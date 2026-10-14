Kupinga Hijabu nchini Azerbaijan; Kunyamaza Kwetu Hakukubaliki!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Hatua mpya za serikali ya Jamhuri ya Azerbaijan dhidi ya maadili yanayokubaliwa na Waislamu wengi wa Kishia nchini humo zimekuwa miongoni mwa habari kuu za kijamii katika eneo hilo na ulimwengu wa Kiislamu siku hizi. Kuwekwa kwa kanuni mpya za mavazi shuleni katika wiki za mwanzo za mwaka wa masomo kumewazuia mamia ya wanafunzi wa kike na walimu wanaovaa hijabu kuhudhuria masomo madarasani. Hali hiyo imeibua mjadala mkubwa katika eneo hilo na kimataifa, huku ikifuatana na miitikio mbalimbali.

Uturuki Yatoa Mwitikio Mkubwa Dhidi ya Vizuizi vya Hijabu

Miongoni mwa miitikio mikubwa kutoka nje ya Azerbaijan ni ule wa Uturuki, ambayo ni rafiki, mshirika wa karibu na mshirika wa kimkakati wa Jamhuri ya Azerbaijan.

Oktay Saral, mshauri mkuu wa Rais wa Uturuki, ameeleza kuwa vizuizi hivyo “havikubaliki” na kuitaka serikali ya Baku “irekebishe kosa lake mara moja”.

Vilevile, Kemal Kılıçdaroğlu, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Uturuki chenye misingi ya kisekula, ameitaka Azerbaijan isirudie makosa ambayo Uturuki ilifanya katika suala la hijabu.

Katika hatua nyingine, wananchi mjini Istanbul wamekusanyika mbele ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Azerbaijan, wakitoa kaulimbiu inayosema: “Hijabu ni utambulisho wa mwanamke Muislamu.”

Mahmut Arıkan, kiongozi wa Chama cha Saadet nchini Uturuki, naye amemwandikia barua ya wazi Rais wa Azerbaijan, Ilham Aliyev. Katika barua hiyo, akikumbusha uzoefu mchungu wa tukio la tarehe 28 Februari nchini Uturuki na mapinduzi yaliyotokea nchini humo, ameeleza kuwa kupiga marufuku hijabu kunaweza kusababisha “jeraha kubwa katika dhamiri za watu”.

Chama Tawala cha Azerbaijan Chapinga Ukosoaji wa Uturuki

Kwa upande mwingine, chama tawala cha Azerbaijan, Yeni Azerbaijan (Azerbaijan Mpya), kimejibu ukosoaji huo kwa kusisitiza kuwa nchi hiyo ina mfumo wa kisekula. Chama hicho kimewataka viongozi wa Uturuki wasiingilie masuala ya ndani ya Azerbaijan.

Aidha, chama hicho kimeonya kuwa kutumia suala la hijabu kwa madhumuni ya kisiasa kunaweza kuathiri mahusiano baina ya nchi hizo mbili. Kwa namna hiyo, viongozi wa Azerbaijan wamejibu ukosoaji wa Uturuki kupitia chama chao tawala.

Mwitikio Katika Ulimwengu wa Kishia

Katika ulimwengu wa Kishia, hadi wakati wa kuandikwa kwa makala hii, Muqtada al-Sadr, kiongozi wa Harakati ya Sadr nchini Iraq, amelaani hatua za serikali ya Azerbaijan, jambo ambalo mwandishi wa makala analitaja kuwa la kupongezwa.

Hata hivyo, nchini Iran, ambayo ina uhusiano wa karibu wa kidini na kitamaduni na wananchi wa Azerbaijan, hakukuwa na mwitikio rasmi au usio rasmi uliokuwa umejitokeza kwa kiwango kikubwa kufikia wakati huo.

Mwandishi wa makala anaeleza kuwa mwenendo wa serikali ya Ilham Aliyev katika masuala yanayohusiana na Uishia na Iran umeibua wasiwasi miongoni mwa baadhi ya viongozi wa Iran kuhusu namna ya kushughulikia suala hilo.

Kwa mujibu wa makala hiyo, katika mazingira ambayo Iran inakabiliwa na vita kubwa dhidi ya Marekani na Israel, huku Ikulu ya Marekani ikifuata sera ya kuizunguka Iran kwa vizuizi vya baharini na nchi kavu, na serikali ya Baku ikitajwa mara kadhaa kuwa imezuia njia za usafirishaji na kuwaacha maelfu ya magari na madereva wa Iran wakisubiri mpakani, matarajio ya hatua ya moja kwa moja na rasmi dhidi ya Azerbaijan yanaweza yasiwe rahisi kutekelezwa. Hata hivyo, mwandishi anasisitiza kuwa hakuna kizuizi kinachopaswa kuzuia wananchi na taasisi zisizo za kiserikali kutoa maoni yao.

Wito wa Kuunga Mkono Haki ya Kuvaa Hijabu

Kwa msingi huo, mwandishi anaona kuwa hatua inayofaa katika mazingira haya ni wananchi na Waislamu wa Kishia kuunga mkono madai ya kulindwa kwa haki ya kuvaa hijabu nchini Azerbaijan.

Anakumbusha kuwa wakati wa vita kati ya Azerbaijan na Armenia, vilivyohusishwa na madai ya kurejesha maeneo yaliyokuwa yakidaiwa na Azerbaijan, taasisi nyingi za kidini na kijamii nchini Iran ziliunga mkono haki ya Azerbaijan. Miongoni mwa waliotajwa ni maimamu wa sala ya Ijumaa katika miji yenye wakazi wengi wanaozungumza Kituruki, pamoja na viongozi na watu mashuhuri wa Ardabil, Azerbaijan ya Mashariki na hata Zanjan.

Mwandishi pia anataja kuwa kiongozi mkuu wa zamani wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran aliwahi kuunga mkono haki za Azerbaijan katika mojawapo ya hotuba zake, huku akisisitiza pia haki za Waarmenia.

Kwa mtazamo wa mwandishi, sasa ni wakati wa wananchi katika mikoa ya mpakani mwa Iran na Azerbaijan, hususan Ardabil na Azerbaijan ya Mashariki, kuonyesha mshikamano wao na kudai kulindwa kwa haki za Waislamu wa Kishia nchini Azerbaijan.

Katika juhudi hizo, mwandishi anaona kuwa nafasi ya baadhi ya maimamu wa sala ya Ijumaa wanaopendwa na wananchi katika maeneo hayo ni muhimu na kwamba wanapaswa kuungwa mkono. Anadai kuwa serikali ya Baku ina wasiwasi kuhusu ushawishi wa kauli na umaarufu wa viongozi wa kidini wa Kiazeri nchini Iran miongoni mwa wananchi wa Azerbaijan.

Diplomasia Isiyo Rasmi Yatajwa Kama Njia Mbadala

Katika nyanja ya diplomasia isiyo rasmi, mwandishi anapendekeza pia kuchunguza uwezekano wa kutumia mahusiano mazuri kati ya binti wa Rais wa Iran, anayemtaja kama Bi. Pezeshkian, na binti wa Ilham Aliyev. Kwa mujibu wa makala hiyo, mawasiliano yao yanaweza kurahisishwa na uwezo wao wa kuzungumza lugha ya Kiazeri.

Mwandishi anaamini kuwa kwa kutumia busara na mikakati inayofaa, inawezekana kuandaa miitikio yenye ushawishi kuhusu hali ya Waislamu wa Kishia nchini Azerbaijan. Aidha, anadai kuwa viongozi wa Baku wana wasiwasi mkubwa kuhusu nafasi ya Iran na kwamba hata katika mgogoro wa hijabu, wanaielekezea Iran lawama kwa matatizo na maamuzi yao wenyewe.

Hitimisho

Mwandishi wa makala anahitimisha kwa kusema kuwa hatua ya hivi karibuni ya serikali ya Azerbaijan dhidi ya hijabu imeiweka katika hali ngumu ambayo, kwa mtazamo wake, serikali nyingine kubwa na zenye nguvu zaidi katika eneo hilo zimewahi kukumbana nayo bila kufanikiwa kujinasua kwa urahisi.

Kwa ujumla, makala hii inatoa wito wa kuunga mkono haki ya kuvaa hijabu nchini Azerbaijan na inapendekeza matumizi ya mshikamano wa wananchi, ushawishi wa viongozi wa kidini na diplomasia isiyo rasmi ili kushughulikia suala hilo.