Taarifa ya Baraza la Usalama kuhusu Bahari ya Shamu ilikuwa ya upendeleo na ya kukatisha tamaa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kutoka kwa kituo cha Al-Masirah, Yahya ar-Ra'i, Rais wa Baraza la Wawakilishi la Yemen, katika ujumbe kwa António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, huku akielezea kutoridhika na kukemea vikali taarifa ya Baraza la Usalama iliyotolewa tarehe 9 Oktoba (17 Mehr) ya mwaka huu, aliona taarifa hii kuwa ya kukatisha tamaa na ya upendeleo kwa faida ya utawala wa Saudi.

Pia alitangaza kwamba mambo yaliyotajwa katika ripoti ya uhalali ya mjumbe wa Umoja wa Mataifa kuhusu kuwepo kwa tishio katika Bahari ya Shamu na Mlango wa Bab al-Mandab si ya kweli.

Rais wa Baraza la Wawakilishi la Yemen alisisitiza kwamba usafiri wa baharini kwa meli zote, isipokuwa meli zinazohusiana na Saudi Arabia na ndani ya mfumo wa mlinganyo wa «kuzingirwa kwa kuzingirwa», unaendelea kawaida na kwa usalama.

Ar-Ra'i mwishowe alitaja Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama kuwa na jukumu la kuweka kando jukumu lao la kibinadamu na la maadili wakati wa miaka 12 ya vita na kuzingirwa kwa Yemen na Saudi Arabia.