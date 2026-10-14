Saudi Arabia Katika Njia Panda Kati ya Vita na Mazungumzo: Gharama Kubwa za Kuongeza Mvutano na Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Ripoti ya mtandao wa habari wa CNN imeangazia udhaifu wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia katika kukabiliana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani (drones) yanayohusishwa na Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen. Ripoti hiyo imesisitiza kuwa licha ya matumizi makubwa ya kijeshi na kumiliki mifumo ya kisasa ya ulinzi, Saudi Arabia imeshindwa kuhakikisha kikamilifu usalama wa miundombinu yake muhimu ya kimkakati.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Saudi Arabia hutumia makumi ya mabilioni ya dola kila mwaka kwa masuala ya ulinzi. Hata hivyo, bado inakabiliwa na changamoto katika kulinda miundombinu muhimu, ikiwemo viwanja vya ndege, viwanda vya kusafisha mafuta na mabomba ya kusafirisha mafuta, dhidi ya makombora na ndege zisizo na rubani zinazozinduliwa na Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen.

Licha ya kupata silaha za kisasa kutoka Marekani na Ulaya na kuwa na mifumo ya ulinzi wa anga yenye tabaka mbalimbali, Saudi Arabia ilikabiliwa na mashambulizi yaliyosababisha vifo katika uwanja mkuu wa ndege unaohudumia mji mkuu wake, Riyadh, katika wiki iliyotangulia ripoti hiyo.

Kwa mujibu wa Taasisi ya Kimataifa ya Utafiti wa Amani ya Stockholm (SIPRI), Saudi Arabia ilitumia dola bilioni 83 kwa masuala ya kijeshi mwaka uliotajwa katika ripoti hiyo, na hivyo kuendelea kuwa miongoni mwa nchi kumi zinazotumia fedha nyingi zaidi duniani katika sekta ya kijeshi. Ununuzi wake wa silaha unajumuisha ndege za kivita za Marekani, mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot na THAAD, pamoja na silaha za kisasa kutoka Ufaransa na Uingereza.

Changamoto za Kulinda Miundombinu ya Kimkakati

Ripoti ya CNN inaeleza kuwa Saudi Arabia ina maeneo mengi yanayohitaji ulinzi. Nchi hiyo ina eneo kubwa na inakabiliwa na vitisho kutoka pande tatu.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, upande wa mashariki, Iran ilirusha takribani makombora na ndege zisizo na rubani 1,000 kuelekea maeneo yaliyolengwa nchini Saudi Arabia katika kipindi cha mapigano ya mwaka uliotajwa. Upande wa kaskazini, makundi yenye silaha yanayoungwa mkono na Iran nchini Iraq yalirusha ndege zisizo na rubani kuelekea bomba muhimu la mafuta linalounganisha mashariki na magharibi mwa Saudi Arabia. Upande wa kusini, Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen vinadaiwa kurusha makombora kuelekea Saudi Arabia kutoka maeneo ya milimani na majukwaa ya kurushia makombora yanayohamishika.

Ripoti hiyo inasisitiza kuwa kulinda Saudi Arabia kunahitaji zaidi ya kulinda Riyadh au kiwanda kimoja cha kusafisha mafuta. Mifumo ya ulinzi inapaswa kutambua vitisho vinavyoingia, kuamua ni vipi vinavyohitaji kuzuiliwa na kutoa tahadhari kwa raia ndani ya muda mfupi.

Tathmini hiyo, kwa mujibu wa CNN, ilinukuu pia tovuti huru ya Vision2030.ai, inayochambua maendeleo ya kiuchumi ya Saudi Arabia. Chanzo kimoja cha Saudi Arabia kilieleza kuwa Wizara ya Ulinzi inakabiliwa na maamuzi magumu kuhusu namna ya kugawa mifumo ya ulinzi iliyopo kutokana na wingi wa miundombinu inayoweza kushambuliwa.

Uwezo wa Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen

Ripoti hiyo inasema Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen vimejifunza kutumia kwa pamoja makombora ya balistiki, makombora ya kusafiri umbali mrefu na ndege zisizo na rubani ili kuvuruga mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia na kupenya katika kinga zake.

