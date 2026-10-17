Utambuzi wa tanki la mafuta lililokiuka sheria lililokuwa likiungua mashariki mwa Mlango wa Hormuz na Jeshi la Wanamaji la Jeshi

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, saa chache zilizopita, timu za ufuatiliaji za Jeshi la Wanamaji la Jeshi katika muktadha wa udhibiti endelevu wa mashariki mwa Mlango wa Hormuz ziligundua na kutambua tanki la mafuta lililokiuka sheria ambalo lilikuwa likiungua katika eneo lililopigwa marufuku.

Tanki hili la mafuta lililokiuka sheria pia lilikuwa limezima mifumo yake ya ufuatiliaji na lilikuwa likijaribu kupita katika eneo lililopigwa marufuku katika eneo la mashariki mwa Mlango wa Hormuz.

Jeshi la Wanamaji la Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran lilisistiiza: matokeo ya harakati zisizoratibiwa katika njia na maeneo yaliyopigwa marufuku ni kuleta ukosefu wa usalama na hatari nyingi kwa meli nyingine.