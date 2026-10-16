Mashambulizi ya ISIS nchini Iraq yatoa tahadhari kuhusu uwezekano wa kurejea kwa ukosefu wa usalama

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Mashambulizi yaliyolenga vikosi vya usalama vya Iraq katika maeneo yanayozunguka Kirkuk mwezi huu yameibua tena wasiwasi kuhusu uwezekano wa kurejea kwa ukosefu wa usalama nchini humo. Shambulio la hivi karibuni zaidi lilitokea siku mbili zilizopita na kusababisha kuuawa kwa brigedia mmoja wa jeshi na mwanajeshi mmoja. Wasiwasi huu unaweza pia kuenea katika mikoa ya Salah al-Din na Al-Anbar, ambayo wakazi wake bado wana kumbukumbu za vita dhidi ya kundi la kigaidi la ISIS.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, wakati viongozi wa Iraq wakisisitiza kuwa ISIS haina tena uwezo wa kudhibiti miji, operesheni za hivi karibuni zinaonyesha kuwa kundi hilo linatumia maeneo ya mbali na mianya ya kiusalama kutekeleza mashambulizi ya haraka. Hali hii imeibua maswali kuhusu uwezo wa serikali ya Iraq wa kuziba mianya hiyo.

Siku ya Jumatano, wanajeshi wawili wa Iraq waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya bomu kulipuka na kulenga msafara wa doria wa jeshi la Iraq uliokuwa ukifanya operesheni ya ukaguzi katika eneo lililo umbali wa takribani kilomita 80 kusini mwa Kirkuk. Aidha, tarehe 5 Oktoba mwaka huu, watu wenye silaha walishambulia kituo cha Polisi ya Shirikisho la Iraq karibu na mji wa Al-Hawija, kusini-magharibi mwa Kirkuk. Shambulio hilo lilisababisha kuuawa kwa askari mmoja wa polisi na wengine wanne kujeruhiwa.

Kuondoka kwa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani na maswali kuhusu uwezo wa Iraq wa kukusanya taarifa za kiintelijensia

Mashambulizi haya yametokea baada ya kukamilika kwa kuondoka kwa muungano wa kimataifa unaoongozwa na Marekani kutoka Iraq tarehe 30 Septemba iliyopita. Mabadiliko haya yameibua maswali kwa baadhi ya watu kuhusu athari za hatua hiyo mpya kwa uwezo wa vikosi vya Iraq wa kukusanya taarifa za kiintelijensia na kufanya upelelezi.

Hata hivyo, kutokea kwa mashambulizi wakati mmoja na kuondoka kwa vikosi vya muungano unaoongozwa na Marekani hakutoshi kuthibitisha kuwa kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya matukio hayo mawili. Changamoto za kiusalama katika maeneo yanayozunguka Kirkuk zimekuwepo kwa muda mrefu kabla ya matukio ya hivi karibuni. Changamoto hizo zinahusiana na mwingiliano wa maeneo ya uwajibikaji kati ya vikosi vya serikali ya shirikisho na vikosi vya Peshmerga, pamoja na ukubwa wa maeneo ya kilimo na ardhi yenye milima na miinuko migumu.

Katika muktadha huo, Saif Raad, mtaalamu wa masuala ya kimkakati, anasema kuwa baada ya ISIS kupoteza udhibiti wa miji na sehemu kubwa ya wananchi kuikataa, kundi hilo limebadili mkakati wake. Kwa mujibu wake, badala ya kutegemea misingi ya kijamii na makabila, sasa kundi hilo linatumia kile anachokiita msingi wa kijiografia. Hii inajumuisha mapango, mabonde, milima, vilima na maeneo yaliyo mbali na vituo vya makazi ya watu.

Katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar, Raad anaongeza kuwa kwa sasa kundi hilo halina tena uwezo wa kivita, kifedha na kilojistiki ambao hapo awali uliiwezesha kuteka miji.

Anahusisha hali hii na operesheni za kiusalama na kiintelijensia dhidi ya mitandao ya uandikishaji wanachama, ufadhili na usaidizi wa ISIS, pamoja na mashambulizi ya anga yanayofanywa na vikosi vya Iraq kwa kutumia taarifa za kiintelijensia.

Kupungua kwa uwezo wa ISIS hakumaanishi kuwa tishio limeisha

Licha ya hali hiyo, Raad anaonya kuwa kupungua kwa uwezo wa ISIS wa kudhibiti maeneo hakumaanishi kuwa tishio lake limeisha, hasa wakati kundi hilo bado linaweza kufikia maeneo ambayo ni vigumu kuyadhibiti na kuyafuatilia kwa wakati wote. Kwa mujibu wake, hali hii imeibua haraka wasiwasi katika maeneo ya Iraq yenye wakazi wengi wa Kisunni kuhusu uwezekano wa ISIS kurejea.

