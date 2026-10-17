Pezeshkian: Wanafikiri wanaweza kutulazimisha kujisalimisha, lakini hatutakubali nguvu

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian leo mchana Ijumaa tarehe 24 ya mwezi wa Mehr, kando ya mkutano wa viongozi wa kongamano la kumi na saba la wanachama wa Mkataba wa Bioanuwai, katika mkutano na Bwana Irakli Kobakhidze, Waziri Mkuu wa Georgia, akielekeza maelezo kwa kuongezeka kwa mahusiano ya kiuchumi, kiutamaduni na kiutalii kati ya Iran na Georgia, alisema: „Tunapaswa kupanua mawasiliano yetu kivitendo; kwa ajili hiyo tunahitaji kuandaa mpango wa utendaji wenye ratiba maalum.“

Rais, akielekeza maelezo kwa vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya nchi yetu, alisema: „Vikwazo hivi viko nje ya mifumo ya kibinadamu, na mashambulizi yao katika miezi iliyopita hayana udhuru na si ya kibinadamu.“

Pezeshkian, akielekeza maelezo kwa msimamo wazi wa kiongozi aliyefariki wa mapinduzi kuhusu utengenezaji wa silaha za nyuklia, alisisitiza: „Iran haitafuti silaha za nyuklia, na tunaona propaganda za uharibifu dhidi ya nchi yetu kuwa uongo.“

Rais alisisitiza: „Sisi daima tumekuwa tayari kwa mazungumzo; wao wanafikiri wanaweza kutulazimisha kujisalimisha, lakini hatutakubali nguvu.“

Irakli Kobakhidze, Waziri Mkuu wa Georgia, pia akisisitiza msimamo wazi wa nchi yake kuhusu nchi jirani, alisema: „Msimamo wetu kuhusu nchi jirani ni wazi, na tunakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika mambo ya nchi.“

Waziri Mkuu wa Georgia, akielekeza maelezo kwa mambo ya pamoja ya kiutamaduni na kijiografia kati ya nchi mbili, alisisitiza: „Kanuni zetu ni urafiki na ushirikiano kati ya nchi mbili, na tunatumaini kwamba kwa ushirikiano wa mawaziri wa mambo ya nje na taasisi za diplomasia za pande zote mbili tutafikia maoni ya pamoja katika nyanja za uchumi na utalii.“