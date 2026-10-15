Makala Yachambua Siri ya Ushawishi wa Minbar za Fatimiyya Kupitia Aina Tano za Usimulizi

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA: Hujjatul-Islam Masoud Salamei, mkurugenzi wa Kituo Maalumu cha Tablighi katika Hawza, ameandika makala yenye kichwa “Lugha ya Ushawishi katika Minbar za Fatimiyya”, ambayo imegawanywa katika sehemu mbili: “Usimulizi wa Hadithi na Matukio: Ufunguo Mkuu wa Ushawishi katika Minbar za Fatimiyya” na “Aina Tano za Usimulizi katika Minbar za Fatimiyya.” Maandishi ya makala hiyo yanawasilishwa kwa wasomaji na wadau wa elimu.

Muhtasari

Minbar za Fatimiyya, pamoja na kuwa ni majukwaa ya kukumbuka msiba wa kihistoria, pia ni njia ya kuchambua upya mojawapo ya mifano iliyo wazi zaidi ya mgongano kati ya upande wa haki na upande wa batili katika historia. Kwa kutumia sanaa ya usimulizi, minbar hizi huathiri kwa wakati mmoja nyanja tatu za hadhira: fikra, hisia na tabia.

Makala hii, kwa mtazamo wa kitaaluma na kielimu, inafafanua sababu za ushawishi mkubwa wa minbar za Fatimiyya na kuonesha kwamba siri ya kudumu kwa ushawishi na ufanisi wake imo katika aina tano za usimulizi: usimulizi wa kihistoria, usimulizi wa mambo ya ghaibu, usimulizi wa miujiza, usimulizi wa fadhila na usimulizi wa misiba.

Kila aina ya usimulizi ina jukumu lake la kipekee katika kufikisha ujumbe na kuleta mabadiliko kwa hadhira. Zinapotumika kwa kushirikiana, huunda mfumo wenye nguvu wa kufafanua mafundisho na maarifa yanayohusiana na Hazrat Fatima Zahra (s.a.).

Maneno muhimu: Lugha ya ushawishi, ushawishi wa hoja, hisia, tabia, hotuba, mihadhara, Fatimiyya na Hazrat Fatima Zahra (s.a.).

Utangulizi

Minbar, kama mojawapo ya njia kongwe na zenye mizizi ya muda mrefu za mawasiliano ya ana kwa ana katika jamii za Kiislamu, daima imekuwa na nafasi muhimu katika kueneza na kuimarisha maarifa ya kidini na kuongoza fikra za umma.

Katika muktadha huu, “Minbar za Fatimiyya” [1], zinazojikita katika simulizi za kihistoria, ufafanuzi wa mwenendo wa maisha, hotuba na mafundisho ya Hazrat Fatima Zahra (s.a.), zina nafasi ya pekee na uwezo mkubwa wa kugusa mioyo ya watu kupitia maneno.

Swali kuu katika utafiti huu ni kubaini chanzo cha “lugha ya ushawishi” katika minbar hizi; lugha inayoweza kumshawishi msikilizaji kwa kina, kuathiri hisia zake, kumwelekeza katika njia sahihi na kurekebisha mtazamo wake.

Watafiti wa saikolojia ya kijamii hutambua vipengele vitatu vya mtazamo wa mwanadamu: kipengele cha kiutambuzi, kipengele cha kihisia na kipengele cha kitabia. Hivi vinahusisha mawazo na imani, hisia na mihemko, pamoja na mielekeo ya kitabia [2].

Kwa hiyo, ili mawasiliano ya mdomo yawe na ushawishi wa kina na wa jumla, ni lazima yaguse kwa wakati mmoja nyanja tatu za uwepo wa mwanadamu: fikra (maarifa na imani), hisia (hisia za moyoni na mielekeo) na tabia (matendo na kujifunga katika utekelezaji).

