Rubio Ayageuza Mashambulizi Dhidi ya Iran kuwa Mtihani wa Kistaarabu kwa Ulaya, Huku Marekani Ikikabiliwa na Mkwamo wa Vita

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Ripoti iliyochapishwa na Al-Wefaq imeeleza kuwa mashambulizi ya pamoja ya kijeshi yaliyoanzishwa na Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran tangu tarehe 28 Februari 2026 yameiweka Ikulu ya Marekani (White House) katika mkwamo mkubwa wa kisiasa na kijeshi, huku vita hivyo vikielezwa kuingia mwezi wa nane na kusababisha gharama kubwa katika masoko ya nishati duniani.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Washington inakabiliwa na changamoto zinazotokana na mwenendo wa vita hivyo, jambo ambalo limeisukuma kutafuta mbinu mpya za kuwashawishi washirika wake wa Ulaya kushiriki katika mapambano dhidi ya Iran.

Ripoti hiyo inadai kuwa Marekani imeanza kutumia tafsiri za kihistoria zinazochaguliwa kwa kuzingatia maslahi yake, hususan mjini Athens, Ugiriki, ili kuyawasilisha mashambulizi dhidi ya Iran kama suala linalohusiana na mustakabali wa ustaarabu wa Ulaya.

Aidha, Al-Wefaq imedai kuwa Washington imekuwa ikitumia madai ya vitisho vya kiusalama katika kambi za kijeshi za Uingereza kama sehemu ya juhudi za kuhalalisha ushiriki mkubwa zaidi wa mataifa ya Ulaya katika vita hivyo.

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, hatua hizo zinalenga kuwavuta washirika wa Ulaya ambao wameonesha kutoridhishwa na mwenendo wa Marekani na kujihisi kutengwa katika maamuzi muhimu yanayohusu vita, ili hatimaye washiriki katika mapambano ya muda mrefu ya kudhoofishana dhidi ya Iran.

Ripoti hiyo inaeleza kuwa mkakati huo unalenga kubadilisha vita dhidi ya Iran kutoka kuwa operesheni inayoongozwa na Marekani na Israel pekee, na kuvifanya kuwa mapambano yanayowahusisha pia washirika wa Ulaya.