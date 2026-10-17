Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Ismail Baghai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika majibu kwa kauli za David Miliband, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza, ambaye aliziita hatua za kujihami za Iran „uchokozi“, kwa kuchapisha chapisho katika mojawapo ya mitandao ya kijamii, aliandika: „Ghasia inayoikumba kanda yetu ni matokeo ya uingiliaji haramu, ikiwemo uingiliaji ambao Uingereza iliuunga mkono au ilishiriki katikao.“

Aliongeza: „Kule kwa Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza kuiita Iran ‚mchokozi‘ — wakati ndani ya miezi 9 tu, Iran ilishambuliwa kijeshi mara mbili, na hilo likitokea wakati wa mazungumzo ya kidiplomasia — ni kupindua ukweli kwa hali ya chini na kubadilisha waziwazi mchokozi na mwathirika. Msimamo huu unahesabiwa kama hatua mpya katika historia ndefu ya harakati za uadui za Uingereza dhidi ya taifa la Iran.“

Msemaji wa taasisi ya diplomasia alisisitiza: „Msimamo huu wa Uingereza kuhusu Iran ni kama kumwita Ujerumani ya Nazi ‚mtetezi wa amani‘ na kuwataja Uingereza na washirika wake katika Vita vya Pili vya Dunia kama ‚wachokozi‘!“