Kuondoa Tishio la Vita Kunawezekana Tu kwa Kuendelea Kuimarisha Nguvu; Mazungumzo Yanapaswa Kulenga Kupata Dhamana za Kumaliza Vita na Vitisho Kabisa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA-, hafla ya kuhitimisha Kongamano la Kimataifa kuhusu “Fiqhi na Sheria za Utawala wa Vita” ilifanyika asubuhi ya leo katika mji wa Qom, Iran. Kongamano hilo liliandaliwa na Taasisi ya Hayat Tayyibah ya Watu Mashuhuri wa Ulimwengu wa Kiislamu, kwa ushirikiano na Kituo cha Muhammadia cha Malezi ya Mujtahidi na Wasimamizi.

Katika kongamano hilo, Ayatullah Abbas Kaabi, mjumbe wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi wa Iran na mwalimu mashuhuri wa Hawza ya Qom, alifafanua kwa kina “Nadharia ya Jihadi ya Kistaarabu katika Fiqhi na Sheria za Vita.” Pia alieleza vipengele mbalimbali vya mashambulizi makubwa ambayo, kwa mujibu wa maelezo yake, Marekani na utawala wa Kizayuni wameyafanya dhidi ya wananchi wa Iran na Umma wa Kiislamu.

Akisisitiza kwamba kushindwa kwa kimkakati kwa maadui katika mpango wao wa kuipindua serikali ya Iran na kuigawa nchi hiyo kumeibua wajibu mpya wa kifiqhi na kisheria, alisema kuwa kuwaadhibu na kulipiza kisasi dhidi ya wahusika wa uhalifu wa kivita, wakiwemo Donald Trump na Benjamin Netanyahu, ni haki ya msingi ya kifiqhi, kitaifa na kimataifa. Kwa mujibu wa maelezo yake, haki hiyo pia inaandaa mazingira ya kudhihiri kwa Mwokozi wa wanadamu.

Haki tano za msingi za kifiqhi na kimataifa zinazotokana na vita

Mwanzoni mwa hotuba yake, Ayatullah Kaabi alisisitiza umuhimu wa kuchunguza hali nyeti iliyopo kwa mtazamo wa fiqhi, akisema:

“Lengo kuu la maadui katika mashambulizi haya ya pande nyingi lilikuwa kuipindua Jamhuri ya Kiislamu na kuigawa ardhi ya Iran. Hata hivyo, maadui walipata kushindwa kukubwa katika kufikia malengo yao ya kimkakati.”

Aliongeza kuwa vita vilivyolazimishwa dhidi ya Iran vimeibua haki na wajibu mbalimbali kwa wananchi wa Iran, kwa mujibu wa misingi ya fiqhi na sheria za kimataifa. Alisema haki na wajibu huo vinapaswa kufuatiliwa katika mfumo mzima wa usimamizi wa vita.

Mwalimu huyo wa Hawza ya Qom alieleza misingi na haki tano za kifiqhi na kimataifa zinazotokana na hali hiyo:

1. Haki ya kujilinda kihalali: Alisema haki hii inatambuliwa kwa misingi ya mantiki, dini na Kifungu cha 51 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa. Kwa mtazamo wake, haimaanishi kujilinda kwa kujibu mashambulizi pekee, bali pia inajumuisha hatua za kijeshi za kujilinda kwa namna ya kushambulia.

2. Kumwadhibu mvamizi: Alieleza kwamba hatua dhidi ya mvamizi zinapaswa kuendelea hadi mvamizi ajutie kitendo chake na ushindi wa kimkakati utangazwe.

3. Kulipwa fidia ya uharibifu wa vita: Alitaja ulipaji wa fidia kwa madhara na hasara zilizosababishwa na vita kuwa msingi wa tatu.

4. Kuandaa mashtaka ya kimataifa: Alisisitiza umuhimu wa kuandaa mashtaka dhidi ya wahusika wa uhalifu.

5. Kuwaadhibu wahalifu wa kivita: Alisema katika lugha ya kidini na kifiqhi, adhabu dhidi ya wahalifu wa kivita hufafanuliwa pia kama kulipiza kisasi, jambo ambalo kwa mtazamo wake lina msingi wa kina katika Qur’ani na linahusiana na haki za kitaifa na kimataifa.

Kulipiza kisasi dhidi ya Trump na Netanyahu: Jihadi ya kistaarabu dhidi ya vita vya mwisho wa dunia

Akiwa mjumbe wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi, Ayatullah Kaabi alisisitiza kwamba Iran haitakiwi kuachana na suala la kulipiza kisasi dhidi ya wavamizi.

