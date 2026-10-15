Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Bloomberg katika ripoti iliandika: wakuu wa nchi za Ulaya walijaribu kujikomboa kutoka kwa utegemezi wa gesi ya Urusi, lakini sasa wanakabiliana na ukweli kwamba jitihada hizi zimeongeza tu utegemezi wao kwa Washington.

Bloomberg katika ripoti hii iliongeza kwamba ingawa katika miaka ya hivi karibuni wakuu wa nchi za Ulaya mara nyingi huzungumza kuhusu hamu na jitihada za kujitawala na uhuru wa kimkakati wa «bara la kijani», Ulaya katika muongo mmoja uliopita katika sekta kama ulinzi, teknolojia na nishati, imekuwa tegemezi zaidi kwa Marekani tu.