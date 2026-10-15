Al-Jolani katika njia panda kuhusu Yemen: Kupigana kwa ajili ya Saudi Arabia kwa gharama gani?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, ziara ya Ahmed al-Sharaa, anayejulikana pia kwa jina la Abu Muhammad al-Jolani, nchini Saudi Arabia wiki iliyopita, na mkutano wake na Mohammed bin Salman, Mrithi wa Ufalme wa Saudi Arabia, pamoja na Khalid bin Salman, Waziri wa Ulinzi wa nchi hiyo, vimeongeza uvumi kuhusu suala hilo.

Baada ya ziara hiyo, tovuti ya habari ya Axios na shirika la habari la Reuters, zikirejea vyanzo kadhaa, ziliripoti kuwa Saudi Arabia imeiomba serikali ya Al-Jolani kutuma wanajeshi wa Syria kati ya 10,000 na 20,000 ili kushiriki katika vita dhidi ya vikosi vya kijeshi vya Yemen.

Siku chache kabla ya hapo, ripoti zilizochapishwa na gazeti la kielektroniki la Qatar, Al-Modon, ziliongeza uvumi huo. Chombo hicho cha habari kilidai kwa msisitizo kwamba Al-Jolani tayari alikuwa ametuma takribani wanajeshi wake 1,500 nchini Saudi Arabia.

Hata hivyo, Ahmed Muwaffaq Zaidan, mshauri wa Al-Jolani, alikanusha madai kwamba Saudi Arabia imeomba kuingilia kijeshi. Wizara ya Habari ya serikali ya Al-Jolani nayo ilitoa taarifa ikisisitiza kuwa kipaumbele cha sasa cha Damascus ni kuboresha hali ya ndani na kujenga upya nchi. Ilieleza pia kuwa ushirikiano wowote wa kijeshi utafanyika kupitia njia rasmi na mikataba ya nchi mbili, wala si kwa kufungua medani mpya za vita.

Pamoja na serikali ya Al-Jolani kukanusha haraka ripoti hizo, bado inawezekana kwamba serikali hiyo ikaona kuisaidia Saudi Arabia na kuingilia kijeshi kwa manufaa ya nchi hiyo kuwa fursa ya kupata manufaa ya kifedha na kisiasa, licha ya hatari zake zote.

Hali hiyo inajitokeza wakati uchumi wa Syria unakaribia kuporomoka, huku nakisi ya bajeti ikitarajiwa kuzidi dola bilioni 3. Aidha, serikali ya Al-Jolani inakabiliwa na chaguo chache sana za kisiasa na kiuchumi. Hali hii imezidi kuwa ngumu baada ya Saudi Arabia na Qatar kusitisha misaada yao ya kila mwezi kwa serikali hiyo, wakati mapigano katika eneo la Ghuba ya Uajemi yakiongezeka.

Uzoefu wa Sudan: Ahadi za kifedha na gharama kubwa za vita

Ikiwa Al-Jolani ataamua kuingia katika vita hivi kwa matumaini ya kupata manufaa fulani, maswali mengi yataibuka kuhusu uwezo wa serikali yake na vikosi vyake vya kijeshi kutekeleza jukumu lenye matokeo katika vita vya Yemen.

Hali hii inatokea wakati serikali yake inakabiliwa na matatizo mengi ndani na nje ya nchi, huku mamlaka yake ikiwa bado dhaifu. Mabadiliko ya kikanda na kimataifa yanaweza pia kuathiri nafasi yake ndani ya Syria.

Tukitumia uzoefu wa Sudan katika kushiriki vita vya Yemen pamoja na vikosi vya Saudi Arabia mwaka 2015 kama kielelezo, tunaona kuwa serikali ya Khartoum ilipokea ahadi nyingi za manufaa kwa kushiriki katika vita hivyo. Katika kipindi ambacho ushiriki wake ulifikia kilele, Sudan ilitarajiwa kutuma wanajeshi 40,000.

Wakati huo, Saudi Arabia iliahidi kuiwekea Sudan amana ya dola bilioni 1. Riyadh pia iliahidi kuielekezea jeshi la Sudan msaada wa kijeshi wa dola bilioni 3 ambao hapo awali ilikuwa imetangaza kuutenga kwa ajili ya kuimarisha jeshi la Lebanon, kabla ya kuusitisha. Zaidi ya hayo, kulikuwa na ahadi za vifurushi vya misaada ya kiuchumi na maendeleo.

