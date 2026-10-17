Kuishi kwa Mfano wa Hadhrat Zainab (SA): Kuanzia Mikusanyiko ya Usiku Hadi Ujenzi wa Ustaarabu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Mtindo wa maisha ni uwanja unaodhihirisha utambulisho wa mwanadamu. Tunapozungumzia “mtindo wa maisha wa Zainabiyya”, tunamaanisha namna ya kuishi ambamo imani na uwajibikaji wa kijamii vinaunganishwa. Wanawake wanamapinduzi wanaudhihirisha mtindo huu kupitia mikusanyiko ya usiku. Ushiriki wao si mwitikio wa kihisia tu, bali ni juhudi za makusudi za kujenga maisha kwa uelewa na utambuzi, zenye mizizi katika mwenendo na mafundisho ya Hadhrat Zainab (SA). Ushiriki huu katika mikusanyiko ya barabarani umeelezwa kuwa ni mwendelezo wa Mapambano ya Ashura na mfano wa kuishi kwa namna ya Zainabiyya.

Misingi ya Mtindo wa Maisha wa Zainabiyya

Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya 29 ya Suratul-Anfal:

“Enyi mlioamini! Mkimcha Mwenyezi Mungu, Atakujalieni kipambanuzi.”

Aya hii inaonyesha kwamba uchamungu na mtindo wa maisha wa waumini humpa mwanadamu uwezo wa kutofautisha haki na batili. Huu ndio utambuzi wa kina aliouonyesha Hadhrat Zainab (SA) katika mazingira magumu zaidi kupitia kauli yake mashuhuri: “Sikuona chochote isipokuwa kizuri.”

Imam Zainul-Abidin (AS), akizungumzia mtindo wa maisha ya ibada wa Hadhrat Zainab (SA), anasema:

“Hakika shangazi yangu Zainab alikuwa akiswali sala zake zote za faradhi na sala nyingine za ibada akiwa amesimama katika safari yote kutoka Kufa hadi Sham, na katika baadhi ya vituo akiswali akiwa amekaa. Hii ilitokana na njaa na udhaifu, kwa sababu kwa siku tatu alikuwa akigawa chakula chake kwa watoto.”

Riwaya hii imenukuliwa katika vyanzo vinavyoaminika vya Kishia na inaonyesha kwamba mtindo wa maisha wa Zainabiyya ni mchanganyiko wa ibada, kujitolea na uwajibikaji wa kijamii.

Vilevile, imenukuliwa kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu (SAW):

“Yeyote atakayelia kutokana na masaibu ya binti huyu atakuwa kama yule aliyelia kutokana na masaibu ya ndugu zake, Hasan na Hussein (AS).”

Mtindo wa Maisha wa Wanawake wa Zainabiyya

Katika mikusanyiko ya usiku, mtindo wa maisha wa Zainabiyya unajengwa juu ya misingi ya kupenda elimu, kuwa na haya yanayoambatana na ujasiri, na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii. Huu ni mfano unaoweza kuwafanya wanawake kuwa kitovu cha mwamko na mabadiliko ya kitamaduni katika jamii.

Yanayojiri katika mikusanyiko ya usiku ya wanawake wanamapinduzi ni kielelezo cha mtindo huu wa maisha. Kwa kuongozwa na mwenendo wa Hadhrat Zainab (SA), wanawake wanamapinduzi wanahuisha mtindo wa maisha unaounganisha ibada na uwajibikaji wa kijamii, pamoja na kujitolea na kutoa mwanga wa uelewa kwa jamii.

Mtindo huu haujifungi ndani ya mazingira ya nyumbani wala hauishii katika shughuli za umma pekee. Badala yake, unajengwa kupitia uhusiano wenye uwiano kati ya maeneo hayo mawili, na kuwasilisha kwa ulimwengu mfano mpya wa “mwanamke Mwislamu mwanamapinduzi.”

Kufikisha Ujumbe: Dhamira Muhimu Zaidi ya Hadhrat Zainab (SA)

Ikiwa ujumbe wa Ashura umeendelea kuwa hai hadi leo, baada ya karne nyingi, basi hilo linatokana na namna ya busara na makini ambayo Hadhrat Zainab (SA) aliutangaza na kuusimulia.

