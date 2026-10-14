Hukumu za Kisiasa Dhidi ya Wanazuoni wa Kishia Zimeandaliwa Mapema; Kesi Zinaendeshwa kwa Njia Zisizo za Haki na kwa Usiri

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Hujjatul Islam Sheikh Muhammad Khujasta, akizungumzia kuongezeka kwa ukandamizaji dhidi ya Mashia nchini Bahrain, amesema kuwa kinachoendelea katika nchi hiyo kwa sasa ni mchakato wa kuhukumu madhehebu ya Shia na taasisi zake zote. Amesema utawala wa Aal Khalifa unalenga kuzuia shughuli za jamii ya Kishia na kukandamiza utambulisho wake wa kidini.

Akizungumza na mwandishi wa habari wa ABNA pembezoni mwa mkutano uliofanyika mjini Qom, wenye kichwa cha habari “Zaidi ya Nondo za Magereza; Zaidi ya Vikwazo”, Sheikh Khujasta alieleza kuwa hali ya Mashia nchini Bahrain imeendelea kuwa ngumu kutokana na hatua zinazochukuliwa dhidi yao.

Akizungumzia vita alivyovitaja kuwa vilivyoanzishwa na utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema kuwa baada ya vita hivyo, utawala wa Aal Khalifa ulipoteza uvumilivu wake dhidi ya kile alichokiita fahari ya madhehebu ya Shia. Kwa mujibu wa maelezo yake, anaamini kuwa mpango wa kuwashambulia Mashia wa Bahrain ulianzishwa kwa msaada wa Wazayuni.

Alisema mpango huo ulianza kwa kukamatwa kwa watu na kuwekwa kwa vikwazo dhidi ya Mashia. Aidha, alidai kuwa baadhi ya Mashia waliounga mkono hatua za kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi hayo walikamatwa mitaani.

Kifo cha kijana mfungwa na kuongezeka kwa ukandamizaji

Sheikh Khujasta alizungumzia pia kifo cha Sayyid Muhammad al-Mousawi akiwa katika magereza ya utawala wa Aal Khalifa. Alisema kuwa kutoa maoni na kupinga sera za utawala huo kumesababisha baadhi ya watu kukamatwa na kuteswa.

Kwa mujibu wa Sheikh Khujasta, kijana huyo alifariki kutokana na mateso gerezani. Alidai kuwa alilengwa kwa sababu ya kupinga uwezekano wa mashambulizi kufanywa kutoka katika ardhi ya Bahrain dhidi ya shule za Iran, pamoja na mauaji ya watoto katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Akiendelea kueleza kuhusu hali ya Mashia nchini humo, alisema kuwa ukandamizaji umeongezeka zaidi kupitia kukamatwa kwa wanazuoni mashuhuri na walimu wakuu wa vyuo vya elimu ya dini.

Alifafanua kuwa shughuli za kidini za wanazuoni hao zinahusiana kwa karibu na ushiriki wao katika jamii. Hata hivyo, alidai kuwa utawala wa Aal Khalifa umewafungulia mashtaka kwa madai ya kueneza nadharia ya Wilayat al-Faqih, pamoja na tuhuma za kuwa na uhusiano na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Udhibiti wa taasisi za kidini na mashtaka dhidi ya wanazuoni

Akizungumzia hatua zinazochukuliwa dhidi ya taasisi za kidini za Kishia, Sheikh Khujasta alisema kuwa utawala wa Aal Khalifa umechukua udhibiti wa taasisi hizo, zikiwemo taasisi za wakfu wa kidini (Awqaf), na kutunga sheria inayolenga kudhibiti maudhui na mwelekeo wa hotuba za kidini.

Alidai kuwa baadhi ya kesi zinazoendeshwa dhidi ya wanazuoni hao hazizingatii sheria, haki wala misingi ya msingi ya ubinadamu. Pia alisema kuwa wanazuoni wengi wamelazimishwa kusaini taarifa na maungamo ambayo, kwa mujibu wa maelezo yake, hawakuwahi kuyaona wala kuyasoma.

Kesi za siri na ushahidi unaotiliwa shaka

Akikosoa mwenendo wa kesi zinazowakabili wanazuoni wa Kishia nchini Bahrain, Sheikh Khujasta alisema kuwa vikao vya mahakama vinafanyika kwa siri na bila taarifa za kutosha kwa umma. Alidai kuwa hata washtakiwa wenyewe hawahudhurii vikao hivyo vya mahakama.

Alisema kuwa ushahidi muhimu zaidi uliowasilishwa dhidi ya wanazuoni hao ni maelezo ya afisa mmoja wa usalama ambaye utambulisho wake haukufichuliwa. Kwa mujibu wa Sheikh Khujasta, afisa huyo hakuwa na ufahamu wa msingi kuhusu maana ya tuhuma zilizokuwa zikiwasilishwa.

Alieleza kuwa mawakili walipomuuliza afisa huyo maana ya Wilayat al-Faqih, alijibu kwa kusema “Iran”. Sheikh Khujasta alidai kuwa jibu hilo lilitumika kama sehemu ya msingi wa kuwahukumu wanazuoni hao.

Hotuba za wanazuoni zasimamia umoja wa jamii

Akizungumzia hotuba za wanazuoni waliokamatwa na namna majaji wanavyowashughulikia, Sheikh Khujasta alisema kuwa hotuba hizo zimekuwa zikisisitiza umoja na mshikamano wa jamii.

Hata hivyo, alisema kuwa kesi dhidi yao zinaendelea. Alieleza kuwa namna jaji anavyowasiliana na wanazuoni hao kupitia video, huku akijaribu kuwanyamazisha wanapotaka kuzungumza, inaashiria kuwa hukumu za kisiasa dhidi yao zilikuwa zimeandaliwa mapema.

“Si kesi za wanazuoni wachache, bali ni za jamii nzima ya Kishia”

Katika hitimisho lake, Sheikh Khujasta alisisitiza kuwa kinachoendelea nchini Bahrain si kesi dhidi ya wanazuoni wachache wa dini pekee, bali ni kile alichokitaja kuwa kesi dhidi ya jamii nzima ya Kishia nchini humo.

Alisema kuwa jamii hiyo inakabiliwa na vikwazo vya kidini, kukamatwa kwa watu na ukandamizaji alioueleza kuwa umeandaliwa na kutekelezwa kwa utaratibu.