Alisema: “Kulipiza kisasi dhidi ya wavamizi ni mwendelezo wa kulipiza kisasi kwa damu ya Abu Abdillah al-Husayn (a.s.), na kutachangia kuandaa mazingira ya kudhihiri kwa Hazrat Baqiyyatullah al-A’dham (a.j.).”

Aliongeza kuwa adhabu dhidi ya Trump, Netanyahu na wahusika wengine wa uhalifu wa kivita ni jambo lisiloepukika, kwa mujibu wa maelezo yake, na kwamba hawataacha kufuatilia haki hiyo hata kwa muda mfupi, kwa kuzingatia mafundisho ya Kiislamu na fiqhi ya utawala.

Ayatullah Kaabi alisema ili kugeuza hukumu hizo za kifiqhi na kisheria kuwa hatua zinazotekelezeka katika mfumo wa usimamizi wa vita, kuanzia kutambua matatizo hadi kutunga sera, kuna haja ya kuendeleza nadharia pana inayoitwa “Nadharia ya Jihadi ya Kistaarabu.”

Alitofautisha dhana ya “jihadi ya kistaarabu” na dhana ya “mgongano wa ustaarabu” ya Samuel Huntington, pamoja na dhana ya “vita vya mwisho wa dunia” inayotumiwa na baadhi ya wahusika wa Magharibi.

Alisema: “Jihadi si lazima iwe sawa na vita. Jihadi ni dhana pana zaidi kuliko vita, na ndani yake kuna suluhisho la kistaarabu kwa wanadamu, ambalo mwisho wake ni kupatikana kwa amani, usalama wa kimataifa, kumpwekesha Mwenyezi Mungu, haki na heshima ya binadamu.”

Akizungumzia kile alichokitaja kuwa msingi wa kiitikadi wa uchochezi wa vita wa Marekani, alisema kuwa Waziri wa Vita wa Marekani ametangaza wazi kwamba wanapaswa kupigana na Uislamu. Kwa mujibu wa Kaabi, baadhi ya viongozi wa Marekani wamewasilisha dhana za vita vya mwisho wa dunia kwa kutumia lugha ya kidini, huku pia wakianzisha kitengo cha masuala ya kiitikadi katika Pentagon. Hata hivyo, alisisitiza kwamba jihadi ya Kiislamu ina maana ya kistaarabu na inayojenga ustaarabu.

Vipengele vinne vya nadharia ya jihadi ya kistaarabu

Ayatullah Kaabi alieleza kwamba nadharia hiyo ina vipengele vinne vikuu:

Kujenga na kuzalisha nguvu kwa mfululizo: Hii inahusisha nyanja za utamaduni, jamii, siasa, ulinzi, usalama, ushiriki wa wananchi na jeshi.

Kutumia nguvu kwa ajili ya malengo ya haki: Alisema uzalishaji wa nguvu katika Uislamu haukusudiwi kutawala wengine, kupanua mipaka ya nchi au kujenga himaya. Badala yake, lengo ni kuimarisha kumpwekesha Mwenyezi Mungu, haki, heshima ya binadamu na kupambana na uasi, ufisadi na uvamizi duniani.

Kukabiliana na maadui wa wanadamu: Alidai kwamba Marekani na Uzayuni ni maadui wa wanadamu wote, wakiwemo Wakristo na Wayahudi. Alifafanua kwamba, kwa mtazamo wake, mapambano hayo hayalengi kila mtu asiye Mwislamu, bali yanawalenga madhalimu, wavamizi, wakoloni na wale wanaozuia njia ya Mwenyezi Mungu.

Uongozi wenye uwezo, unaomcha Mwenyezi Mungu na unaotenda haki: Alieleza kwamba uongozi huo unapaswa kulinda heshima ya binadamu. Kwa mujibu wa mafundisho ya Kishia aliyoyawasilisha, jukumu hilo ni la Imam Maasum (a.s.), na katika kipindi cha ghaiba hukabidhiwa kwa Wali Faqih.

Madai kuhusu mafuta ya Venezuela na umuhimu wa kuendelea kuzalisha nguvu

Akizungumzia tabia za kile alichokiita ubeberu wa viongozi wa Marekani, Ayatullah Kaabi alisema kwamba Trump amezungumzia Venezuela kwa namna inayodokeza kwamba mafuta ya nchi hiyo ni mali ya Marekani na kwamba Marekani inaweza kuyachukua.

