuhimu wa kuendeleza elimu ya dini katika jamii ya Kitanzania, kuimarisha shughuli za tablighi na malezi ya Kiislamu, pamoja na kuwajengea wanafunzi uwezo wa kuelewa na kufikisha mafundisho ya Uislamu kwa hekima, busara na mwenendo mwema.

Dkt. Taqavi Asisitiza Umuhimu wa Elimu na Malezi ya Vijana

Aidha, katika ziara hiyo, Dkt. Taqavi amekutana na wanafunzi wa Hawza ya ABC na kutoa nasaha kuhusu nafasi ya elimu katika maisha ya mwanadamu, hususan elimu ya dini ambayo ina mchango mkubwa katika kumjenga mtu kiimani, kimaadili na kiutendaji.

Katika nasaha zake, amesisitiza umuhimu wa kutambua thamani ya kipindi cha ujana na kukitumia kwa kujifunza, kufanya utafiti na kujipatia maarifa sahihi ya dini tukufu ya Kiislamu.

Ameeleza kuwa ujana ni hatua muhimu katika kujenga msingi imara wa maisha ya baadaye, hivyo wanafunzi wanapaswa kutumia kipindi hicho kwa bidii katika masomo yao, kujenga tabia njema na kuimarisha uhusiano wao na mafundisho ya Qur’ani Tukufu na Sunnah ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.).

Vilevile, amewahimiza wanafunzi kuwa na nidhamu, subira, juhudi na moyo wa kujituma katika safari yao ya kutafuta elimu. Amesisitiza kuwa mafanikio katika masomo yanahitaji kujitolea, kuwaheshimu walimu, kutumia muda vizuri na kuzingatia maadili mema katika maisha ya kila siku.

Wanafunzi Wahimizwa Kuwa Vielelezo Bora vya Mafundisho ya Uislamu

Katika sehemu nyingine ya nasaha zake, Dkt. Taqavi amesisitiza kuwa wanafunzi wa elimu ya dini wana wajibu wa kuwa mabalozi wazuri wa Uislamu katika jamii, kwa kuyaakisi mafundisho yake kupitia kauli, tabia na matendo yao.

Ameeleza kuwa uenezaji wa mafundisho sahihi ya Uislamu haupaswi kutegemea maneno pekee, bali unapaswa pia kudhihirika katika uadilifu, huruma, uaminifu, heshima na namna Waislamu wanavyoshirikiana na watu wengine.

Kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na Ahlul-Bayt wake watukufu (a.s.), elimu na maadili ni misingi muhimu katika kumjenga mwanadamu mwenye manufaa kwa nafsi yake na jamii inayomzunguka. Kwa msingi huo, wanafunzi wa Hawza wanahimizwa kujenga uwiano kati ya kupata maarifa ya kina ya dini na kuyatekeleza katika maisha yao ya kila siku.

Ziara hii ni sehemu ya juhudi za Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania za kuimarisha mahusiano na Hawza, madrasa na vituo mbalimbali vya elimu ya dini nchini, kwa lengo la kukuza ushirikiano wa kielimu na kitablighi, kuendeleza malezi bora ya vijana na kuimarisha uenezaji wa maarifa na maadili ya Kiislamu katika jamii.

Kupitia ziara za aina hii, Uwakilishi wa Jamiat Al-Mustafa (s.a.w.w.) nchini Tanzania unaendelea kusisitiza umuhimu wa elimu, malezi bora na ushirikiano baina ya taasisi za kidini katika kujenga jamii yenye maarifa, maadili mema na uelewa sahihi wa mafundisho ya Uislamu.