Pezeshkian: Marekani ikiendelea na njia hii, hali ya dunia itakuwa mbaya zaidi

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Masoud Pezeshkian leo mchana Ijumaa tarehe 24 ya mwezi wa Mehr, wakati wa kuendesha mkutano wa viongozi wa kongamano la kumi na saba la wanachama wa Mkataba wa Bioanuwai, alikutana na kuzungumza na Bwana Nikol Pashinyan, Waziri Mkuu wa Armenia.

Rais katika mkutano huu, akisisitiza umuhimu wa kuandaa mpango wa kimkakati na wa muda mrefu kati ya nchi mbili katika nyanja za madini, biashara, uchumi, utalii na utamaduni, alisisitiza: „Kuandaa mpango wa kimkakati kati ya nchi mbili kunaweza kusababisha kuimarisha mahusiano ya nchi mbili katika sekta mbalimbali.“

Pezeshkian alibainisha: „Kuimarisha mahusiano kati ya nchi mbili kutasababisha utulivu na usalama katika kanda.“

Rais, akielekeza maelezo kwa kwamba sisi tumeazimia kupanua mawasiliano katika nyanja zote, alisisitiza: „Tunapaswa kwa ushirikiano wa pamoja kufikisha masuala katika uwanja wa vitendo; hadi leo pia hatua nzuri sana zimechukuliwa, na tunatumaini kwamba hatua hizi zitakuwa za muda mrefu na zitakuwa na matokeo yanayoonekana.“

Pezeshkian, akisisitiza kwamba Iran haiwezi kuwekewa vikwazo, alibainisha: „Marekani inapaswa kujua kwamba Iran, ikitegemea watu na kwa uratibu na majirani, kwa nguvu itaendelea na mahusiano yake na dunia.“

Pezeshkian, akielekeza maelezo kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya nchi yetu, alisisitiza: „Marekani imesababisha matatizo si kwa ajili yetu tu bali kwa dunia nzima; ikiwa itataka kuendelea na njia hii, kwa dunia nzima hali itakuwa mbaya zaidi, kwa hiyo ni bora badala ya nguvu itumie mantiki ya mazungumzo.“