Kushindwa kwa mpango wa Saudi Arabia wa kurejesha udhibiti wa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab; vikosi vinavyoiunga mkono Riyadh vimerudi nyuma

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Inaonekana kuwa mpango wa Saudi Arabia wa kurejesha udhibiti wa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab umefikia mwisho usiotarajiwa. Hii ni kwa sababu makundi yaliyokuwa yameiahidi Riyadh kuuteka tena mlango huo wa bahari wa kimataifa ndani ya siku chache, hayakuweza hata kuhifadhi nafasi zao kusini mwa mlango huo. Hali hii imetokea licha ya Jeshi la Anga la Saudi Arabia kutoa msaada mkubwa kwa makundi hayo. Msaada huo ulifikia hatua ya kutekeleza sera ya ardhi iliyoteketezwa, kwa lengo la kurahisisha njia ya kusonga mbele hadi eneo lililo karibu zaidi na kisiwa cha kimkakati cha Mayyun.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, kinyume na matarajio ya Riyadh, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen viliweza kuhifadhi mafanikio yao katika pwani ya magharibi ya Yemen na eneo la Bab al-Mandab. Pia, vilibadilika kutoka katika hali ya kujilinda dhidi ya mashambulizi katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab na maeneo ya pwani ya wilaya ya Dhubab na kuingia katika hali ya kushambulia. Mabadiliko hayo yalilazimisha makundi ya Al-Amaliqa na Dira‘ al-Watan, ambayo uongozi wa Saudi Arabia ulikuwa umeyachagua kutekeleza operesheni hiyo, kuondoka katika nafasi zao kusini mwa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab.

Mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia baada ya kudaiwa kudhibiti Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab na Kisiwa cha Mayyun

Baada ya vyombo vya habari vya Saudi Arabia na balozi wa Saudi Arabia nchini Yemen, Muhammad Al-Jabir, kutangaza kwamba makundi yanayoiunga mkono Riyadh yalikuwa yamedhibiti Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab na Kisiwa cha Mayyun, ndege za kivita za Saudi Arabia zilifanya mfululizo wa mashambulizi ya anga dhidi ya kisiwa hicho usiku wa siku mbili zilizopita. Mashambulizi hayo yalifichua kushindwa kwa makundi ya Salafi kupata mafanikio yoyote ya kusonga mbele kuelekea kisiwa hicho.

Chanzo kimoja cha kijeshi katika mji wa Sana’a, mji mkuu wa Yemen, kilisema kuwa kukishambulia Kisiwa cha Mayyun kunahatarisha usalama wa usafiri wa majini katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab. Chanzo hicho kiliitaja Riyadh kuwa ndiyo inayohusika na kudhoofisha usalama wa usafiri wa majini na kutishia njia ya biashara ya kimataifa.

Kauli hizo zilitolewa wakati ambapo, kwa mujibu wa chanzo hicho, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vimeweza kuhakikisha usalama wa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab katika kipindi kilichopita na kusimamia moja kwa moja upitishaji salama wa meli zote za kimataifa, isipokuwa meli za Saudi Arabia.

Vikosi vinavyoitegemea Riyadh vyajiondoa kusini mwa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab

Mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya Kisiwa cha Mayyun, ambacho kupitia eneo hilo Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vinasimamia shughuli za usafiri wa majini, yalitokea wakati mmoja na kujiondoa kwa ghafla kwa makundi yanayoiunga mkono Riyadh kutoka kusini mwa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab.

Vyanzo vya uwanjani vililiambia gazeti la Al-Akhbar kwamba vikosi vya kundi la Dira‘ al-Watan vilijiondoa jana kutoka maeneo ya kusini-magharibi na mashariki ya wilaya ya Dhubab, pamoja na eneo la Ras al-Arah, magharibi mwa mkoa wa Lahj, na kuelekea Khawr Umayra na mji wa Aden. Kujiondoa huko kulitokea saa chache baada ya vikosi vingine vya kundi la Al-Amaliqa kuondoka katika nafasi kadhaa za eneo la Ras al-Arah.

Kujiondoa huko kulitokea baada ya Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen kufanya mfululizo wa mashambulizi dhidi ya nafasi za makundi hayo katika eneo la Al-Suqiya, lililoko ndani ya eneo la Ras al-Arah. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo na hasara kubwa ya vifaa. Matukio haya pia yalifuatia operesheni ya kijeshi iliyofanywa na Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen mashariki mwa Dhubab katikati ya wiki hii.

Mashambulizi ya makombora dhidi ya mikusanyiko ya vikosi vinavyoitegemea Saudi Arabia na kuuawa kwa makamanda

Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen viliongeza mashambulizi yao dhidi ya kundi la Dira‘ al-Watan, ambalo lilikuwa limejiondoa na kuelekea maeneo ya Al-Mudhariba.