Mchakato wa ushawishi wa mawasiliano hukamilika pale ambapo mabadiliko katika msingi wa maarifa yanapoibua hisia, na hisia hizo zikajidhihirisha katika tabia za mtu binafsi na jamii.

Uchunguzi unaonesha [3] kwamba jambo kuu na ufunguo wa kufanikisha ushawishi huu wa pande tatu katika minbar za Fatimiyya ni usimulizi wa matukio (Narrative Processing).

Usimulizi huwasilisha ukweli kwa muundo unaoeleweka na wenye uhai, unaomsaidia msikilizaji kujenga taswira ya kile kinachosimuliwa na kurahisisha pamoja na kuharakisha mchakato wa ushawishi.

Makala hii inaeleza kwamba minbar za Fatimiyya hutumia kwa kiasi kikubwa muundo wenye vipengele vitano vya usimulizi: kihistoria, ghaibu, miujiza, fadhila na misiba. Vipengele hivi huunda mfumo mmoja unaounganisha ushawishi wa kimantiki na msisimko wa kihisia, ambao matokeo yake ni mabadiliko ya tabia ya msikilizaji.

Sehemu ya Kwanza: Usimulizi wa Matukio; Ufunguo Mkuu wa Ushawishi katika Minbar za Fatimiyya

1.1. Lugha ya ushawishi na vipengele vyake vitatu: Fikra, hisia na tabia

Katika kutathmini ufanisi wa hotuba za kidini, ni muhimu kuelewa kwa usahihi namna mbalimbali ambazo hadhira hupokea ujumbe.

Kwa mujibu wa mfumo jumuishi wa mawasiliano ya ushawishi, hotuba hufikia malengo yake ya juu pale inapoweza kuathiri pande zote tatu za maisha ya mwanadamu: fikra, hisia na tabia.

Mchakato huu wa ushawishi unapaswa kuanza kwa kuhusisha nyanja ya fikra. Hapa, hoja zenye nguvu, taarifa za kihistoria na ushahidi wa kimantiki husaidia kujenga upya mfumo wa maarifa wa msikilizaji na kuimarisha uhakika wake wa kielimu.

Baadaye, ujumbe unaoshawishi huingia katika nyanja ya hisia na mielekeo [4]. Katika hatua hii, hisia na hamasa ya kidini huamshwa, na upendo wa moyoni kwa ukweli hujengeka.

Hatimaye, kuungana kwa imani inayotokana na hoja za kiakili na msisimko wa kihisia husababisha mtu kufanya maamuzi na kujifunga katika kuyatekeleza kupitia matendo.

Kwa hiyo, minbar za Fatimiyya, kwa kutumia usimulizi wa matukio, hulenga nyanja tatu za uwepo wa msikilizaji:

A) Fikra: Kujenga uelewa, imani, maswali na tafakuri upya, kwa kutoa ufafanuzi wa kielimu na hoja zinazothibitisha haki ya Uimamu na Wilaya.

B) Hisia: Kuamsha upendo, kumcha Mungu, matumaini, mshangao, huzuni au hasira, kwa kuibua hisia na huruma kupitia usimulizi wa misiba na dhuluma dhidi ya Ahlul-Bayt (a.s.).

C) Tabia: Kujenga azma, kuiga mifano bora, kuchukua msimamo na kutenda kwa maadili, kwa kuhamasisha watu kujifunza kutokana na mapambano kati ya haki na batili na kukabiliana na upande wa batili katika zama za sasa.

1.2. Maana ya usimulizi wa matukio katika hotuba za Fatimiyya

Usimulizi katika minbar za Fatimiyya si kusimulia tu matukio yaliyotokea, bali ni kuhuisha ukweli kwa namna inayomweka msikilizaji ndani ya historia na kumsaidia kuelewa maana zake za kina.

Hazrat Fatima Zahra (s.a.), kwa kutumia sentensi za taarifa ili kufikisha ujumbe kwa uwazi na kutoa hoja za kimantiki [5], pamoja na sentensi za maelekezo na msisitizo ili kuibua hisia na kumhamasisha msikilizaji kuchukua hatua [6], ametoa mfano wa kipekee wa hotuba yenye ushawishi.

Kutumia mfano huu kunaweza kuleta mabadiliko katika minbar za Fatimiyya na kuzifanya ziwe na ushawishi mkubwa zaidi.

Sehemu ya Pili: Aina Tano za Usimulizi katika Minbar za Fatimiyya

2.1. Usimulizi wa kihistoria

Usimulizi wa kihistoria katika minbar za Fatimiyya humweka msikilizaji katika kipindi muhimu cha historia ya Uislamu: siku ambazo dini ya Mwenyezi Mungu ilipokabiliwa na ukiukwaji wa haki zake, huku baadhi ya watu wakikubali kwa urahisi hali hiyo.

Kwa kusimulia kwa usahihi yaliyompata Hazrat Fatima Zahra (s.a.) na familia yake baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad (s.a.w.w.), kumbukumbu ya kihistoria ya Umma huamshwa. Simulizi hizi zinaonesha madhara makubwa yanayoweza kusababishwa na unafiki na kunyamaza mbele ya dhuluma [7].

Usimulizi wa kihistoria hulenga moja kwa moja kipengele cha kiutambuzi na fikra za msikilizaji. Anapoona kwamba misimamo ya Hazrat Zahra (s.a.) ilikuwa na muundo wa kimantiki, kisheria na kijamii, na iliegemezwa katika hoja za Qur’ani [8], msikilizaji hupata msingi wa kuelewa hoja hizo kwa upande wa akili.

Kipengele hiki cha usimulizi huifanya hotuba itoke katika hali ya kuwa ya kihisia pekee na kuipa msingi imara wa hoja. Matokeo yake ni kuondoa baadhi ya mashaka ya kielimu na kumsaidia msikilizaji kuelewa kwa usahihi mizizi ya kupotoka kwa historia ya Uislamu.

Simulizi za kihistoria zina umuhimu mkubwa kwa sababu ni chanzo cha mafunzo na mazingatio kwa wanadamu [9]. Kusimulia sehemu mbalimbali za historia katika minbar za Fatimiyya huwafanya wasikilizaji waamke na kutafakari, huku matukio hayo yakiwa mwanga unaowaongoza.

Kupitia simulizi hizo, wasikilizaji wanaweza kujifunza kutokana na matukio yaliyotokea baada ya kufariki kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.), pamoja na namna Hazrat Fatima Zahra (s.a.) alivyokabiliana na matukio ya kipindi hicho, ili wajiepushe na mitego na makosa yanayoweza kuwaangamiza.

Kwa mfano, makala inataja simulizi moja ya kihistoria:

Katika riwaya ya Sulaym bin Qays al-Hilali, iliyonukuliwa kutoka kwa Salman, inasimuliwa kwamba baada ya kufariki kwa Mtume (s.a.w.w.) na watu kutoa baia kwa Abu Bakr, Imam Ali (a.s.) alimchukua Hazrat Fatima Zahra (s.a.) usiku akiwa amempandisha juu ya punda, huku akiwashika mikono wanawe wawili, Imam Hasan na Imam Husayn (a.s.).

Imam Ali (a.s.) alitembelea nyumba za wapiganaji wa Badr miongoni mwa Muhajirina na Ansari, akawakumbusha haki yake na kuwataka wamsaidie. Kati yao, watu 44 pekee ndio walioitikia mwito wake.

Aliwaagiza watu hao waje asubuhi wakiwa wamenyoa vichwa, wamebeba silaha na wakiwa wameweka ahadi ya kumtetea hadi kufa. Hata hivyo, asubuhi ilipofika, ni watu wanne tu waliojitokeza na kutimiza ahadi yao.

Walikuwa Salman, Abu Dharr, Miqdad na Zubayr bin al-Awwam.

Imam Ali (a.s.) aliwatembelea tena usiku wa pili na wa tatu, lakini hakuna mwingine aliyetimiza ahadi yake isipokuwa watu hao wanne. Alipoona usaliti na kutotekelezwa kwa ahadi hizo, Imam Ali (a.s.) alikaa nyumbani kwake na kujishughulisha na kuandika na kukusanya Qur’ani.

2.2. Usimulizi wa mambo ya ghaibu

Kipengele cha ghaibu katika minbar za Fatimiyya humvusha msikilizaji kutoka katika mipaka ya historia inayoonekana na kumfungulia upeo mpya wa maarifa.

Kwa mujibu wa maumbile yake, mwanadamu daima hutafuta uhusiano na ulimwengu wa kimalaika na kufahamu ukweli uliofichika katika ulimwengu wa uwepo.

Usimulizi wa mambo ya ghaibu katika minbar za Fatimiyya huunganisha matukio ya duniani na mipango pamoja na mifumo ya mbinguni.

Katika kipengele hiki, huzungumziwa mambo kama vile kushuka kwa Malaika, mawasiliano ya Malaika Jibril na Hazrat Fatima Zahra (s.a.) [11], daraja lake la kimalaika mbele ya Arshi na nafasi ya Ahlul-Bayt (a.s.) katika Akhera.

Aina hii ya usimulizi hupanua upeo wa fikra za msikilizaji na kumwondoa katika kufungika ndani ya uchambuzi unaozingatia mambo ya kimwili pekee.

Kwa kuunganisha matukio ya Fatimiyya na kanuni za Mwenyezi Mungu pamoja na hatima ya mwanadamu katika Akhera, usimulizi huu huimarisha uwajibikaji binafsi na kujichunga dhidi ya tabia mbaya, kama vile kutodhibiti ulimi na kutokutakasa nafsi.

Hii ni kwa sababu mtu huanza kujitambua kuwa yuko mbele ya mahakama kuu ya Mwenyezi Mungu, ambayo ukweli wote utawekwa wazi.

Kwa mfano, makala inataja riwaya inayohusishwa na Imam Muhammad al-Baqir (a.s.) [12].

Siku moja, Imam Ali (a.s.) alirudi nyumbani na kumuuliza Hazrat Fatima Zahra (s.a.) ikiwa kulikuwa na chakula chochote nyumbani. Alimjibu: “Hakuna kitu nyumbani.”

Wakati mwingine Imam Ali (a.s.) alipomuuliza kwa nini hakumwambia kuwa chakula kilikuwa kimeisha, alimjibu kwamba baba yake, Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.), alikuwa amemkataza kumwomba chochote.

Imam Ali (a.s.) alikopa dinari moja ili kununua chakula. Akiwa njiani, alikutana na Miqdad siku ambayo kulikuwa na joto kali sana. Alipomuuliza sababu ya kutoka kwake wakati huo wa joto, Miqdad alimjibu kuwa njaa kali ndiyo iliyomlazimisha kutoka nyumbani.

Imam Ali (a.s.) alimpa dinari hiyo Miqdad ili anunue chakula kwa ajili ya watoto wake, kisha akaelekea msikitini na kuswali pamoja na Mtume (s.a.w.w.).

Baada ya sala ya Adhuhuri, Mtume (s.a.w.w.) alimwambia Imam Ali (a.s.) kwamba angeenda nyumbani kwake kwa ajili ya chakula. Baadaye, Mtume aliambatana na Imam Ali (a.s.) hadi nyumbani kwa Hazrat Fatima Zahra (s.a.).

Mtume alipoingia, alikwenda katika sehemu ya ibada, huku Imam Ali (a.s.) akiwa ameketi. Muda mfupi baadaye, Hazrat Fatima Zahra (s.a.) alileta sinia lililojaa chakula.

Imam Ali (a.s.) alishangaa na kumuuliza: “Ewe Fatima, umepata wapi chakula hiki, ilhali uliniambia kuwa nyumbani hamna chakula?”

Hazrat Fatima (s.a.) alimjibu kuwa alikuwa amesema ukweli; hakukuwa na chakula nyumbani. Hata hivyo, baba yake alipofika, aliingia katika sehemu yake ya ibada na kumuomba Mwenyezi Mungu amwandalia chakula kwa ajili ya mgeni huyo mtukufu. Kisha akaona sinia la chakula limewekwa karibu na sehemu yake ya kuswalia.

Mtume (s.a.w.w.) akasema kwamba binti yake Fatima alikuwa kama Maryam binti wa Imran, ambaye Mwenyezi Mungu alimruzuku chakula alipokuwa katika sehemu yake ya ibada.

Qur’ani Tukufu inasema:

“Kila mara Zakariya alipoingia katika sehemu yake ya ibada alimkuta ana riziki. Akasema: Ewe Maryam! Umeipata wapi hii? Akasema: Hii inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila ya hesabu.” (Surat Aal Imran, 3:37).

2.3. Usimulizi wa miujiza

Miujiza na matendo yanayovunja mazoea ya kawaida kwa idhini ya Mwenyezi Mungu ni miongoni mwa njia zinazotumiwa katika balagha ili kuibua mshangao, kuvunja kiburi na kuvuta umakini wa kina wa msikilizaji.

Usimulizi wa miujiza katika minbar za Fatimiyya unahusisha karama na matendo ya Hazrat Fatima Zahra (s.a.) yanayozidi uwezo wa kawaida wa mwanadamu, hasa katika kukabiliana na changamoto na hali ngumu.

Usimulizi wa miujiza huibua mshangao. Msikilizaji anaposikia matukio yanayozidi uwezo wa kawaida wa mwanadamu, upeo wake wa matarajio hupanuka na hujiandaa zaidi kupokea ujumbe ambao akili ya kawaida inaweza kushindwa kuuelewa kikamilifu.

Aina hii ya usimulizi inaweza kuweka mazingira ya mabadiliko ya kina katika fikra za msikilizaji.

Kwa mfano, makala inanukuu riwaya inayohusishwa na Imam Muhammad al-Baqir (a.s.):

Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w.) alimtuma Salman kwenda kwa Hazrat Fatima Zahra (s.a.). Salman anasimulia kwamba alipofika mlangoni na kutoa salamu, alisikia sauti ya Fatima akisoma Qur’ani ndani ya nyumba, huku jiwe la kusagia likijizungusha lenyewe nje ya sehemu aliyokuwa akisoma, ingawa hakukuwa na mtu mwingine aliyekuwa akilizungusha.

Salman alipomweleza Mtume (s.a.w.w.) kuhusu jambo hilo, Mtume alitabasamu na kusema:

“Ewe Salman! Hakika Mwenyezi Mungu amejaza moyo na viungo vya binti yangu Fatima kwa imani, hadi ndani kabisa ya nafsi yake. Amejikita katika kumtii Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, Mwenyezi Mungu alimtuma Malaika aitwaye Zuqab’il, na katika riwaya nyingine anatajwa Jibril, ili kumzungushia jiwe la kusagia. Mwenyezi Mungu amemtosheleza katika mahitaji ya dunia na Akhera.”

2.4. Usimulizi wa fadhila

Kueleza fadhila, sifa njema na ukamilifu wa kimaadili na kiroho ni kipengele cha nne cha usimulizi katika minbar za Fatimiyya. Kipengele hiki kinaweza kutumika kujenga mifano ya kuigwa katika maisha ya imani.

Hazrat Fatima Zahra (s.a.) ni mfano bora si kwa wanadamu pekee, bali pia ametajwa kuwa mfano wa kuigwa hata kwa Maimamu Maasumu (a.s.) [15].

