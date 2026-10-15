Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen: Tulilenga uwanja wa ndege wa Mfalme Khalid huko Riyadh

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kutoka Al-Masirah, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen leo Jumatano katika taarifa vilitangaza: kwa neema ya Mungu, tulilenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid huko Riyadh kwa kombora moja la balestiki, ambalo lilisababisha mgongano sahihi na wa moja kwa moja.

Katika taarifa iliyotolewa na Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen kuhusu jambo hili inasema: tulifanya operesheni kwa kutumia makombora ۳ ya balestiki dhidi ya mahali pa mkusanyiko wa vikosi vya adui wa Saudi katika maeneo ya «Ras al-Ara» na «al-Madariba». Kutokana na operesheni hii dhidi ya maeneo ya mkusanyiko wa adui katika maeneo ya Ras al-Ara na al-Madariba, idadi kubwa ya hasara (waliouawa na waliojeruhiwa) iliripotiwa, na magari kadhaa ya kijeshi yao pia yalizimwa.