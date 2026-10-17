Kukabiliana na Israel ni Mapambano ya Kistaarabu na Kihistoria

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Sheikh Ali Al-Khatib, Makamu wa Rais wa Baraza Kuu la Kiislamu la Waislamu wa Kishia nchini Lebanon, katika mahojiano na chombo cha habari cha Al-Nashra, amesema kuwa ukombozi wa kusini mwa Lebanon mwaka 2000 ulikuwa jambo lisilokubalika kwa adui wa Kizayuni, ambaye hakuweza kuvumilia kushindwa huko.

Amesisitiza kuwa makabiliano hayo hayakuwa vita vya kijeshi pekee, bali ni sehemu ya mapambano makubwa ya kistaarabu, kiutamaduni na kihistoria.

Sheikh Al-Khatib amesema:

"Watu wetu na vijana wetu hawakukwepa majukumu yao, bali walilipa gharama kubwa kwa kutoa mashahidi na kupoteza nyumba nyingi pamoja na miundombinu yao. Maadui zenu, maadui wa Harakati za Muqawama na maadui wa jamii hii, hivi sasa wamejikita katika kupotosha mafanikio yaliyopatikana kupitia Muqawama, wakijaribu kuwashawishi wananchi kwamba walifanya makosa kwa kushiriki katika mapambano hayo."

Ameeleza kuwa maadui hao wamejikita zaidi katika kuhimiza kujisalimisha badala ya kuendeleza mapambano.

Amesema propaganda hizo zinalenga kuwashawishi wananchi wa Lebanon kwamba yaliyotokea ni kushindwa kwao.

"Tunaweza kuyaita yaliyotokea kuwa ni kurudi nyuma kwa muda au kujikwaa katika safari ya mapambano, lakini huo si mwisho wa njia," amesema Sheikh Al-Khatib.

Aidha, amefafanua kuwa mapambano hayo ni matokeo ya mchakato ulioanza muda mrefu uliopita, wakati mataifa ya Magharibi yalipowategemea wawakilishi na vibaraka wao kuchukua nafasi ya adui mkuu.

Amesema kuwa mataifa hayo yaliendesha vita vya kiutamaduni dhidi ya jamii ya Lebanon, yakilenga dini yao na Uislamu, huku yakijaribu kuathiri fikra za watoto na vizazi vijavyo ili kuvigeuza kiutamaduni na kuvifanya kuwa na mtazamo wa uadui dhidi ya jamii yao wenyewe.

Muqawama wa Kiutamaduni Ulitangulia Muqawama wa Kijeshi

Sheikh Al-Khatib amesema kuwa maadui walifanikiwa kwa kiwango fulani katika juhudi hizo, lakini baada ya kuibuka kwa Harakati za Muqawama, walishindwa kufikia malengo yao ya mwisho.

Amefafanua kuwa kabla ya kuanza kwa Muqawama wa kijeshi, tayari kulikuwa na Muqawama wa kiutamaduni uliokuwa ukiendeshwa na wananchi, familia na wanazuoni wa kidini dhidi ya ushawishi wa utamaduni wa Kimagharibi.

Amesema kuwa wananchi hao waliendelea kusimama imara katika mapambano mbalimbali waliyopitia.

"Tulikuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na adui huyu. Baada ya kuanguka kwa wale waliokuwa wakitumiwa kama mbadala, adui mkuu alijitokeza waziwazi," amesema.

Ameongeza kuwa baada ya kushindwa kwa vibaraka hao, Marekani, mataifa ya Magharibi na baadhi ya nchi za Kiarabu ziliingia katika makabiliano hayo ili kufanikisha yale ambayo washirika wao walikuwa wameshindwa kuyatimiza.

Kwa mujibu wa Sheikh Al-Khatib, hatua hizo zililenga kupunguza athari za kushindwa kwa Israel katika mapambano ya awali, hususan mwaka 2000 na 2006.

