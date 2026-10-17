Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, gazeti la Uingereza Guardian liliripoti kwamba serikali za Ulaya hazikuchukua hatua yoyote ya kivitendo kusimamisha mauaji ya halaiki huko Gaza. Hawakusimamisha uuzaji wa silaha kwa utawala wa Kizayuni wala kuweka vikwazo vya kibiashara dhidi ya utawala huu.

Kwa mujibu wa ripoti hii, kushindwa kwa Ulaya kuwajibisha baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni kumedhoofisha uaminifu na ushawishi wa nchi hizi katika ngazi ya kimataifa. Umoja wa Ulaya uliiwekea Urusi vikwazo kwa sababu ya vita vya Ukraine lakini bado una mahusiano ya kawaida na utawala wa Kizayuni.

Katika ripoti hii imeelezwa: „Mwenendo huu unaonyesha kuwepo kwa viwango viwili katika nchi za Ulaya na kujitolea kwa uongo kwa haki za binadamu. Vurugu za polisi katika nchi hizi dhidi ya wafuasi wa Palestina zimekuwa jambo la kawaida. Hali ikiwa wao wanatumia tu haki ya uhuru wa kujieleza. Suala la Palestina baada ya miaka 3 limekuwa jaribio la kweli la kupima demokrasia ya Wazungu.“