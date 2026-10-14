Mersheimer: Marekani Imeshindwa Kufikia Malengo Yake ya Kivita Dhidi ya Iran +Video

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Mwanazuoni mashuhuri wa nadharia za uhusiano wa kimataifa, John Mearsheimer, amesema kuwa Marekani imeshindwa kufikia malengo yake ya kivita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akieleza kuwa hali hiyo inaashiria kushindwa kwa mkakati wa Washington.

Kwa mujibu wa Mearsheimer, miongoni mwa malengo ambayo Marekani imeshindwa kuyafikia ni kuibadilisha serikali ya Iran, kusimamisha shughuli za urutubishaji wa urani, kudhibiti uwezo wa makombora wa Iran na kukomesha uungaji mkono wa Tehran kwa makundi yanayounda mhimili wa Muqawama katika eneo la Mashariki ya Kati.

Ameeleza kuwa kuongezeka kwa nafasi ya Iran katika Mlango-Bahari wa Hormuz, kuharibika kwa baadhi ya kambi za kijeshi za Marekani pamoja na athari za kiuchumi zinazotokana na vita hivyo, ni viashiria vinavyoonesha kuwa Washington haijaweza kupata ushindi wa haraka kama ilivyotarajia.

Mearsheimer amesisitiza kuwa mwenendo wa vita hivyo unaonesha ugumu wa kufikia malengo ya kimkakati kwa kutumia nguvu za kijeshi pekee, huku athari zake zikienea katika masuala ya usalama wa kikanda na uchumi wa dunia.

Uchambuzi wake unaibua maswali kuhusu ufanisi wa mkakati wa Marekani dhidi ya Iran na uwezekano wa Washington kufikia malengo yake ya kisiasa na kijeshi katika mazingira ya mzozo huo.