Vipengele vya maisha yake vinavyoangaziwa ni pamoja na kujiepusha na anasa za dunia, kujitolea kwa ajili ya wengine, ibada za usiku, maisha ya ndoa, malezi ya watoto, kutetea Wilaya kwa kujitolea na kutoa sadaka [16–21].

Jukumu kuu la usimulizi wa fadhila ni kutoa mfano wa vitendo wa maisha yenye maadili mema. Mwanadamu habadilishi tabia kwa kusikia nasaha za jumla pekee; anahitaji mfano halisi na unaoweza kufuatwa ili aweze kulinganisha matendo yake na mwenendo huo.

Kusimulia kwa usahihi fadhila za Hazrat Fatima Zahra (s.a.) huotesha moyoni mwa msikilizaji hamu ya kuwa mnyenyekevu, kutakia wengine mema, kuwa jasiri na kuwa mkweli katika maneno na matendo. Hali hii hujenga motisha ya ndani ya kubadilisha mtindo wa maisha kwa kufuata mfano wa Fatimiyya.

Kwa mfano, makala inanukuu kauli inayohusishwa na Imam Ali (a.s.):

“Naapa kwa Mwenyezi Mungu, sikuwahi kumkasirisha Fatima wala kumlazimisha kufanya jambo asilolipenda hadi Mwenyezi Mungu alipomchukua kwake. Wala yeye hakuwahi kunikasirisha wala kutotii amri yangu. Nilikuwa nikimtazama tu, na huzuni pamoja na mahangaiko yangu vilikuwa vikiondoka.” [22]

Riwaya hii inaangazia uhusiano wa ndoa uliojengwa juu ya kuheshimiana, upendo, maelewano na kutosababishiana huzuni.

2.5. Usimulizi wa misiba

Kipengele cha tano na kilele cha kuhusisha hisia katika minbar za Fatimiyya ni kusimulia kwa ustadi, huzuni na kwa kutegemea vyanzo matukio ya mateso, dhuluma na misiba iliyompata Bibi wa wanawake wa ulimwengu, Hazrat Fatima Zahra (s.a.).

Kipengele hiki cha usimulizi hulenga moja kwa moja nyanja ya hisia na mihemko ya msikilizaji.

Usimulizi wa misiba unaweza kuleta utakaso wa kihisia na kuamsha hisia kwa nguvu. Kulia na kuhuzunika kwa sababu ya misiba ya Hazrat Fatima Zahra (s.a.) huimarisha uhusiano wa moyoni wa msikilizaji na upande wa haki na kuhuisha hisia za Tawalla (kuwapenda na kuwafuata watu wa haki) na Tabarra (kujitengeza na dhuluma na watu wake).

Hisia zinazochochewa na kumbukumbu za msiba wa Fatimiyya humjengea mtu nguvu ya ndani inayoweza kumwelekeza kusimama imara katika misingi yake, kujifunga katika dini, kuwatetea wanaodhulumiwa na kurekebisha tabia zake binafsi, kijamii na kisiasa.

Kwa mfano, makala inasimulia tukio la msiba kwa namna ifuatayo:

Wakati kuni zilipoletwa, mlango ulitiwa moto na watu wakaingia kwa nguvu ndani ya nyumba. Hazrat Fatima Zahra (s.a.), akiwa kati ya mlango na ukuta, alimwita Fiddah kwa kusema: “Ewe Fiddah, njoo unishike!”

Hakusema tu, “Fiddah, njoo,” bali alisema, “Ewe Fiddah, nishike,” akionesha kuwa alikuwa karibu kuanguka na alihitaji kushikwa.

Kisha akasema: “Ewe Fiddah, njoo unishike. Naapa kwa Mwenyezi Mungu, mtoto aliyekuwa tumboni mwangu ameuawa.” [23]

2.6. Namna vipengele vitano vya usimulizi vinavyoshirikiana katika kuleta ushawishi

Vipengele vitano vya usimulizi katika minbar za Fatimiyya havifanyi kazi kila kimoja kivyake. Badala yake, vinaunda mfumo mmoja unaounganisha na kuimarisha athari za kila kipengele kwa kingine.