Hata hivyo, hatima ya ahadi hizo iliendelea kutokuwa wazi, licha ya hali ya kifedha ya Saudi Arabia wakati huo kuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa. Kwa vitendo, malipo yaliyotolewa yalikuwa mishahara ya wanajeshi wa Sudan, ambayo kwa mwanajeshi mwenye uzoefu mkubwa hayakuzidi dola 530.

Kwa hiyo, fedha zilizoahidiwa kama msaada wa kifedha hazikufika Sudan. Wakati huo huo, Omar al-Bashir alipoteza sehemu kubwa ya wanajeshi wake na uhusiano wa kimataifa wa nchi yake ukazidi kuzorota, bila kupata mafanikio yoyote ya maana.

Baada ya Omar al-Bashir kuondolewa madarakani Aprili 2019, serikali ya mpito ya Sudan iliyoongozwa na Abdullah Hamdok ilipunguza haraka idadi ya wanajeshi wa Sudan waliokuwa Yemen. Kufikia Desemba 2019, idadi hiyo ilikuwa imepungua hadi 5,000, na kufikia Januari 2020 ikashuka hadi 657. Kazi za wanajeshi hao hazikuhusisha kushiriki moja kwa moja katika mapigano.

Mabadiliko hayo yalikuwa sehemu ya juhudi za Sudan za kupanua uhusiano wake wa kimataifa, wakati jumuiya ya kimataifa ilipokuwa ikipinga kuendelea kwa vita vya Yemen.

Saudi Arabia inahitaji vikosi vya ardhini vyenye uwezo, si idadi kubwa tu ya wanajeshi

Kwa hakika, licha ya idadi kubwa ya wanajeshi wa Sudan na ushiriki rasmi wa nchi hiyo katika vita vya Yemen tangu mwaka 2015, vikosi hivyo havikuweza kupata mafanikio yoyote ya kimkakati. Ushiriki huo ulianza kwa mashambulizi ya anga na baadaye, kuanzia Oktoba mwaka huo, ukajumuisha operesheni za ardhini.

Sababu za kushindwa huko zilikuwa nyingi, lakini muhimu zaidi zilikuwa ukosefu wa mafunzo, ujuzi na silaha za kutosha miongoni mwa wanajeshi wa Sudan.

Kwa sasa, tatizo la Saudi Arabia si ukosefu wa wanajeshi wengi wa ardhini wasio na nidhamu. Badala yake, nchi hiyo inahitaji vikosi vya ardhini vilivyopata mafunzo bora na vyenye uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Vikosi hivyo vinapaswa kuwa na ujuzi unaozidi ule wa wapiganaji wa Yemen wanaoiunga mkono Saudi Arabia, na viweze kushirikiana na nguvu zake za anga na mizinga ili kubadilisha mwelekeo wa vita dhidi ya vikosi vya kijeshi vya Yemen.

Katika mazingira hayo, serikali ya Al-Jolani ingelazimika kutuma angalau wanajeshi 30,000, au hata zaidi, kutoka katika kundi la Hay’at Tahrir al-Sham kwenda kupigana katika maeneo ya jangwa la Yemen. Wanajeshi hao wangetoka katika makundi mbalimbali ya zamani na vikosi vya sasa, vikiwemo vikosi vinavyojumuisha wapiganaji wa kigeni.

Hii ina maana kwamba ikiwa makundi yenye silaha yanayomtii Al-Jolani yatakubali kuhamishiwa Yemen, serikali yake inaweza kupoteza nguvu yake pekee yenye uwezo wa kupigana kwa ufanisi. Wakati huohuo, kuwaondoa wapiganaji wa kigeni kutoka Syria kunakabiliwa na vikwazo vingi.

Wapiganaji hao wamepoteza imani na serikali ya Al-Jolani baada ya kukumbwa mara kadhaa na mapigano dhidi yake. Wanahisi kuwa viongozi wa serikali hiyo wameamua kuwaondoa ili kutimiza ahadi walizozitoa kwa pande za kigeni.

Medani ya vita iliyo kilomita 2,500 kutoka Damascus

Kwa ujumla, haijulikani kama Al-Jolani ataweza kuwashawishi makamanda wa jeshi la serikali yake na makamanda wa Syria wa Hay’at Tahrir al-Sham kwamba kuingia katika vita hivi ni uamuzi sahihi na wenye nafasi ya kufanikiwa.

