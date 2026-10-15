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Usomaji na Uhuishaji wa Dua ya Kumayl katika Hawza ya Wasichana ya Hazrat Zainab (s.a) Nchini Tanzania

15 Oktoba 2026 - 23:09
Msimbo wa Habari: 1878663
Usomaji na Uhuishaji wa Dua ya Kumayl katika Hawza ya Wasichana ya Hazrat Zainab (s.a) Nchini Tanzania

Hafla ya Dua Kumayl imefanyika katika Hawza ya Wasichana ya Hazrat Zainab (s.a.) iliyopo Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, Alhamisi, tarehe 15 Oktoba 2026, kwa kushirikisha wanafunzi wote pamoja na msimamizi wa bweni. Programu hiyo imelenga kuimarisha hali ya kiroho ya wanafunzi, kukuza utamaduni wa dua na kuimarisha uhusiano wao na Mwenyezi Mungu Mtukufu, sambamba na kuendeleza malezi ya kiroho na kimaadili kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu na Ahlul-Bayt (a.s.).

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Hafla ya kiroho ya Dua Kumayl ilifanyika Alhamisi, tarehe 15 Oktoba 2026, katika Hawza ya Wasichana ya Hazrat Zainab (s.a.), iliyopo Kigamboni, jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa kushirikisha wanafunzi wote wa hawza pamoja na msimamizi wa bweni.

Programu hiyo iliandaliwa kwa lengo la kuimarisha hali ya kiroho ya wanafunzi, kueneza utamaduni wa dua na maombi, pamoja na kukuza uhusiano wao wa kiroho na Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Dua Kumayl ni miongoni mwa dua mashuhuri katika utamaduni wa Kiislamu, inayompa mwanadamu fursa ya kutubia, kuomba msamaha wa Mwenyezi Mungu, kujitathmini na kutafakari kuhusu rehema na maghfira Yake.

Ushiriki wa wanafunzi wote katika hafla hiyo uliwapa fursa ya kunufaika na mazingira ya kiibada, kuimarisha moyo wa ibada na kujenga maadili mema katika maisha yao ya kila siku.

Aidha, ushiriki wa msimamizi wa bweni ulionyesha umuhimu wa kuzingatia malezi ya kiroho na kimaadili sambamba na elimu kwa wanafunzi wa hawza.

Utekelezaji wa programu kama hizi katika vituo vya elimu ya dini una mchango mkubwa katika kuimarisha imani, kukuza maadili ya Kiislamu na kulea kizazi chenye uelewa na kujitolea katika kufuata mafundisho ya Uislamu na mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.).

Hafla hiyo ni sehemu ya programu za kiroho na kimalezi zinazoendeshwa katika Hawza ya Wasichana ya Hazrat Zainab (s.a.) nchini Tanzania kwa lengo la kuimarisha malezi ya kiroho na kimaadili ya wanafunzi.

Usomaji na Uhuishaji wa Dua ya Kumayl katika Hawza ya Wasichana ya Hazrat Zainab (s.a) Nchini Tanzania

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