Mchakato huu wa ushirikiano huanza kwa usimulizi wa kihistoria, ambao hujenga msingi wa kimantiki na kiutambuzi wa mjadala na kumshawishi msikilizaji kupitia hoja.

Kisha, usimulizi wa mambo ya ghaibu huunganisha maudhui ya hotuba na ulimwengu wa kimalaika na kuongeza hisia ya utukufu wa ukweli unaowasilishwa.

Baadaye, usimulizi wa miujiza na fadhila huwasilisha utu wa Hazrat Fatima Zahra (s.a.) kama mfano wa ukamilifu wa kiroho na kimaadili, na hivyo kuimarisha hamu ya msikilizaji kujihusisha na mfano huo na kuuiga katika tabia zake.

Hatimaye, usimulizi wa misiba hulenga hisia za msikilizaji, huamsha upendo na huzuni moyoni na kuimarisha dhamira ya kutenda kwa mujibu wa imani na kusimama imara katika misingi yake.

Uchambuzi wa mfumo huu unaonesha kuwa uhai na ushawishi wa minbar za Fatimiyya unatokana na kutenganishika kwa mantiki, maarifa ya kiroho, karama, maadili na kumbukumbu za misiba. Vipengele hivi vinapounganishwa katika usimulizi uliopangiliwa vizuri, huipa hotuba ya kidini lugha yenye nguvu na ushawishi wa kipekee.

Kwa maneno mengine, siri ya ushawishi mkubwa wa minbar za Fatimiyya haimo katika aina moja tu ya usimulizi, bali katika kuziunganisha kwa ustadi aina zote tano.

Simulizi hizi tano ni kama nguzo tano za jengo imara; zinaposhirikiana huunda mfumo unaochochea fikra, hisia na matendo.

Usimulizi wa kihistoria: Hufundisha mafunzo kutokana na yaliyopita.

Usimulizi wa mambo ya ghaibu: Hujenga hisia ya utukufu na ukuu wa mambo ya kiroho.

Usimulizi wa miujiza: Huibua mshangao.

Usimulizi wa fadhila: Huamsha mapenzi na hamu ya kuiga mifano bora.

Usimulizi wa misiba: Huibua machozi na kujenga motisha ya kuchukua hatua.

Hitimisho

Minbar za Fatimiyya, katika maana yake ya kina, ni jukwaa la kipekee la usimulizi wa matukio linalotumia aina tano za simulizi—kihistoria, ghaibu, miujiza, fadhila na misiba—ili kuathiri kwa wakati mmoja fikra, hisia na tabia za msikilizaji.

Ushawishi huu wa nyanja mbalimbali huifanya hotuba ya Fatimiyya ipite mipaka ya kuwa maelezo ya kihistoria pekee na kuigeuza kuwa tukio lenye uhai na mwendelezo, ambalo katika kila zama na kizazi hupata hadhira yake na kuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko.

Marejeo na tanbihi

[1] Makusudio ya minbar za Fatimiyya ni mihadhara inayotolewa katika siku za Fatimiyya, ikijikita katika maisha ya Hazrat Fatima Zahra (s.a.) na mada mbalimbali zinazohusiana naye.

[2] Saikolojia ya Kijamii kwa Kuzingatia Vyanzo vya Kiislamu, kilichoandikwa na kundi la waandishi, uk. 136.

[3] Katika uchunguzi uliofanywa kuhusu idadi kubwa ya mihadhara ya Fatimiyya iliyotolewa na wahadhiri mashuhuri hadi sasa, ilibainika kuwa mingi ya mihadhara hiyo hutumia usimulizi wa matukio, hasa matukio ya kihistoria yaliyotokea baada ya kufariki kwa Mtume (s.a.w.w.) hadi kufariki kwa Hazrat Fatima Zahra (s.a.), na hivyo kuathiri fikra, hisia na tabia za hadhira.

