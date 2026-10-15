Trump Anataka Kumnyang’anya Ilhan Omar Uraia; Simu na Nyaraka za Mbunge huyo Mwislamu wa Bunge la Marekani Zataifishwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– wakati uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani unapokaribia, serikali ya Donald Trump imeongeza uchunguzi dhidi ya Ilhan Omar, mbunge Mwislamu wa Bunge la Marekani, kwa lengo la kuweka msingi wa kufutiwa uraia wake wa Marekani na uwezekano wa kufukuzwa nchini humo.

Gazeti la The Wall Street Journal limeripoti kuwa uchunguzi wa serikali ya shirikisho unajikita katika faili la uhamiaji la Ilhan Omar, pamoja na uwezekano wa kutoa taarifa zisizo sahihi kuhusu tarehe yake ya kuzaliwa na historia ya baba yake.

Katika hatua nyingine ya uchunguzi huo, maafisa wa serikali ya shirikisho walifanya upekuzi katika makazi ya Omar jijini Washington siku ya Jumatatu. Aidha, simu yake ya mkononi ilichukuliwa na zaidi ya hati 12 za wito wa kisheria (subpoenas) zilitolewa na baraza kuu la majaji (grand jury), zikiwemo hati zilizowahusu baadhi ya ndugu zake.

Ilhan Omar aliwasili Marekani kutoka Somalia mwaka 1995 akiwa mkimbizi na akapata uraia wa Marekani mwaka 2000. Amekanusha tuhuma zilizotolewa dhidi yake na kuuelezea uchunguzi huo kuwa ni hatua inayochochewa na maslahi ya kisiasa.

Licha ya kuongezeka kwa uchunguzi huo, hadi sasa hakuna uamuzi uliotolewa wa kumnyang’anya Omar uraia wake. Vilevile, madai ya ukiukwaji wa taratibu katika faili lake la uhamiaji bado hayajathibitishwa mahakamani.

Ilhan Omar ni mbunge Mwislamu wa Chama cha Democratic katika Bunge la Marekani. Amejulikana kwa misimamo yake ya kupinga sera za Israel na utawala wa Donald Trump. Mara kadhaa, misimamo yake dhidi ya sera za Marekani na binafsi dhidi ya Trump imeibua mijadala na miitikio mikubwa ya kisiasa.