Alisema: “Huyu huyu Trump aliyelaaniwa alisema waziwazi kuhusu Venezuela kwamba sisi tulisababisha hali hiyo huko, kwamba mafuta ni haki yetu na kwamba tunaiba mafuta yao. Hata wanajaribu kuhalalisha wizi wao ili kuufanya ulimwengu kuwa mtumwa. Jihadi ya kistaarabu ni kusimama dhidi ya mifumo hiyo inayowafanya watu watumwa.”

Kaabi alifafanua kwamba kipengele cha nne cha jihadi ya kistaarabu ni uongozi wa kiongozi mwenye uwezo, anayemwamini Mwenyezi Mungu mmoja, mwenye haki na anayelinda heshima ya binadamu.

Alifafanua nadharia hiyo kama mfumo wa kuzalisha nguvu za kitaifa na wananchi kwa mfululizo, ili kuondoa tishio la vita, kupunguza vitisho kwa kudumu na kuhakikisha usalama wa taifa.

Alisisitiza kwamba usalama wa kudumu wa taifa haumaanishi tu kutokuwepo kwa vita. Alisema maandalizi ya kijeshi pekee hayawezi kuhakikisha usalama wa kudumu, kwa sababu hali ya “kutokuwa vitani wala kuwa na amani” huleta kutokuwa na uhakika katika uchumi, kudhoofika kwa mshikamano wa kijamii, kuvurugika kwa uwekezaji, shinikizo la kisaikolojia na hatari kwa miundombinu.

Kwa mtazamo wake, changamoto kuu ya usimamizi wa vita kwa misingi ya fiqhi ni kuondoka katika hali ya kusimamia vitisho kila wakati na kuelekea katika kuondoa chanzo chenyewe cha vitisho.

Alisema jibu la jihadi ya kistaarabu ni kuzalisha nguvu halali kwa mfululizo, kuratibu uwezo wa serikali na jamii, kuongeza ustahimilivu, kuimarisha uwezo wa kuzuia mashambulizi na kupanua uwezo wa kisheria na kidiplomasia.

Umuhimu wa kuhakikisha vita vinaisha kupitia mazungumzo

Ayatullah Kaabi alitaja matatizo matatu muhimu katika usimamizi wa vita kwa misingi ya jihadi ya kistaarabu.

Tatizo la kwanza ni kivuli cha vita, kinachotokea pale vitisho vinaporudiwa na kutokuwa na uhakika kuhusu mustakabali kunapoathiri vibaya maamuzi ya umma na uchumi. Hali hii, kwa maelezo yake, huongeza gharama za bima, huleta uchovu wa kisaikolojia kwa jamii, hupanua upendeleo na ufisadi, na inaweza kusababisha viongozi kufanya makosa katika tathmini zao.

Alisisitiza kwamba kuondoa kivuli cha vita hakumaanishi kusalimu amri au kumpa mvamizi manufaa, bali kunamaanisha kumfanya mvamizi atambue nguvu na uwezo wa taifa.

Tatizo la pili ni hali ya kudumu ya “kutokuwa vitani wala kuwa na amani.” Alisema kutoka katika hali hiyo kunawezekana tu kwa kutangazwa kwa mwisho wa vitisho na kupatikana kwa dhamana ya uhakika kutoka kwa adui kwamba vita vitaisha.

Alisema: “Kama tulivyosema tangu siku ya kwanza, lengo kuu la mazungumzo yoyote lazima liwe kupata dhamana ya kumalizika kabisa kwa vita na vitisho, si kufanya mazungumzo kwa ajili ya mazungumzo tu.”

Tatizo la tatu ni umuhimu wa kuondoka katika nguvu za muda mfupi na kuelekea kwenye nguvu za kitaifa zinazodumu. Alisema nguvu hazipaswi kutumika wakati wa migogoro pekee, bali zinapaswa kuzalishwa kila wakati na udhaifu kugeuzwa kuwa uwezo.

Akirejelea aya ya 60 ya Surat al-Anfal, “Na waandalieni nguvu kadiri muwezavyo...”, alisema lengo la amri ya Qur’ani ya kujiandaa kwa nguvu ni kuondoa vitisho na kumzuia mvamizi asithubutu kushambulia tena.

Alikosoa matumizi ya lugha ya kisiasa ya “kupunguza mivutano” katika kipindi cha vitisho, akisema kwamba badala yake kunapaswa kusisitizwa “uzalishaji wa mamlaka na nguvu.”

Kuimarisha teknolojia, uchumi na uwezo wa kitaifa

Ayatullah Kaabi alisema maandalizi na uzalishaji wa nguvu vinapaswa kujumuisha sayansi, uchumi na teknolojia.