Jukumu muhimu zaidi alilotekeleza katika kipindi hicho lilikuwa kusimulia ukweli wa matukio na kufanya Jihadi ya Tabyin — yaani, juhudi za kufafanua ukweli na kuondoa upotoshaji. Kama asingekuwepo, bila shaka harakati ya Ashura ingekabiliwa na upotoshaji mkubwa zaidi.

Katika kikao rasmi kabisa cha Yazid, mbele ya mabalozi na wawakilishi wa nchi nyingine, Hadhrat Zainab (SA) alitoa hotuba kali iliyomuweka Yazid katika nafasi ya kujibu na kujitetea, na kumpiga Bani Umayya pigo kubwa zaidi.

Hakuwa msimulizi wa matukio tu, bali kupitia uongozi wa busara, ufafanuzi wa ukweli na kulinda heshima ya mwanadamu, alitekeleza jukumu muhimu katika kuendeleza ujumbe wa Ashura.

Alitumia kile kilichoelezwa kuwa ni “kinga inayotokana na jinsia” katika mazingira ya ukandamizaji wa kisiasa, na kutoa kauli ambazo hata Imam Maasum (AS) hangeweza kuzitoa kutokana na vikwazo vya kiusalama vilivyokuwepo.

Wanawake wa leo: Warithi wa dhamira ya kusimulia ukweli

Leo, wanawake wanamapinduzi, kwa kufuata mfano wa Hadhrat Zainab (SA), wamechukua bendera ya Jihadi ya Tabyin na kufikisha ujumbe wa ukweli. Si kwamba wanachangia tu kuhuisha kumbukumbu ya Arubaini ya Imam Hussein (AS), bali pia wanashiriki katika kujenga ustaarabu.

Umuhimu wa Kusimulia Ukweli kuhusu Ulinzi wa Taifa na Kujitolea kwa Uhai

Kwa kizazi kipya, maadui wa Mapinduzi ya Kiislamu, kama Bani Umayya, wanatumia zana za vyombo vya habari na mbinu za kuathiri fikra ili kupotosha ukweli. Wameanzisha vita vya simulizi dhidi ya wananchi wa Iran.

Katika mazingira haya, wanawake, wakiwa wasimuliaji wa kwanza wa ukweli, wana jukumu la kufikisha kwa ulimwengu simulizi kuhusu uwezo, hali ya kudhulumiwa na juhudi za kujenga ustaarabu za wananchi wa Iran. Wanapaswa kuwasilisha taswira ya kishujaa ya wananchi wa Iran ya Kiislamu, wanaopambana katika hali ya kudhulumiwa, lakini wakiwa na mwamko na fahari.

Hata alipokuwa Madina, Hadhrat Zainab (SA) hakujishughulisha na maombolezo binafsi tu kutokana na huzuni ya kumpoteza mpendwa. Simulizi zake zilikuwa chanzo cha faraja na wakati huohuo ziliimarisha nguvu na uthabiti.

Wanawake wa leo pia wanaweza, kupitia simulizi za kimama kuhusu mashujaa na matukio ya kishujaa, kuhamishia kizazi kipya maadili ya ulinzi wa taifa na kujitolea kwa uhai.

Kusimulia huku kunasaidia kurekebisha mitazamo ya watoto na kuimarisha uwezo wao wa kutofautisha haki na batili. Hii ndiyo dhamira ambayo Hadhrat Zainab (SA) aliitekeleza kupitia kauli yake: “Sikuona chochote isipokuwa kizuri.”

Imam Khomeini pia alisisitiza:

“Tunajivunia kwamba wanawake na kina mama... wanashiriki katika nyanja za utamaduni, uchumi na kijeshi, wakiwa pamoja na wanaume au hata wakiwazidi, katika njia ya kuinua Uislamu na kutimiza malengo ya Qur’ani Tukufu.”

Ushiriki huu unaendelea leo kupitia harakati za wanawake za kuandika historia na kurekodi kumbukumbu za kipindi cha Ulinzi Mtakatifu.

Katika wasia wake, Imam Khomeini aliwakumbusha wanawake kwamba mustakabali wa jamii uko mikononi mwa wale wenye utashi na dhamira. Ujumbe huu ni mwito kwa wanawake wote: Shiriki, fanya maamuzi na jipangie mwenyewe njia ya kuelekea kesho.

Mwandishi: Firouzeh Deldari Mtafiti, mwanaharakati wa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii.