Hegseth: Tunadhibiti Hormuz!; kelele za mwandamanaji mmoja: mwoga, wewe si shujaa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kutoka kwa kituo cha Al-Jazeera, «Pete Hegseth» waziri wa vita wa Marekani akirudia madai ya kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia, alidai kwamba hatua ya nchi yake katika Mlango wa Hormuz ina athari!

Waziri wa vita wa Marekani bila kutaja asili ya amani ya mpango wa nyuklia wa Tehran, alidai: ni jukumu la Rais Trump na mimi kuchukua hatua zote muhimu ili kuhakikisha kwamba Iran haipati silaha za nyuklia!

«Pete Hegseth» kisha kwa lengo la propaganda za uchaguzi usiku wa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa kati wa bunge la nchi hii, alidai: kwa sasa tunadhibiti kwa ufanisi Mlango wa Hormuz!

Madai ya «Pete Hegseth» waziri wa vita wa Marekani kuhusu udhibiti wa nchi yake juu ya Mlango wa Hormuz yanatolewa wakati bei ya mafuta kwa sababu ya uundaji wa mvutano wa nchi hii na kuunda ukosefu wa usalama katika Mlango wa Hormuz wenye mkakati, imerekodi rekodi mpya.

Kwa upande mwingine, wakati wa hotuba yake waandamanaji kadhaa kwa kupiga kelele zilizoonyesha upinzani wa watu wa nchi hii dhidi ya upendo wa vita wa serikali ya Trump.

Mmoja wa waandamanaji alikuwa akipiga kelele: mnaua familia zetu! Wewe si shujaa, wewe ni mwoga!