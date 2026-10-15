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Al-Hindi: Israel ilishindwa kurejesha heshima yake iliyopotea

15 Oktoba 2026 - 09:34
Msimbo wa Habari: 1878322
Source: ABNA
Al-Hindi: Israel ilishindwa kurejesha heshima yake iliyopotea

Naibu Katibu Mkuu wa Jihad ya Kiislamu, akisema kwamba eneo linapinga jitihada za Marekani kulidhibiti, alisema: Israel ilishindwa kurejesha heshima yake iliyopotea.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kutoka kwa kituo cha Al-Ahd, «Muhammad Al-Hindi», Naibu Katibu Mkuu wa harakati ya Jihad ya Kiislamu ya Palestina, katika mazungumzo na kituo cha Al-Masirah cha Yemen alisema: eneo linapinga jitihada za kulidhibiti kutoka kwa Marekani, na «Israel» ilishindwa kurejesha heshima yake iliyopotea.

Aliongeza: Tunaziona nchi zilizoshiriki katika mkutano wa Sharm el-Sheikh kuwa na jukumu la kuendelea kwa uhalifu katika Ukanda wa Gaza.

Al-Hindi alisema: harakati za Hamas na Jihad ya Kiislamu zitajiunga na Shirika la Ukombozi la Palestina ikiwa tutafikia makubaliano juu ya misingi mipya.

Mwishowe alisisitiza: jukumu la Shirika la Ukombozi la Palestina katika hali ya sasa linatumika kuendeleza makubaliano na adui «Israel».

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