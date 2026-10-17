Heshima ya Araghchi kwa Ukumbusho wa Makamanda Mashahidi wa Upinzani

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Abna, Seyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alipowasili Baghdad katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji huo, kwa kufika katika eneo la ukumbusho wa makamanda mashahidi wa upinzani, Jenerali Shahidi Qassem Soleimani na Shahidi Abu Mahdi al-Muhandis, alitoa heshima.