Tuna muda wa kila kitu, isipokuwa dakika chache za kuzungumza na Mwenyezi Mungu?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Kiongozi shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, katika mojawapo ya hotuba zake kuhusu swala, alizungumzia mambo muhimu ambayo tunawasilisha kwenu, wasomaji wetu waheshimiwa:

Hatuna muda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini tuna muda kwa ajili ya mambo mengine mengi!

Tunasubiri kwa dakika 20 hadi kipindi fulani kianze, lakini dakika chache za kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu zinatuonekana kuwa ndefu!

Huenda tatizo si muda mfupi wa swala, bali ni nyoyo zetu kukosa ladha ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu.

Ikiwa siku moja tutatambua tunazungumza na nani tunapokuwa katika swala, hatutatamani tena swala imalizike haraka...

Tusifupishe swala; bali tufupishe umbali uliopo kati yetu na Mwenyezi Mungu.