Majibu ya Shaka: Kwa Nini Bibi Zainab (a.s.) Hatajwi Miongoni mwa Wanawake Wanne wa Peponi?

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Bibi Zainab (a.s.) ni mjukuu wa Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w), binti wa Bibi Fatima Zahra (a.s) na Imam Ali (a.s), na ndiye aliyekuwa kinara wa kuendeleza ujumbe wa Mapinduzi ya Karbala.

Katika mtihani mmoja wa kihistoria uliokuwa mgumu zaidi, Bibi Zainab (a.s.) alitamka kauli yake isiyosahaulika:

«ما رأيتُ إلّا جميلاً»

“Sikuona chochote isipokuwa uzuri.”

Hata hivyo, swali linajitokeza: Kwa nini jina lake halitajwi katika orodha maarufu ya wanawake wanne wa Peponi, inayowajumuisha Bibi Hawa, Asiya, Maryam na Khadija (na katika baadhi ya riwaya, Bibi Fatima Zahra)?

Je, kutotajwa kwake katika orodha hiyo kunaashiria kwamba daraja na hadhi yake ni ya chini kuliko ya wanawake hao?

Hujjatul-Islam Wal-Muslimin Reza Mohammadi Shahroudi amejibu shaka hii kama ifuatavyo:

Swali:

Kwa nini Bibi Zainab (a.s.) hatajwi miongoni mwa wanawake wanne wa Peponi?

Jibu:

Hoja ya Kwanza: Kutajwa kwa baadhi ya wanawake wa Peponi hakumaanishi kwamba wao pekee ndio wenye hadhi hiyo.

Kutajwa kwa wanawake wachache kama wanawake wa Peponi hakumaanishi kwamba orodha hiyo inawahusu wao tu. Kuthibitisha jambo fulani hakumaanishi kuyakanusha mambo mengine.

Iwapo ingekuwa lazima kuwataja wanawake wote mashuhuri wenye daraja za juu Peponi, basi maelfu ya majina yangepaswa kutajwa.

Kwa hiyo, kutotajwa kwa jina la mtu katika orodha hiyo si ushahidi kwamba yeye si miongoni mwa wanawake wa Peponi, wala hakumaanishi kuwa daraja lake ni la chini kuliko la waliotajwa.

Hoja ya Pili: Hadithi hiyo ya Mtume (s.a.w.w.) inahusiana na kipindi chake, si vipindi vilivyofuata.

Hadithi hiyo ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) inahusiana na kipindi cha wakati wake, wala haikusudiwi kuwa orodha ya wanawake wote watakaokuja katika vizazi vijavyo.

Mwanamke wa mwisho katika orodha hiyo ni Bibi Fatima Zahra (a.s.).

Orodha hiyo inaanzia kwa Bibi Hawa, kisha Asiya, Maryam na Khadija. Katika baadhi ya riwaya, pia ametajwa dada wa mama yake Nabii Musa (a.s.).

Hii inaonesha kwamba orodha hiyo inahusiana na wanawake waliokuwepo hadi kipindi cha Bibi Fatima Zahra (a.s.).

Bibi Zainab (a.s.) alizaliwa baadaye, na kwa mujibu wa maelezo haya, hakutajwa katika Hadithi hiyo kwa sababu alikuwa bado hajazaliwa wakati wa kutolewa kwake.

Hoja ya Tatu: Kutotajwa kwa Bibi Zainab (a.s.) katika Hadithi hiyo hakupunguzi utukufu na daraja lake.

Zipo riwaya mbalimbali zinazozungumzia utukufu, fadhila na nafasi ya Bibi Zainab (a.s.). Hata hivyo, hakuna riwaya inayomtaja moja kwa moja kuwa miongoni mwa wanawake hao wanne katika orodha hiyo maalumu.

Pamoja na hayo, hakuna shaka yoyote kuhusu ubora na utukufu wa Bibi Zainab (a.s.).

Hadithi ya Mtume (s.a.w.w.) ilitolewa kwa kuzingatia mazingira na kiwango cha uelewa wa watu waliokuwa wakisikiliza wakati huo. Mwanamke wa mwisho mwenye nafasi ya kipekee waliyemfahamu alikuwa Bibi Fatima Zahra (a.s.).

Katika vizazi vilivyofuata, wanawake wengine wenye hadhi na utukufu mkubwa, kama vile Bibi Fatima Ma'suma (a.s.), waliweza kuzaliwa, lakini hawakutajwa katika Hadithi hiyo maalumu.

Iwapo ingekuwa lazima kuwataja wanawake wote wenye daraja za juu Peponi, basi maelfu ya majina yangepaswa kuorodheshwa.

Hitimisho

Bibi Zainab (a.s.) bila shaka ni miongoni mwa wanawake wa Peponi, tena anahesabiwa kuwa miongoni mwa wanawake wenye daraja za juu kabisa Peponi.

Kutotajwa kwake katika Hadithi hiyo maalumu kunatokana na muktadha wa wakati na walengwa wa Hadithi hiyo, wala si kwa sababu ya kuwa na hadhi au daraja la chini.

Kwa hiyo, kutotajwa kwa Bibi Zainab (a.s.) katika orodha ya wanawake wanne wa Peponi hakupunguzi kwa namna yoyote ile nafasi yake tukufu katika Uislamu, hasa kutokana na subira, imani, ushujaa na mchango wake mkubwa katika kulinda na kuendeleza ujumbe wa Mapinduzi ya Imam Hussein (a.s.) huko Karbala.