CNN inalinganisha mbinu hiyo na ile inayotumiwa na Urusi katika mashambulizi yake dhidi ya Ukraine, ambapo ndege zisizo na rubani hutumika pamoja na makombora ya aina mbalimbali.

Mwaka uliotangulia, kombora lililorushwa kutoka Yemen liliripotiwa kupenya mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel na kuanguka karibu na Uwanja wa Ndege wa Ben Gurion. Mchambuzi wa masuala ya kijeshi, Amir Bar Shalom, aliieleza CNN wakati huo kuwa shambulio hilo lilikuwa sahihi sana, akibainisha kuwa kufikia kiwango hicho cha usahihi kutoka umbali wa kilomita 2,000 ni jambo la kuvutia.

Hatari Zinaenea Zaidi ya Sekta ya Mafuta

Kwa mujibu wa CNN, Saudi Arabia imejaribu kuonyesha kuwa hali nchini humo ni ya kawaida licha ya kuongezeka kwa mapigano na Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen.

Ripoti hiyo inasema kuwa kabla ya mashambulizi yaliyosababisha vifo katika uwanja wa ndege wa Riyadh, mamlaka ya ulinzi wa raia ya Saudi Arabia ilisimamisha kwa muda kutuma tahadhari za simu kuhusu makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekea katika maeneo yaliyolengwa.

Baadhi ya wakazi wa Riyadh walisema tahadhari hizo zilianza tena kutumwa. Mmoja wa wakazi wa kigeni alieleza kuwa watoto wake walikuwa wakisoma nyumbani kwa njia ya mtandao katika wiki hiyo. Mkazi mwingine alilalamikia ukosefu wa tahadhari za kiotomatiki kuhusu makombora, lakini akasema mfumo wa tahadhari za simu ulianza kufanya kazi tena kwa ufanisi kufikia Jumatatu. Pia alikosoa ukimya wa mamlaka za Saudi Arabia kuhusu mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh wakati wa mapumziko ya mwisho wa wiki.

Ripoti hiyo inaonya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Yemen kunaweza kusababisha mashambulizi zaidi ya makombora dhidi ya Saudi Arabia. Hali hiyo inaweza kuathiri azma ya Mohammed bin Salman, Mwanamfalme wa Saudi Arabia, ya kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha kimataifa cha uwekezaji, teknolojia na utalii.

Hatari hizo hazihusu sekta ya mafuta pekee, bali pia vituo vya kuhifadhi na kuchakata data, mitambo ya kuondoa chumvi katika maji ya bahari na viwanja vya ndege. Miundombinu hiyo ni muhimu kwa mipango ya Saudi Arabia ya kukuza teknolojia, kuhakikisha upatikanaji wa maji na kuendeleza uchumi wa utalii.

CNN pia ilibainisha kuwa mkutano mkubwa wa uwekezaji uliopangwa kufanyika Riyadh mwishoni mwa mwezi huo ungekuwa fursa ya kuitangaza Saudi Arabia kwa wawekezaji wa kimataifa. Hata hivyo, baadhi ya kampuni kubwa zilikuwa zimeamua kutoshiriki katika mkutano wa kimataifa wa sekta ya mafuta uliopangwa kufanyika Riyadh katika wiki hiyo.

Kuishinda Yemen Kupitia Vita vya Ardhini Si Rahisi

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kuishinda Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen kupitia mashambulizi ya ardhini yanayofanywa na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kunaonekana kuwa jambo gumu sana.

CNN inaeleza kuwa vikosi hivyo vina maeneo yenye ngome imara, vina uzoefu wa kivita na vinaifahamu vizuri hali ya kijiografia ya maeneo ya milimani. Ripoti hiyo inadai kuwa katika mwezi uliotangulia, vilisababisha hasara kubwa kwa vikosi vya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia.

