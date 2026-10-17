Rabbi wa Kizayuni: Kuiba kwa Wapalestina ni fadhila!

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka Al-Mayadeen, kituo cha televisheni cha 12 cha utawala wa Kizayuni kiliripoti kwamba rabbi wa Kizayuni Dav Lior alidai kwamba kuiba miti ya mizeituni ya Wapalestina si tu ni halali bali ni „fadhila“!

Alidai kwamba Wazayuni kwa kitendo hiki wanawaonyesha wote kwamba Palestina iko katika milki yao.

Hapo awali Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala wa Kizayuni, alikuwa amesisitiza kwamba rabbi huyu wa Kizayuni ni rabbi wa chama chake na sera za chama hiki zinaamuliwa kwa misingi ya kauli za Lior.

Ikumbukwe kwamba walowezi wa Kizayuni kila siku kwa kushambulia maeneo ya Wapalestina katika Ukingo wa Magharibi, mbali na kuwaibia, pia wanachoma moto mali na nyumba za Wapalestina.