Vita hivyo vingehitaji wanajeshi kuondoka Syria na kwenda katika medani iliyo umbali wa kilomita 2,500 kutoka Damascus, kwa malipo yanayodaiwa kuwa madogo.

Wakati huohuo, Israel inaendelea kusonga mbele katika maeneo ya kusini mwa Syria, kundi la ISIS linaendelea kufanya shughuli zake waziwazi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, na kuna matukio mengi ya kiusalama pamoja na mvutano wa ndani.

Tofauti na serikali ya al-Bashir nchini Sudan, kuingia kwa Al-Jolani katika vita hivi kunaweza kumletea shinikizo jipya la kimataifa ambalo hana ulazima wa kulibeba.

Aidha, ushiriki unaowezekana wa serikali ya Al-Jolani katika vita vya Yemen hauwezi kulinganishwa moja kwa moja na ushiriki wa Syria katika operesheni ya Dhoruba ya Jangwa dhidi ya serikali ya Saddam Hussein baada ya Iraq kuivamia Kuwait.

Wakati huo, Syria ilishiriki katika operesheni hiyo kwa kisingizio cha kuilinda Kuwait. Ushiriki wake ulikuwa chini ya mwavuli wa Azimio la 678 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lililopitishwa Novemba 1990. Azimio hilo liliruhusu matumizi ya njia zote muhimu ili kuilazimisha Iraq kuondoa vikosi vyake kutoka Kuwait.

Zaidi ya hayo, Syria ilishiriki kwa kutuma divisheni moja ya jeshi na kikosi kimoja cha vikosi maalumu, kati ya divisheni 15 za jeshi lake wakati huo. Hii ilikuwa chini ya asilimia 5 ya jumla ya vikosi vya jeshi la Syria.

Kwa mujibu wa ripoti kutoka vyanzo mbalimbali, wanajeshi wa Syria hawakupambana moja kwa moja na vikosi vya Iraq. Badala yake, walibaki katika ardhi ya Saudi Arabia, na baadhi yao waliingia Kuwait baada tu ya wanajeshi wa Iraq kuondoka.

Jambo jingine muhimu ni kwamba Syria wakati huo ilitekeleza jukumu la upatanishi kwa kujaribu kumshawishi Saddam Hussein kuondoa vikosi vyake Kuwait. Juhudi hizo ziliendelea hadi saa za mwisho kabla ya muungano wa kimataifa kuishambulia Baghdad.

Kwa hakika, Marekani ilihitaji zaidi uungwaji mkono wa kisiasa wa nchi za Kiarabu kupitia Syria kuliko ushiriki wa moja kwa moja wa kijeshi. Hali hiyo ni tofauti na ya sasa, ambapo vikosi vya Al-Jolani vinatarajiwa kushiriki moja kwa moja katika operesheni za ardhini.

Baada ya vita vya Kuwait, Syria ilipata mafanikio makubwa ya kisiasa. Iliweza kushughulikia suala la Lebanon kwa manufaa yake na kupunguza uhasama wa nchi za Magharibi dhidi yake baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti. Aidha, Marekani iliunga mkono mazungumzo kati ya Syria na Israel, hasa kupitia Mkutano wa Madrid.

Kwa upande mwingine, Donald Trump leo anajigamba kuwa ndiye rais pekee wa Marekani aliyetambua mamlaka ya Israel juu ya Milima ya Golan, huku Al-Jolani akiwa kimya. Hii inatokea wakati Trump ameshindwa kuishawishi Israel kusitisha kusonga kwake mbele katika maeneo ya kusini mwa Syria.

Athari za kikanda: Je, Iran na washirika wake watabadilisha msimamo wao?

Katika ngazi ya kikanda, swali linalojitokeza ni kama kuingia kwa Al-Jolani katika vita vya Yemen kutaisukuma Iran na washirika wake kubadilisha msimamo wao kuhusu serikali yake.

Hadi sasa, Iran, Hezbollah ya Lebanon na makundi yenye silaha nchini Iraq hayajachukua hatua za uhasama dhidi ya serikali ya Al-Jolani. Kinyume chake, yamekuwa na matumaini ya kupanua uhusiano na serikali hiyo kupitia upatanishi wa Uturuki.

Kwa sababu hiyo, hayajaunga mkono hatua zozote za kiusalama au kijeshi dhidi ya serikali ya Al-Jolani, iwe zinatoka katika ardhi ya Lebanon au Iraq.