CNN pia ilikumbusha kuwa Marekani ilitumia zaidi ya dola bilioni moja mwaka uliotangulia katika kampeni ya mashambulizi ya anga iliyodumu kwa wiki saba dhidi ya Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen. Hatimaye, upande wa Yemen ulikubali kutoishambulia meli za Marekani katika Bahari Nyekundu, lakini uliendelea kushikilia misimamo yake na kudungua baadhi ya ndege za kisasa zisizo na rubani za Marekani.

Ripoti hiyo inakadiria kuwa Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen vinaweza kuwa na wapiganaji takribani 350,000 na inaeleza kuwa bado vinaendelea kuchukua hatua za kijeshi. Kwa mujibu wa Taasisi ya Utafiti wa Vita (ISW), katika taarifa iliyotajwa kuwa ilitolewa Jumatatu, vikosi hivyo vilikuwa vimeizingira Taiz, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Yemen na kitovu muhimu cha usafirishaji wa vifaa, ambao ripoti inasema uko chini ya udhibiti wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia.

Saudi Arabia Yatafuta Msaada wa Kimataifa

Ripoti ya CNN inasema Saudi Arabia inajaribu kuunda muungano wa kimataifa dhidi ya Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen.

Baadhi ya washirika wa kikanda wameonyesha utayari wa kusaidia Saudi Arabia na kuipatia mifumo ya ulinzi. Pakistan imetuma maelfu ya wanajeshi kusaidia ulinzi wa nchi hiyo, huku Misri ikisema iko tayari kutoa msaada wowote itakaoombwa.

Saudi Arabia inaweza pia kupata mifumo zaidi ya ulinzi wa anga kutoka Ulaya na Marekani, ingawa akiba ya silaha iliyotokana na usafirishaji wa vifaa vya kijeshi mwanzoni mwa vita dhidi ya Iran inaripotiwa kupungua.

Hata Marekani yenyewe inakabiliwa na upungufu wa baadhi ya mifumo hiyo. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani (Pentagon) inaonyesha kuwa vita dhidi ya Iran vimepunguza akiba ya kimkakati na kufichua changamoto katika uwezo wa viwanda kuzalisha na kujaza tena akiba ya silaha.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa mwangalifu kuhusu kuingia katika vita vingine Mashariki ya Kati, huku uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani ukikaribia. Hadi wakati wa ripoti hiyo, hakuwa amejifunga kufanya mashambulizi ya moja kwa moja ya Marekani dhidi ya Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen, wala hakuwa ameondoa kabisa uwezekano huo.

Michael Ratney, kutoka Kituo cha Mafunzo ya Kimkakati na Kimataifa (CSIS) mjini Washington, alisema kusitasita kwa Marekani kuingilia kati kunaweza kuimarisha hisia kwamba Washington inamtelekeza mshirika wake wakati anapohitaji msaada zaidi. Ratney, ambaye aliwahi kuwa balozi wa Marekani nchini Saudi Arabia, aliandika kabla ya mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege kwamba Saudi Arabia iko chini ya mashambulizi na inakabiliwa na shinikizo la kisiasa la kujibu.

Hata hivyo, alitathmini kuwa hatimaye huenda pande husika zikarejea kwenye diplomasia, hata kama mazungumzo hayo hayatakuwa kamili au ya kuridhisha kwa kila upande, kwa kuwa yanaweza kusaidia kupunguza makali ya mapigano.

Hitimisho

Ripoti ya CNN inaonyesha changamoto zinazokabili Saudi Arabia katika kulinda miundombinu yake muhimu licha ya matumizi makubwa ya kijeshi na upatikanaji wa silaha za kisasa. Kwa mujibu wa tathmini hiyo, kuongezeka kwa mapigano kunaweza kuongeza hatari kwa usalama wa nchi hiyo na kuathiri mipango yake ya kiuchumi, uwekezaji na utalii.

Ripoti hiyo pia inaashiria kuwa suluhisho la kijeshi pekee linaweza lisitoshe kumaliza mzozo, huku diplomasia ikibaki kuwa njia inayoweza kusaidia kupunguza mvutano.