Muendelezo wa udanganyifu wa mara kwa mara wa Trump kuhusu Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kutoka kwa kituo cha Al-Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani, ambaye alikuwa akizungumza katika mkutano wa uchaguzi katika jimbo la Arizona, ili kuvutia waliokuwepo alirudia maneno yake ya kuchakaa na ya kuchosha na ili kuwapa ari watu wa nchi yake alidai: Iran haina tena jeshi wala jeshi la bahari, na nguvu zake zote zimeangamizwa.

Trump ili kuepuka kupiga kwake meza ya mazungumzo na mahitaji yake mengi, alirudia maneno yake na akadai: «Hatujui sasa tunashughulika na nani [huko Iran].»

Pia katika matamshi ya dharau alidai: viongozi wa Iran wameuawa na haijulikani tena upande wa mazungumzo ni nani.

Rais wa Marekani kwa mara ya kumi katika kipindi cha miezi hii alidai: sasa hakuna mtu anayetaka kuwa rais wa Iran.

Trump bila kutaja matamshi ya maafisa wa Iran kuhusu kuwa mpango wa nyuklia wa Iran ni wa amani, alidai umuhimu wa kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia na akadai kwamba ni lazima hatua zichukuliwe ili kuhakikisha Tehran haipati silaha kama hiyo.

Ili kuhalalisha shambulio dhidi ya Iran, alidai: kabla ya shambulio la Marekani dhidi ya maeneo ya Iran, nchi hii ilikuwa na wiki mbili tu kabla ya kupata silaha za nyuklia.

Rais wa Marekani kuhusu Mlango wa Hormuz pia alidai kwamba Marekani imechukua udhibiti kamili wa njia hii ya maji na sasa inasafirisha mafuta mengi zaidi kuliko hapo awali.

Trump ili kuepuka sera zake za makosa ambazo gharama yake inabebwa na watu wa nchi yake kwa kulipia mafuta, alidai: bei ya petroli itapungua mara tu vita na Iran itakapoisha na hata itafikia kiwango cha chini kuliko kabla ya kuanza kwa operesheni ya kijeshi.

Katika sehemu nyingine ya madai yake alijitangaza mwenyewe na akikosoa marais wa awali wa Marekani alidai kwamba walipaswa kuweka kwenye ajenda mapema hatua ambazo yeye sasa anachukua dhidi ya Iran, lakini bado walingoja.

Rais wa Marekani pia ili kuhalalisha sera zake za kiuchumi zilizoshindwa kuhusu Iran ambazo zilisababisha mgogoro wa mafuta katika nchi yake, alidai: gharama ambayo watu wa Marekani wanabeba katika suala hili ni ndogo sana na alitarajia bei ya nishati iongezeke zaidi kuliko hii.

Trump katika sehemu nyingine ya matamshi yake, kwa hasira juu ya kutoshiriki kwa Jumuiya ya Mkataba wa Atlantiki ya Kaskazini (NATO) katika vita dhidi ya Iran, wakati huo huo alidai kwamba Washington haihitaji msaada wa upande wowote kukabiliana na Iran.

Pia alielezea uchaguzi wa kati wa Marekani kama muhimu sana na akasema: uchaguzi huu unaweza kuwa uchaguzi muhimu zaidi ambao tumewahi kuona.