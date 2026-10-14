Admirali Sayyari: Tutazishambulia Tena Meli za Adui Iwapo Itahitajika

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Msaidizi wa Kamanda Mkuu wa Jeshi la Iran anayeshughulikia masuala ya uratibu, Admirali Habibullah Sayyari, amesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran vina uwezo mkubwa wa kijeshi pamoja na vifaa na miundombinu ya kisasa ya kujihami inayokidhi viwango vya kimataifa. Amesema kuwa Iran haina upungufu wowote wa vifaa vya kijeshi, huku akionya kuwa nchi hiyo itazishambulia tena meli za adui iwapo hali italazimu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran (IRNA), Admirali Sayyari amesema katika mahojiano:

"Tayari tumewahi kuzishambulia meli za adui hapo awali, na iwapo Iran itakabiliwa na uchokozi au mashambulizi mengine mapya, tutarudia mashambulizi hayo."

Aidha, Admirali Sayyari ameongeza:

"Hatuna upungufu wowote katika uwezo wetu wa kijeshi. Kinyume chake, tunamiliki uwezo, vifaa na miundombinu inayotambuliwa kimataifa. Tumeilinda nchi yetu kwa uthabiti na tutaendelea kufuata mkondo huo kwa kuchukua hatua zote zinazohitajika ili kumshambulia adui katika eneo lolote litakalolazimu."