Kwa mujibu wa Brigedia Yahya Sari‘, msemaji wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen, usiku wa siku mbili zilizopita, mikusanyiko ya vikosi vinavyoitegemea Saudi Arabia katika maeneo ya Ras al-Arah na Al-Mudhariba ililengwa kwa makombora matatu ya balistiki. Alisema kuwa shambulio hilo lilisababisha vifo vya makamanda na wapiganaji wengi wa makundi hayo.

Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya uwanjani, operesheni hiyo ililenga Kikosi cha Tano cha kundi la Dira‘ al-Watan. Kikosi hicho kilikuwa kikijiandaa kushambulia maeneo yaliyoko ndani ya eneo la Al-Subayha, ambalo hapo awali lilikuwa limedhibitiwa na Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen.

Kutokana na shambulio hilo, Mansour Al-Turki, kamanda wa kikosi hicho, pamoja na baadhi ya wasaidizi wake na mwanawe, walijeruhiwa. Kwa upande mwingine, Wadi‘ Al-Baha, mkuu wa makao makuu ya kikosi hicho, na Muhammad Abduh Hajif Al-Mashuli, mkuu wa operesheni zake, waliuawa pamoja na maafisa wengine kadhaa.

Jioni ya jana, Brigedia Yahya Sari‘ pia alitangaza kulengwa kwa makao makuu ya uongozi wa operesheni za pwani ya magharibi katika Kasri la Ma‘ashiq, mjini Aden. Makao hayo yanaendeshwa na maafisa wa Saudi Arabia. Kwa mujibu wake, maghala ya silaha yanayohusishwa na kituo hicho pia yalilengwa katika shambulio hilo.

Saudi Arabia yajitahidi kupanga upya vikosi na kuanzisha tena mashambulizi ya kusonga mbele

Licha ya matukio haya, katika mikoa ya kusini mwa Yemen kuna taarifa na makisio kuhusu uamuzi wa Saudi Arabia wa kupanga upya vikosi vinavyoiunga mkono na kuongeza tena operesheni za kijeshi kuelekea Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab.

Vyanzo vya Sana’a vilikuwa vimetangaza hapo awali kwamba makundi hayo yalipata hasara ya zaidi ya wapiganaji 400 waliouawa na mamia ya wengine kujeruhiwa wakati wa jaribio la kusonga mbele katika eneo la wazi kusini mwa Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab.

Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, katika siku za mwanzo za utekelezaji wa mpango wa Saudi Arabia, vikosi hivyo vilifanikiwa kufika pembezoni mwa uwanja wa ndege wa kijeshi wa Dhubab na kudhibiti sehemu yake ya magharibi kwa saa kadhaa. Hata hivyo, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vilianzisha haraka operesheni ya kukabiliana na mashambulizi hayo. Katika operesheni hiyo, vilitumia magari ya kivita yaliyokuwa na alama za Brigedi za Al-Amaliqa. Magari hayo yalikuwa yametekwa nyara hapo awali katika eneo la Mokha.

Kutokana na operesheni hiyo, Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen vilirejesha tena udhibiti wa uwanja wa ndege wa Dhubab, vikahakikisha usalama katika maeneo yote yanayoelekea kwenye Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab, na kuchukua hatua za kijeshi zilizohitajika kulinda Kisiwa cha Mayyun. Hatua hizo zilifanya isiwezekane kwa makundi yanayoitegemea Saudi Arabia kuendelea kusonga mbele.

Mabadilishano ya tuhuma kati ya makundi ya Al-Amaliqa na Dira‘ al-Watan

Baada ya operesheni hiyo kushindwa, tofauti kati ya makundi yanayoiunga mkono Saudi Arabia pia ziliongezeka.

Kundi la Brigedi za Al-Amaliqa katika eneo la Al-Subayha, ambalo hapo awali lilikuwa miongoni mwa makundi yanayoitegemea Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE) kabla ya kutangaza utii wake kwa Saudi Arabia, liliishutumu Riyadh kwa kutolipatia msaada wowote wa anga wakati wa mapigano dhidi ya Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen.

Kwa upande mwingine, kundi la Dira‘ al-Watan, linaloitegemea Saudi Arabia, lililishutumu kundi la Al-Amaliqa kwa kushirikiana na Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen. Kundi hilo lilidai kuwa Al-Amaliqa liliruhusu Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen kudhibiti maeneo ya miinuko yenye umuhimu wa kimkakati, ambayo yanaangalia na kudhibiti njia za usambazaji wa mahitaji ya kijeshi katika pwani ya magharibi.

Mabadilishano haya ya tuhuma, pamoja na kujiondoa kwa vikosi na hasara kubwa katika uwanja wa mapigano, yanaashiria kuongezeka kwa migawanyiko na tofauti kati ya makundi yanayoshiriki katika upande unaoiunga mkono Saudi Arabia kusini mwa Yemen.