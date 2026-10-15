Kuba: Marekani kwa unyang'anyi inatafuta kubadilisha kura dhidi ya vikwazo vya Havana

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kutoka shirika la habari la Xinhua, Kuba ililaani Marekani kwa kutumia shinikizo kwa nchi ili kupinga azimio kuhusu kufuta vikwazo vya kibiashara dhidi ya Havana ambalo linatarajiwa kupigwa kura mwishoni mwa Oktoba katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.

Bruno Rodríguez, Waziri wa Mambo ya Nje wa Kuba katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii «X» aliandika kwamba Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani «ana wasiwasi na hofu kuhusu kushindwa mwingine katika Umoja wa Mataifa» na anafanya «kutumia shinikizo na unyang'anyi kwa wakuu wa nchi na serikali mbalimbali» ili kuwalazimisha kubadilisha kura zao.

Rodríguez aliongeza: yeye kwa uongo wake wa mara kwa mara na hatua zake mpya, anajaribu kufunika adhabu ya pamoja ambayo ameiweka kwa watu wa Kuba.

Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Rubio siku ya Jumanne alifanya mazungumzo ya simu na Nayib Bukele, Rais wa El Salvador, na kumwomba, katika mwelekeo wa «kuendeleza vipaumbele vya pamoja katika Umoja wa Mataifa», ajiunge na Marekani na washirika wake wenye mwelekeo sawa.