Ili kueleza uwezo wa vyombo vya usalama vya Iraq, mtaalamu huyo anataja kuvunjwa kwa mpango mmoja katika eneo la Altun Kupri, Kirkuk, uliolenga mikusanyiko na sherehe zilizohusiana na Siku ya Ukuu wa Kitaifa. Kwa mtazamo wake, mafanikio ya vikosi vya usalama vya Iraq katika kugundua mtandao huo yanaonyesha kuwa bado vina uwezo wa kufuatilia na kuwafuatilia watuhumiwa wanaohusishwa na vitisho vya kiusalama.

Kwa upande mwingine, kurudiwa kwa mashambulizi katika maeneo yanayozunguka Kirkuk kunazua swali kuhusu kiwango ambacho operesheni za kuzuia mashambulizi kabla hayajatokea zinaweza kuziba maeneo ambayo vikundi vidogo vya ISIS vinaendesha shughuli zao.

Raad anaamini kuwa sehemu ya wasiwasi huo pia inahusiana na maamuzi ya kisiasa, na si utendaji wa vyombo vya usalama pekee. Anaeleza kuwa mijadala kuhusu kuweka silaha zote chini ya mamlaka ya serikali, vitisho vya pande mbalimbali katika eneo hilo, na uwezekano wa Iraq kuvutwa katika migogoro ya kikanda na kimataifa, ni mambo yanayosababisha wasiwasi katika mikoa ya Iraq yenye wakazi wengi wa Kisunni. Mikoa hiyo ina hofu ya kurejea kuwa uwanja wa mapigano au maeneo yenye machafuko na wakazi kulazimika kuyakimbia makazi yao.

Viongozi wa Iraq: ISIS haina uwezo wa kudhibiti maeneo kwa kudumu

Kwa upande mwingine, Marwan Al-Ani, mkurugenzi wa habari na mawasiliano ya serikali na mwanachama wa kitengo cha usalama, anasisitiza kuwa hali ya usalama katika Kirkuk kwa ujumla ni tulivu. Anabainisha kuwa vikosi vya usalama vinaendesha mashambulizi ya anga, operesheni za kuwafuatilia washukiwa na operesheni za kusafisha maeneo kwa kuzingatia taarifa za kiintelijensia.

Katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar, Al-Ani anakataa uwezekano wa kuwepo kwa eneo lolote katika mkoa wa Kirkuk ambalo ISIS inaweza kulidhibiti kwa kudumu.

Ahmad Ramzi, mwenyekiti wa Kamati ya Usalama na Ulinzi katika Baraza la Mkoa wa Kirkuk, pia anasema kuwa kurejea kwa ISIS katika hatua ya kudhibiti miji si jambo linalotarajiwa, ingawa anakiri kuwa mianya ya kiusalama inaweza kujitokeza mara kwa mara.

Ramzi ametaka kuongezwa kwa mashambulizi ya anga yanayotegemea taarifa sahihi, kusafishwa kwa maeneo ambayo yameshuhudia shughuli za ISIS, pamoja na kuchukuliwa kwa hatua za kuziba mianya ya kiusalama kati ya Kirkuk na Mkoa wa Kurdistan.

Aidha, ametaka masharti makali zaidi yawekwe katika utoaji wa vibali kwa watu wanaofanya kazi katika mashamba na miradi iliyoko katika maeneo nyeti ya kiusalama.

Hofu ya jamii zilizoathiriwa na ISIS kuhusu kurudiwa kwa uzoefu wa kukimbia makazi yao

Matukio haya yanatokea wakati wasiwasi kuhusu kurejea kwa hali ya zamani ukiongezeka katika maeneo ya Iraq ambayo kwa miaka mingi yaliathiriwa na utawala wa ISIS, ukimbizi wa lazima na kuhamishwa kwa wakazi. Wakazi wa maeneo hayo ndio waliolipa gharama kubwa zaidi kutokana na hali hiyo.

Ahmad Al-Dulaimi, mkurugenzi wa shirika la Fikr linalopambana na itikadi kali za misimamo mikali katika mkoa wa Nineveh, anasema katika mahojiano na gazeti la Al-Akhbar kuwa jamii zilizopitia uhalifu wa ISIS, kukimbia makazi yao na kuishi katika kambi za wakimbizi hazina tena uwezo wa kisaikolojia na kiuchumi wa kustahimili mshtuko mwingine wa kiusalama.

Anaonya kuwa kuyapuuza maeneo ya mbali au kulegeza juhudi za kulinda mipaka kunaweza kutoa mazingira yanayowezesha makundi yenye misimamo mikali kuanza tena shughuli zao.

Kwa ujumla, matukio haya yanaonyesha kuwa ingawa ISIS haina tena uwezo wake wa zamani wa kuteka na kutawala miji, kuendelea kwa shughuli za vikundi vidogo vilivyotawanyika katika maeneo ya mbali, pamoja na mianya ya kiusalama na wasiwasi wa kisiasa na kijamii, bado ni tishio kubwa kwa utulivu wa Iraq.