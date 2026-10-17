Khatami: Utabiri wa afisa wa Marekani kuhusu kuanguka kwa uchumi wa Iran haukutimia

Imamu wa muda wa swala ya Ijumaa ya Tehran katika mhimili wa tatu wa khutba ya pili, akielekeza maelezo kwa kauli za maafisa wa Marekani dhidi ya taifa la Iran katika siku za hivi karibuni, alisema: „Katika siku hizi, kama kawaida, matusi kutoka kwa wana siasa wanaoitwa wa Marekani yalitolewa dhidi ya taifa la Iran.“

Aliongeza: „Kwanza, walihoji historia ya utukufu ya Iran; wakati historia ya Iran, hasa tangu ilipounganishwa na Uislamu, ni ya utukufu. Ili kufahamu huduma za pande mbili za Uislamu na Iran, mtu anaweza kurejelea kitabu cha shahidi Motahhari katika uwanja huu.“

Khatami aliendelea kuelekeza maelezo kwa kauli za Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani kuhusu kuanguka kwa uchumi wa Iran na kusema: „Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani alikuwa amesema kwamba baada ya wiki mbili uchumi wa Iran utasambaratika. Wiki iliyopita wiki hizi mbili ziliisha, lakini uchumi wa Iran ukawa na nguvu zaidi.“

Aliongeza: „Haya si maneno yetu tu; mkuu wa shirika la uchumi wa dunia pia anasema Iran katika mwezi mmoja uliopita imeweza kudhibiti hali, na mwaka ujao kiuchumi utakuwa mwaka mzuri kwa taifa la Iran. Jambo hili, kwa maneno yake, limetokea kinyume na utabiri wa Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani.“

Imamu wa muda wa swala ya Ijumaa ya Tehran aliendelea kuelekeza maelezo kwa hali ya kisiasa ya Donald Trump na kusema: „Katika siku hizi Trump anafanya kazi kwa ajili ya kampeni za uchaguzi za chama chake, na uchaguzi umekaribia. Popote alipoenda, alikabiliana na maandamano ya watu; katika hotuba moja yake, hotuba yake ilikatizwa mara tano.“

Khatami aliona jambo hili kama dalili ya maandamano dhidi ya Rais wa Marekani na kusema: „Hata ndani ya Marekani anapingwa, na kiwango cha umaarufu wake kimeshuka chini ya asilimia 40.“