Ndege ya kivita ya Saudi Arabia yaripuliwa angani katika mkoa wa Saada

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– Vyombo vya habari vya Yemen vimechapisha picha zinazoonyesha ndege moja ya kivita ya Saudi Arabia aina ya “Typhoon” ikilengwa na kombora na kupigwa angani katika mkoa wa Saada. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo hivyo, ndege hiyo ililengwa kwa kombora la ardhini-kwa-angani lililotengenezwa nchini Yemen, na ilikuwa imepaa kutoka katika kituo cha kijeshi cha anga cha Taif.

Picha hizo zinaonyesha wakati ndege hiyo ya kivita ya Saudi Arabia ilipojaribu kurusha mabomu ya joto ili kujinasua na shambulio. Hata hivyo, kombora la ardhini-kwa-angani la Yemen lilifanikiwa kuigonga ndege hiyo moja kwa moja na kuisambaratisha kabisa.

Kwa mujibu wa kinachoonekana katika picha zilizochapishwa, kuna uwezekano kwamba ndege hiyo ilianguka ndani ya ardhi ya Saudi Arabia baada ya kugongwa na kombora, kwani kombora la Yemen liliisambaratisha na kuifanya vipande vidogo.

Ndege ya kivita iliyolengwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Yemen imetajwa kuwa ni ya aina ya “Typhoon”, iliyotengenezwa nchini Italia. Ndege hii ni miongoni mwa ndege mashuhuri za kivita za Ulaya, na uwezo wake hulinganishwa na ndege za kivita za Marekani aina ya F-15 na F-16. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, ndege ya Typhoon ina uwezo mkubwa wa kufanya maneva na inaweza kutumika kwa wakati mmoja kama ndege ya kivita na mshambuliaji wa angani.

Awali, siku ya Alhamisi, Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa Jeshi la Yemen, alitangaza kuwa ndege hiyo ya kivita ya Saudi Arabia ilikuwa imelengwa.

Alisema: “Kwa neema ya Mwenyezi Mungu, vikosi vyetu vya jeshi vimefanikiwa muda mfupi uliopita kulenga kwa kombora la ardhini-kwa-angani ndege moja ya kivita ya Saudi Arabia aina ya Typhoon, iliyokuwa imepaa kutoka katika kituo cha kijeshi cha anga cha Taif, ikiwa angani katika mkoa wa Saada. Ndege hiyo imepigwa moja kwa moja na iko katika hatari ya kuanguka.”