Alitaja baadhi ya miradi ya kiteknolojia aliyosema aliitembelea hivi karibuni mjini Tehran, ikiwemo utengenezaji wa seva za ndani, chipu za ndani na betri za kisasa zinazowekwa katika makontena. Kwa mujibu wa maelezo yake, kontena moja la mfumo huo lina uwezo wa kuzalisha megawati 450 za umeme, kiasi alichokilinganisha na mahitaji ya umeme ya mkoa mkubwa. Alisema teknolojia hiyo inalenga kusaidia nchi kuendelea kufanya kazi iwapo miundombinu yake itashambuliwa.

Pia alitaja kuimarisha sarafu ya taifa kupitia uzalishaji wa utajiri wa kitaifa kuwa sehemu muhimu ya jihadi ya kistaarabu.

Jihadi ya kisayansi na kiteknolojia, na tafsiri ya aya za amani

Akirejelea aya ya 190 ya Surat al-Baqarah, “Na piganeni katika njia ya Mwenyezi Mungu dhidi ya wale wanaopigana nanyi, wala msivuke mipaka...”, Ayatullah Kaabi alisema mfumo wa Kiislamu, licha ya kukabiliana kwa uthabiti na mashambulizi, unawajibika kuheshimu sheria za kimataifa na kutowalenga wanawake, watoto na watu wasio na hatia.

Alilinganisha msimamo huo na kile alichokitaja kuwa vitendo vya maadui wa Kizayuni na Marekani dhidi ya watoto wasio na hatia huko Gaza na Lebanon.

Akijibu wale wanaotumia aya isemayo “Na wakielekea kwenye amani, nawe elekea huko” kuunga mkono kukubali amani, alisema kwamba aya hiyo inapaswa kueleweka kama wito wa amani kutoka katika nafasi ya nguvu. Kwa tafsiri yake, upande mwingine unapaswa kuzuiwa uwezo wa kuendeleza mashambulizi ili ulazimike kukubali masharti, badala ya upande wa Kiislamu kujisalimisha kwa matakwa ya adui.

Alisisitiza kwamba kutumia aya hiyo kuhalalisha kujisalimisha ni tafsiri isiyo sahihi.

Akizungumzia umuhimu wa kuunganisha vyuo vikuu na sekta ya viwanda kupitia jihadi ya kisayansi na kiteknolojia, alimtaja mwanazuoni wa dini aliyeuawa, Mohsen Fattahi. Kwa mujibu wa Kaabi, Fattahi alishiriki katika kulinda maeneo matakatifu, kisha akakusanya wataalamu kutoka vyuo vikuu vya Sayansi na Viwanda na Amirkabir na kuanzisha kampuni ya kiteknolojia iliyojihusisha na utengenezaji wa ndege zisizo na rubani.

Kaabi alisema Fattahi aliuawa akiwa na umri wa miaka 36, lakini kampuni zake zinaendelea kutengeneza ndege zisizo na rubani kwa ajili ya kuimarisha uwezo wa ulinzi wa nchi.

Alitaja pia kuimarisha ulinzi usiotegemea mashambulizi ya moja kwa moja, kulinda usalama wa miundombinu ya kidijitali na kuzuia wataalamu wenye vipaji kuondoka nchini bila hiari kuwa miongoni mwa mahitaji ya jihadi hiyo.

Diplomasia na mazungumzo yanapaswa kuhakikisha mwisho wa vita

Ayatullah Kaabi alisema diplomasia na mazungumzo vinapaswa kuongozwa na dhana ya “jihadi ya kidiplomasia.”

Alieleza kwamba malengo ya diplomasia yanapaswa kuwa kupata dhamana ya kumalizika kwa vita, kumwadhibu mvamizi na kukusanya ushahidi wa uhalifu unaodaiwa kufanywa na adui.

Akizungumzia kile alichokitaja kuwa kudhoofika kwa utekelezaji wa sheria za kimataifa kutokana na nguvu za nchi za Magharibi, alisema kwamba sheria hizo zimepoteza uwezo wake wa kutekelezwa kwa ufanisi.

Alidai kwamba Mahakama ya Kimataifa ya The Hague inatishiwa kwa vikwazo iwapo itawakamata raia wa Marekani au Israel, na kwamba hali hiyo imeipa kinga ya kidiplomasia na kisheria aina ya upendeleo unaofanana na mfumo wa zamani wa capitulation, ambapo baadhi ya wageni walikuwa wakipata kinga maalumu dhidi ya sheria za nchi walizokuwamo.

