Kufichuliwa kwa mateso dhidi ya wanazuoni wa Bahrain waliokamatwa; Sheikh Sanqour alisimamishwa kwa wiki moja akiwa amefunikwa macho!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– vyanzo nchini Bahrain vimefichua taarifa kuhusu kesi ya siri ya wanazuoni waliokamatwa na mwenendo unaodaiwa kuwa wa ukandamizaji wa vyombo vya usalama na mahakama nchini humo.

Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa kuhusu kesi na mateso yanayodaiwa kufanyiwa Sheikh Muhammad Sanqour, mwalimu wa masomo ya juu ya elimu ya dini mwenye umri wa miaka 58, alilazimishwa kusimama kwa wiki nzima akiwa amefunikwa macho. Inadaiwa kuwa hali yake ya kiafya ilidhoofika sana kutokana na mateso hayo.

Sheikh Sanqour alijibu maswali matatu pekee mahakamani. Hata hivyo, baadaye alikabidhiwa kumbukumbu ya mahojiano yenye kurasa kadhaa, iliyodaiwa kuwa na maswali ya kubuniwa ambayo hakuwa ameulizwa kabisa.

Miraat Al-Bahrain: Serikali inanufaika nini kwa kuwatesa wanazuoni wa dini?

Tovuti ya habari ya Miraat Al-Bahrain iliandika kuwa swali linalopaswa kujiulizwa ni: Serikali inanufaika nini kwa kuwashinikiza na kuwatesa wanazuoni wa dini ambao hawana silaha nyingine isipokuwa elimu yao na misimamo yao ya amani? Inapata faida gani kwa kuwanyanyasa masheikh wenye umri mkubwa? Je, lengo kuu ni kuvunja moyo na kudhoofisha msimamo wao?

Tovuti hiyo iliongeza kuwa vitendo vya kuwatesa na kuwatendea vibaya wafungwa wa kisiasa na wanazuoni wa dini nchini Bahrain vimekuwa vikijulikana kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, serikali imejijengea sifa mbaya kutokana na mwenendo huo, hasa miongoni mwa nchi zinazojinasibu kuheshimu haki za binadamu na haki za wafungwa.

Mashaka kuhusu haki za binadamu na uhuru wa mahakama

Miraat Al-Bahrain ilieleza kuwa taarifa hizi zinaonyesha kiwango cha kupuuzwa kwa utu wa binadamu na namna ambavyo mfumo wa mahakama, badala ya kuwa chombo cha kutekeleza haki, unavyodaiwa kutumiwa kutoa uhalali wa kisheria kwa hatua zinazolenga watu kwa misingi ya kisiasa na kidini.

Tovuti hiyo ilisisitiza kuwa mshtakiwa anaponyimwa haki za msingi za kujitetea na kuwepo mashaka kuhusu kumbukumbu za mahojiano pamoja na maudhui yake, basi kesi hiyo haiwezi kuchukuliwa kama kesi ya kawaida.

Kwa mujibu wa tovuti hiyo, mwenendo kama huo unahitaji uchunguzi huru na wahusika kuwajibishwa.

Kwa nini wanazuoni wa dini wanaonekana kuwa tishio?

Miraat Al-Bahrain iliibua maswali kadhaa kuhusu mwenendo wa mamlaka za Bahrain dhidi ya wanazuoni wa dini.

Tovuti hiyo ilihoji ni nini hasa katika nafasi ya mwanazuoni wa dini kinachoitisha serikali kiasi cha kumwekea shinikizo la aina hiyo. Je, wanazuoni wenye nafasi ya kidini na kijamii miongoni mwa wananchi wamegeuzwa kuwa tishio kwa sababu tu ya kushikamana na misimamo na utambulisho wao wa kidini?

Aidha, ilihoji kwa nini serikali inawachukulia kwa uhasama badala ya uvumilivu. Swali jingine lilikuwa: ikiwa serikali ina uhakika kuhusu uhalali wa hatua zake na haki ya mashtaka inayowakabili, kwa nini kesi hizo zinafanywa kwa siri na mamlaka haziruhusu usimamizi wa umma?

Athari za kuwalenga wanazuoni kwa jamii nzima

Miraat Al-Bahrain iliongeza kuwa kuwalenga wanazuoni wa dini hakuishii katika madhara ya kimwili wanayopata wanapokuwa gerezani. Hatua hizo pia huathiri nafasi yao ya kidini na jamii kubwa inayowategemea kama marejeo ya kielimu na kiroho.

Kwa mujibu wa tovuti hiyo, suala hili linavuka mipaka ya mtu mmoja aliyekamatwa na kesi inayomkabili. Linakuwa kipimo cha namna serikali inavyoheshimu uhuru wa imani na kujieleza, pamoja na haki ya jamii kulinda viongozi wake wa dini bila vitisho, udhalilishaji au vitendo vya kuwatisha.

Kuwalazimisha wanazuoni kusalimu amri hakutaifanya jamii yote isalimu amri

Tovuti hiyo ilisema kuwa serikali inayodhani kwamba inaweza kuilazimisha jamii kusalimu amri kwa kuwashinikiza wanazuoni wake, au kunyamazisha sauti zao kwa kudhoofisha miili yao, inafanya kosa kubwa la kisiasa na kimaadili.

Miraat Al-Bahrain ilisisitiza kuwa vitisho na mateso haviwezi kumshawishi mtu akubali jambo kwa hiari. Vilevile, kesi zinazokabiliwa na mashaka makubwa haziwezi kuipa serikali uhalali au kuimarisha uaminifu wa wananchi kwake. Badala yake, zinaweza kuibua maswali mazito zaidi kuhusu kile kinachotokea ndani ya taasisi zake.

Wito wa kuheshimiwa kwa haki za wanazuoni waliokamatwa

Mwisho, Miraat Al-Bahrain ilisisitiza kuwa Sheikh Muhammad Sanqour na wanazuoni wengine waliokamatwa hawapaswi kunyimwa haki zao za kibinadamu. Haki na dhamana za utoaji wa haki haziwezi kuondolewa kwa sababu tu ni Waislamu wa madhehebu ya Shia au wana misimamo isiyoifurahisha serikali.

Tovuti hiyo ilieleza kuwa umma una haki ya kufahamu ukweli, huku mamlaka husika zikiwa na wajibu wa: