Msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi: Baada ya vita vya siku ۴۰ tumepata silaha za kisasa zaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Jenerali Hossein Mohebbi katika mahojiano ya kipekee na gazeti la Tehran Times hakukataa uwezekano wa vita vipya dhidi ya Iran na alisema: Ingawa kuanza vita kama hivyo kwa upande wa Marekani ni jambo lisilo na mantiki, uwezekano huo bado upo; kwa sababu kwa mujibu wa maneno yake, serikali ya Trump inahitaji mafanikio kabla ya uchaguzi wa kati.

Mohebbi aliongeza: Iran iko tayari kujibu uvamizi wowote mpya kwa nguvu kubwa kuliko hapo awali, na matokeo ya hatua kama hiyo kwa Marekani yatakuwa "ya uchungu zaidi."

Msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi pia, akikosoa uandishi wa habari wa vita vya Marekani nje ya nchi, alisema kwamba kwa imani yake, maoni ya umma ya nchi hii hayajui ukweli wa vita hivi, na vyombo vya habari vikuu vinaficha ukweli wa kile alichokiita "uvamizi usio na huruma."

Pia aliyaita matamshi ya maafisa wa Marekani kuhusu kuwepo kwa tofauti na ukosefu wa ushirikiano kati ya viongozi wa Iran "uongo kabisa" na alisema madai haya yanatolewa kwa lengo la kuhalalisha kushindwa kwa Washington katika vita.