Makundi yenye silaha nchini Iraq pia yamekuwa yakirahisisha usafirishaji wa mafuta ya Iraq kupitia Syria, huku taasisi za usalama zinazohusishwa na serikali ya Iraq zikishirikiana na serikali ya Al-Jolani.

Hata hivyo, ikiwa Al-Jolani ataingilia vita vya Yemen, hali hii yote inaweza kubadilika na kuifanya Iran pamoja na washirika wake kubadili msimamo wao kuhusu serikali yake.

Swali jingine ni kama Iran itaona usafirishaji wa mafuta ya Iraq kupitia Syria kuwa jaribio la kudhoofisha udhibiti wake juu ya Mlango-Bahari wa Hormuz. Ikiwa hali hiyo itatokea, je, kutakuwa na sababu ya kuendelea kukaa kimya kuhusu hatua hiyo?

Mabadiliko kama hayo yanaweza kuinyima serikali ya Al-Jolani mapato ya makumi ya mamilioni ya dola kila mwezi, wakati ambapo serikali hiyo inayahitaji mapato hayo zaidi kuliko wakati mwingine wowote.

Uturuki inataka nini: Kuimarisha mauzo ya silaha au kuingia vitani?

Maswali kuhusu msimamo halisi wa Uturuki juu ya uwezekano wa Al-Jolani kushiriki katika vita vya Yemen bado yapo. Mojawapo ni namna Ankara inavyoutafsiri mkataba unaoitwa Muungano wa Makka.

Kuna dhana kwamba Uturuki inapendelea kumpeleka Al-Jolani katika uwanja wa vita badala ya yenyewe kuingilia moja kwa moja kwa upande wa Saudi Arabia. Hata hivyo, Ankara inafahamu vizuri hali ya serikali ya Al-Jolani na kiwango cha uwezo wake wa kutekeleza majukumu ya aina hiyo.

Kwa ujumla, Uturuki haijaonyesha shauku ya kuipa Riyadh msaada wa moja kwa moja katika vita dhidi ya vikosi vya kijeshi vya Yemen. Hii ni licha ya kusainiwa kwa mkataba wa Makka, ambao ufanisi wake umekosolewa na kutiliwa shaka katika vyombo vya habari vya Magharibi.

Inawezekana zaidi kwamba Uturuki inaiona vita hiyo hasa kama fursa ya kuimarisha mauzo ya bidhaa zake za sekta ya ulinzi, badala ya kupeleka vikosi vyake katika operesheni za ardhini zitakazovichosha kijeshi.

Jambo hili lina uzito zaidi kwa sababu uzoefu wa operesheni chache za kijeshi za Uturuki kaskazini mwa Syria dhidi ya serikali ya Bashar al-Assad ulionyesha kuwa maoni ya umma nchini Uturuki hayako tayari kukubali kwa urahisi vifo vya wanajeshi wake nchini Syria. Itakuwa vigumu zaidi kwa umma huo kukubali vifo vya wanajeshi wa Uturuki karibu na Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab.

Kwa upande mwingine, Uturuki ina ushawishi katika Pembe ya Afrika, hasa Djibouti na Somalia. Katika kupinga vuguvugu la kujitenga la Somaliland, ambalo linaungwa mkono na Israel, Uturuki ina maslahi yanayofanana na yale ya serikali ya Yemen.

Kwa hakika, chaguo la kimkakati la Ankara linaonekana kuwa mazungumzo ya moja kwa moja na Wayemen au mazungumzo kupitia upatanishi wa Iran au Oman ili kupunguza mvutano, badala ya kuzidisha mapigano kwa kupeleka wanajeshi wa Syria nchini Yemen.

Israel: Je, ndiyo upande pekee unaoweza kunufaika na kuingia kwa Al-Sharaa katika vita?

Mwishowe, makala hii inaeleza kuwa huenda Israel ikawa upande pekee usiopinga kuingia kwa Al-Jolani katika vita vya Yemen. Badala yake, huenda ikaona hatua hiyo kuwa fursa muhimu ya kuendelea kusonga mbele kuelekea Damascus na kutumia ongezeko la mvutano wa kidini katika eneo lote, kuanzia Bahari ya Mediterania hadi Ghuba ya Uajemi.

Kwa hiyo, swali la mwisho ni hili: Je, kuingia katika vita hivi kuna manufaa yanayostahili hatari na gharama zake?