Netanyahu kujivunia mashambulizi ya pager katika Umoja wa Mataifa na pendekezo la muungano wa kimataifa wa Muqawama

Akirejelea matukio ya hivi karibuni yanayohusisha taasisi za kimataifa, Ayatullah Kaabi alisema:

“Mhalifu kama Netanyahu anashika kifaa cha pager mkononi na kujivunia uhalifu na mauaji ya kigaidi katika jukwaa la Umoja wa Mataifa, ilhali alipaswa kufunguliwa mashtaka na kukamatwa hapo hapo.”

Alipendekeza kuunda miungano ya kimataifa kama njia ya kukabiliana na kile alichokitaja kuwa kutokuwepo kwa utekelezaji wa sheria za kimataifa.

Alisema mojawapo ya matokeo ya jihadi ya kistaarabu linapaswa kuwa kuanzishwa kwa “Muungano wa Kimataifa wa Muqawama”, unaojumuisha Iran, Hizbullah ya Lebanon, makundi ya Muqawama nchini Iraq na makundi mengine ya Muqawama katika eneo hilo. Kwa maelezo yake, lengo ni kujenga mfumo mpya unaotegemea kumpwekesha Mwenyezi Mungu, haki na heshima ya binadamu.

Pia alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushiriki wa wanasheria wa kujitolea na kitengo cha kimataifa cha Basij, ili kutumia uwezo wa mamilioni ya wanasheria wanaoiunga mkono nchi katika kukusanya na kuandaa ushahidi kuhusu kesi za uhalifu wa kivita unaodaiwa kufanywa na maadui.

Akifafanua kuhusu “jihadi ya kijamii,” alisema kuimarisha mtaji wa kijamii, imani ya wananchi na kupunguza migawanyiko ya kijamii kunaweza kuimarisha uwezo wa nchi kukabiliana na migogoro. Alionya pia kwamba masuala ya pembeni hayapaswi kuharibu umoja wa kitaifa.

Katika maelezo yake kuhusu “jihadi ya kitamaduni na utambulisho,” alisisitiza umuhimu wa kukabiliana na kile alichokiita mashambulizi ya kitamaduni kutoka Magharibi. Alidai kwamba kueneza utupu wa mavazi na kutokuwa na mipaka ya kimaadili ni mpango wa kimataifa unaolenga kudhoofisha dini na tamaduni za mataifa huru. Alitolea mfano mjadala kuhusu uwezekano wa kupiga marufuku hijabu nchini Azerbaijan, akisema kwamba kulinda utamaduni wa staha na hijabu ni sehemu ya jihadi ya kitamaduni na kitaifa.

Pendekezo la kuanzisha kituo cha uratibu wa jihadi ya kistaarabu

Ayatullah Kaabi alisisitiza umuhimu wa “jihadi ya kiutawala na utawala bora,” akitaka mihimili mitatu ya serikali, Baraza la Walinzi wa Katiba na Baraza la Kutambua Maslahi ya Mfumo zishirikiane kwa ufanisi.

Alisema taasisi kuu za nchi zinapaswa kutumia mfumo wa uratibu wa pamoja na mgawanyo wa majukumu ya kitaifa katika kipindi cha “kutokuwa vitani wala kuwa na amani,” ili kuepuka maamuzi yasiyofaa na kurudiwa kwa kazi zilezile, na badala yake kuendelea kuzalisha nguvu za taifa.

Aliwatambua wananchi kuwa wamiliki wakuu wa usalama wa taifa na kusema kwamba kuhamasisha ushiriki wa umma katika uzalishaji, uchumi, teknolojia na usimamizi wa kijamii ni mojawapo ya misingi ya mafanikio.

Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, alieleza hatua nane za usimamizi wa vita kwa misingi ya jihadi ya kistaarabu:

Kufuatilia vitisho kwa mfululizo. Kutambua uwezo na rasilimali zilizopo. Kuweka vipaumbele vya kimkakati. Kuzalisha nguvu zinazolingana na mahitaji. Kuratibu ushiriki wa wananchi. Kutumia nguvu kwa njia halali. Kutathmini matokeo. Kuendelea kuzalisha upya nguvu.

Ayatullah Kaabi alihitimisha hotuba yake kwa kupendekeza kuanzishwa kwa “Kituo cha Uratibu wa Jihadi ya Kistaarabu.”

Alisema: “Kwa kuanzisha kituo cha uratibu wa jihadi ya kistaarabu, wananchi na serikali kwa pamoja, sambamba na wapiganaji wanaosimama kwenye mifumo ya kurushia makombora na kuyaelekeza makombora ya mashambulizi sahihi, wataweza kutoa mapigo makubwa na yasiyoweza kufidiwa kwa maadui wavamizi.”