Hamas: Mwakilishi Mkuu wa Baraza la Amani la Gaza anarudia simulizi la wavamizi

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka Al-Jazeera, Hamas ilikataa msimamo wa Nikolai Mladenov, Mwakilishi Mkuu wa Baraza la Amani la Gaza, kuhusu kusimamisha uingizaji wa bidhaa za sekta binafsi katika Ukanda wa Gaza na kuuona kuwa unategemea simulizi la mamlaka ya Tel Aviv.

Katika taarifa, Hamas ilitangaza kwamba haikubali kukubalika kwa simulizi la upande wa Kizayuni na Mladenov na kutegemea kwa baraza la mawaziri la Benjamin Netanyahu simulizi hili ili kutangaza kusimamisha uingizaji wa bidhaa za sekta binafsi Gaza.

Harakati hii pia ilikataa mashtaka yaliyotolewa na utawala wa Kizayuni kuhusu kuingilia kwa Hamas katika mchakato wa uingizaji wa bidhaa na kupokea kodi kutoka kwa wafanyabiashara na kuyaona kuwa madai ya uongo na jaribio la wazi la kuzidisha mgogoro wa kibinadamu katika Ukanda wa Gaza.

Hamas ilitangaza: „Mladenov anapaswa kuacha upendeleo wake kwa wavamizi na kuchukua hatua za kuweka shinikizo kwao na kuwalazimisha kufuta mzingiro wa Ukanda wa Gaza na kusimamisha uhalifu wao.“