[4] Mwenyezi Mungu Mtukufu anamwambia Mtume Wake katika Surat An-Nahl, aya ya 125: “Lingania katika njia ya Mola wako kwa hekima na mawaidha mazuri.” Wafasiri wanaeleza kuwa hekima inahusiana na kipengele cha fikra za msikilizaji, huku mawaidha mazuri yakihusiana na kipengele cha hisia. Tazama Tafsir Nemuneh, juzuu ya 11, uk. 455–456.

[5] Hotuba ya Hazrat Fatima Zahra (s.a.) kwa Waislamu kuhusu urithi wake, ambapo alimhoji Abu Bakr kuhusu kutorithi urithi wa baba yake, Mtume Muhammad (s.a.w.w.), huku akitoa hoja kutoka katika aya za Qur’ani zinazozungumzia urithi wa Manabii na haki za warithi.

[6] Sehemu ya hotuba ya Hazrat Fatima Zahra (s.a.) kwa Ansari, ambapo aliwakosoa kwa kutomsaidia katika kutetea haki yake na haki ya Ahlul-Bayt (a.s.), licha ya kuwa walikuwa na uwezo, silaha na uzoefu wa kupigana katika njia ya Uislamu.

[7] Fatima Zahra: Tangu Kuzaliwa Hadi Kufariki, Ayatullah Sayyid Muhammad Kazim Qazwini, Mchapishaji Fararavi, 1382 Hijria Shamsia, uk. 506.

[8] Hotuba ya Zahra, tafsiri ya Muhammad Reza Ansari, 1361 Hijria Shamsia, uk. 44.

[9] Qur’ani Tukufu, Surat Yusuf (12:111): “Hakika katika masimulizi yao mna mazingatio kwa wenye akili.”

[10] Sulaym bin Qays al-Hilali, Kitabu cha Sulaym bin Qays al-Hilali, Taasisi ya Ba‘that, 1366 Hijria Shamsia, juzuu ya 2, uk. 748.

[11] Al-Kulayni, Al-Kafi, Mchapishaji Islamiyya, Tehran, chapa ya pili, 1362 Hijria Shamsia, juzuu ya 1, uk. 240.

[12] Bahrani, Abdullah bin Nurullah, Awaalim al-Ulum wal-Maarif wal-Ahwal min al-Ayat wal-Akhbar wal-Aqwal, Shule ya Imam Mahdi (a.s.), 1375 Hijria Shamsia, juzuu ya 11, uk. 222.

[13] Qur’ani Tukufu, Surat Aal Imran (3:37).

[14] Bihar al-Anwar al-Jami‘ah li-Durar Akhbar al-A’immah al-Athar, juzuu ya 43, uk. 19.

[15] Al-Ghaybah, Sheikh Tusi, uk. 286. Riwaya inayohusishwa na Imam Mahdi (a.j.) inasema: “Hakika binti wa Mtume wa Mwenyezi Mungu ni mfano mwema kwangu.”

[16] Majlisi, Bihar al-Anwar, juzuu ya 43, uk. 184.

[17] Majlisi, Bihar al-Anwar, juzuu ya 43, uk. 56.

[18] Shawahid al-Tanzil, Husakani al-Hanafi, juzuu ya 2, uk. 194.

[19] Majlisi, Bihar al-Anwar, 1404 Hijria Qamaria, juzuu ya 43, uk. 192 na 199; Jawhari al-Basri, Al-Saqifah wa Fadak, 1413 Hijria Qamaria, uk. 64.

[20] Majlisi, Bihar al-Anwar, juzuu ya 104, uk. 95.

[21] Dashti, Nahj al-Hayat, hadithi ya 174, uk. 276.

[22] Ali bin Isa al-Irbili, Kashf al-Ghummah, juzuu ya 1, uk. 361.

[23] Muhammad Mahdi Ishtihardi, Mateso na Kilio cha Fatima, uk. 149.