Mjumbe wa Putin: mkataba wa mafuta ya dizeli na Marekani utasainiwa katika siku zijazo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kutoka RIA Novosti, «Kirill Dmitriev» mwakilishi maalum wa rais wa Urusi kwa masuala ya ushirikiano wa uwekezaji na kiuchumi na nchi za kigeni na mkuu wa Mfuko wa Uwekezaji wa Moja kwa Moja wa Urusi katika hotuba yake aliripoti kuhusu kusainiwa kwa mikataba ya mafuta ya dizeli na Marekani katika siku zijazo.

Mwakilishi maalum wa rais wa Urusi kwa masuala ya ushirikiano wa uwekezaji na kiuchumi na nchi za kigeni katika suala hili aliendelea: anatarajia mikataba ya kwanza inayohusiana na mafuta ya dizeli na Marekani itasainiwa katika siku zijazo.

Mkuu wa Mfuko wa Uwekezaji wa Moja kwa Moja wa Urusi katika kuendelea aliongeza: sisi tunawasiliana kwa bidii na upande wa Marekani na mambo yanaenda kwa kasi kubwa.