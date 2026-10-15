Hatari za Kupungua kwa Ndoa na Athari Zake kwa Jamii

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, kupungua kwa idadi ya ndoa, kutokuwa na hamu kwa vijana kuingia katika maisha ya ndoa na kuelekea kwenye maisha ya useja usio wa kawaida ni janga kubwa kwa ulimwengu wa binadamu. Hali hii, pamoja na athari nyingine hasi za maisha ya kisasa ya kimashine, imekuwa miongoni mwa matatizo yanayomkabili mwanadamu wa zama hizi.

Kupungua kwa ndoa si janga kwa sababu tu kunaweza kusababisha kutoweka au kupungua kwa kizazi, bali tatizo lake kubwa zaidi ni kwamba watu wasio katika ndoa mara nyingi huonekana kuwa na hisia ndogo ya uwajibikaji kwa jamii. Kwa kiasi kikubwa, hawajifungi na jamii yoyote kwa namna ya kudumu. Wanafanana na watu wanaozurura angani katika hali ya kutokuwa na uzito, wakielea huku na kule kati ya sayari katika anga lisilo na mipaka!

Watu hawa wanaweza kukata uhusiano wao na nchi na jamii yao kwa sababu ndogo tu, kisha kuhamia sehemu nyingine mara moja. Au wanapokumbana na matatizo, wanaweza kukata tamaa ya maisha na kuyaacha.

Takwimu za vifo vinavyotokana na kujiua zinaelezwa kuwa zinaweka wazi ukweli huu, kwani kwa mujibu wa takwimu hizo, visa vya kujiua miongoni mwa watu wasio katika ndoa ni vingi zaidi kuliko miongoni mwa walio katika ndoa.

Vilevile, kuondoka kwa wataalamu wenye ujuzi na kwenda nchi nyingine hutajwa zaidi miongoni mwa watu wasio katika ndoa, ambao bado hawajajenga uhusiano wa maisha ya ndoa na jamii ya nchi yao.

Wahalifu wengi pia huelezwa kuwa ni watu wasio katika ndoa au wanaoishi maisha yanayofanana na useja. Kwa hakika, maisha ya ndoa humtoa mwanadamu katika hali ya kujiona kuwa anajitegemea yeye mwenyewe pekee na kwamba anaweza kufanya uamuzi wowote kuhusu nafsi yake na maisha yake ya baadaye wakati wowote atakapo. Kupitia hisia ya uwajibikaji kwa jamii ndogo inayoitwa familia, mtu huzuiwa kufanya maamuzi hatari na yasiyo sahihi.

Kutokuwapo kwa uwajibikaji na kupotea kwa mshikamano wa kijamii

Kutokuwapo kwa hisia ya uwajibikaji na kukosekana kwa mshikamano wa kijamii kuna athari nyingine mbaya. Athari muhimu zaidi ni kutotumia kikamilifu nguvu na uwezo wa mtu, pamoja na kutotumia vipaji vyote alivyokuwa navyo kwa ajili ya kuendeleza maisha.

Hii ni kwa sababu kusimamia maisha ya mtu mmoja tu, hasa mtu ambaye haoni umuhimu wa kujali sana jinsi maisha yake yanavyokwenda, hakuhitaji kutumia nguvu nyingi.

Jambo hili linaweza kufanya maisha ya watu wasio katika ndoa yaambatane na kudumaa, uvivu, kutokuwa na ari ya kutafuta fursa za maisha, kutotumia vipaji vyao, na kutokujali kuhifadhi rasilimali na fursa ambazo tayari wamezipata.

Vivyo hivyo, ndiyo sababu baadhi ya watu ambao wanapokuwa hawajaoa au kuolewa hushindwa kusimamia hata maisha yao binafsi, huishi kwa kuwategemea wengine katika jamii na huonekana kuwa watu wasio na msimamo, wasiokuwa na nguvu ya maamuzi na wasiojali majukumu yao; lakini wanapoanza maisha ya ndoa, hugeuka na kuwa watu wenye maamuzi thabiti, makini, wenye dhamira, juhudi na umakini. Haya yote yanaelezwa kuwa ni matokeo ya nguvu ya ajabu ya hisia ya uwajibikaji!

Huenda pia maana hii ndiyo inayorejelewa katika baadhi ya vyanzo vya Kiislamu vinavyosisitiza kwamba riziki huja pamoja na mwenzi wa maisha.

Kwa mtazamo huu, watu wasio katika ndoa wanaweza kufananishwa na wahamaji wanaohama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, ambao hawajitahidi kuendeleza maeneo wanayoishi kwa muda mfupi kwa sababu wanatarajia kuondoka na kuhamia sehemu nyingine. Kwa hiyo, hawajali sana maendeleo ya maeneo hayo.

Athari za useja katika maadili

Kwa mtazamo wa kimaadili, makala hii inadai kwamba watu wasio katika ndoa hawawezi kufikia ukamilifu wa kibinadamu, kwa sababu dhana nyingi za kimaadili, kama vile uaminifu, kusameheana, uungwana, huruma, upendo, kujitolea na kuthamini wema wa wengine, hujitokeza zaidi katika mazingira ya familia na maisha ya pamoja ya wanandoa na watoto wao. Watu walio mbali na aina hii ya maisha wanaelezwa kuwa na uelewa mdogo wa maadili hayo.

Kwa kuzingatia ukweli huu unaotajwa kuwa hauwezi kupingwa, tukielezea mwelekeo wa kuishi useja na kupungua kwa ndoa kunakozidi kuongezeka kuwa ni janga la kijamii, hatutakuwa tumetia chumvi hata kidogo.

Nani anayehusika na matatizo ya ndoa?

Jambo linalopaswa kuzingatiwa hapa ni kwamba hali isiyoridhisha ya ndoa katika zama zetu na matatizo yanayoambatana nayo kwa hakika yamesababishwa na sisi wenyewe na jamii yetu, ambayo kimsingi si kitu kingine isipokuwa sisi wenyewe.

Matatizo haya hayajatujia kutoka mbinguni wala hayajatokea chini ya ardhi. Ni sisi wenyewe ambao, kutokana na mashindano ya kuigana na kushindana kijamii, ukosefu wa busara katika maamuzi, mitazamo ya awali isiyo sahihi, hesabu zisizo sahihi, pamoja na kufungwa na mfululizo wa desturi, mila na mapokeo yenye madhara yanayofuatwa bila kufikiri, tumejenga hali hii.

Kwa hiyo, tukiamua, tunaweza kubadilisha hali hii na kuanzisha mfumo mpya—mfumo unaojengwa juu ya ukweli na misingi halisi ya maisha, badala ya dhana zisizo na msingi, mawazo ya kufikirika na desturi potofu.

Hakuna njia iliyofungwa kabisa, hakuna haja ya muujiza, wala hali haijafikia hatua ambayo suluhisho haliwezekani.

Tanbihi ya chanzo:

Imekusanywa kutoka katika kitabu Matatizo ya Kijinsia ya Vijana, kilichoandikwa na Ayatullah al-Udhma Nasir Makarim Shirazi, Nashr-e Nasl-e Javan, Qum, mwaka 1380 Hijria Shamsia (2001–2002 BK), uk. 22.