Ukombozi wa Kusini mwa Lebanon Mwaka 2000 Ulikuwa Ushindi Mkubwa

Sheikh Al-Khatib amesema kuwa maadui walishangazwa na uwezo wa wananchi wa Lebanon wa kumfukuza adui wa Israel kutoka katika ardhi yao, jambo ambalo serikali na tawala mbalimbali za Kiarabu zilikuwa zimeshindwa kulifanikisha katika vita vingi vilivyopita.

Amesema:

"Mafanikio yaliyopatikana na wananchi wa Jabal Amel, hususan vijana na watu wetu, tarehe 25 Mei 2000, kwa kumfukuza adui wa Israel bila makubaliano yoyote wala kujisalimisha, yalikuwa mafanikio makubwa sana."

Amesisitiza kuwa yaliyotokea mwaka 2000 hayakukubalika kwa adui, na ndiyo maana makabiliano yanayoendelea hayawezi kutazamwa kama vita vya kijeshi pekee.

"Mapambano haya ni ya kistaarabu, kiutamaduni na kihistoria. Yaliyotokea ni hatua moja tu katika mzozo huu, ambao kwa mtazamo wetu hautamalizika isipokuwa kwa ushindi wa upande mmoja dhidi ya mwingine. Ama sisi tubaki au wao wabaki. Hatuamini kwamba wanaweza kukubali uwepo wetu, kama ambavyo sisi hatuwezi kuwakubali wao," amesema.

Ushindi wa Muqawama ni Kuvuruga Malengo ya Adui

Akizungumza na wafuasi na waungaji mkono wa Harakati za Muqawama, Sheikh Al-Khatib amesema kuwa ushindi wao unapimwa kwa kiwango ambacho wamefanikiwa kuzuia na kuvuruga malengo ya adui.

Ameeleza kuwa lengo kuu la Israel ni kuwalazimisha wananchi wa Lebanon kujisalimisha na kukubali masharti yote wanayoamrishwa.

"Lengo lao ni kuwafanya mjisalimishe na kutangaza kuwa mpo tayari kukubali kila wanachowaamrisha. Lakini sisi hatuwezi kukubali kuinua bendera ya udhalilishaji na kujisalimisha mbele ya adui huyu," amesisitiza.

Ameongeza kuwa Israel inanufaika na msaada mkubwa wa kimataifa katika nyanja za silaha, ujasusi na teknolojia, lakini pamoja na uwezo huo, imeshindwa kuwalazimisha wananchi wa Lebanon kusalimu amri.

"Adui anapata msaada wa silaha, taarifa za kijasusi na teknolojia kutoka duniani kote, lakini ameshindwa kutufanya tujisalimishe. Wameshindwa kufikia lengo lao la kutuvunja kisaikolojia na kutufanya tuwe watiifu kwao," amesema.

Amefafanua kuwa hali na mazingira yanaweza kubadilika, lakini kuna msingi mmoja usiobadilika, nao ni kwamba utukufu na heshima ni vya Mwenyezi Mungu, Mtume Wake na Waumini.

Ushindi wa Kweli ni Kusimama Imara na Kumtegemea Mwenyezi Mungu

Katika hitimisho la mazungumzo yake, Sheikh Ali Al-Khatib amewataka wananchi wa Lebanon kutoruhusu adui kufanikisha malengo yake na kutokubali propaganda zinazowafanya waamini kwamba wameshindwa.

Amesema:

"Hatupaswi kumruhusu adui kufikia malengo yake, wala hatupaswi kuangukia katika mtego wa kuamini kwamba tumeshindwa, kwa sababu kuamini hivyo ndiko kushindwa kwa kweli."

Amesisitiza kuwa ushindi wa kweli unapatikana kupitia uimara, subira, imani kwa Mwenyezi Mungu na yakini kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaodhulumiwa na wale wanaosimamia haki.

Kwa mujibu wa Sheikh Al-Khatib, kudumisha imani, heshima na msimamo thabiti ni msingi muhimu wa kuendeleza mapambano dhidi ya ukandamizaji na kuhakikisha kwamba malengo ya adui hayafikiwi.