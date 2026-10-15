Sanaa: Taarifa za Kurushwa kwa Kombora Kuelekea Madina Tukufu ni Uongo Mtupu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA–, jeshi la Saudi Arabia limerudia tena madai kwamba kombora lilirushwa kutoka Yemen kuelekea mji mtukufu wa Madina. Hata hivyo, Yemen ilikanusha madai hayo mara moja na kuyataja kuwa ni uongo mtupu.

Dakika chache zilizopita, Saudi Arabia ilidai kuwa imefanikiwa kuzuia kombora la kusafiri (cruise missile) katika mji mtukufu wa Madina. Hata hivyo, muda mfupi baadaye, msemaji wa Jeshi la Yemen alitoa ujumbe mfupi akisema kwamba vikosi vya jeshi la Yemen havikufanya shambulio lolote la kombora kuelekea Saudi Arabia leo.

Brigedia Jenerali Yahya Saree alisema kuhusu suala hilo:

“Vikosi vya Jeshi la Yemen vinathibitisha kwamba leo havijafanya operesheni yoyote kuelekea eneo la Saudi Arabia. Madai ya adui wa Saudi Arabia kwamba kulikuwa na shambulio lililoelekezwa Madina Tukufu ni uongo mkubwa na tuhuma za wazi zisizo na msingi.”