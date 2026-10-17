Malawi: Wanafunzi wa Hawza ya Al-Hadi Wapatiwa Mafunzo Kuhusu Umuhimu wa Kuwasaidia Wanaohitaji Msaada

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Kituo cha Kiislamu cha Al-Hadi, kinachofanya kazi chini ya Ofisi ya Jamiat Al-Mustafa nchini Malawi, kimeendesha kipindi cha elimu ya Hadithi kwa lengo la kuimarisha maarifa ya kidini na kukuza maadili mema miongoni mwa wanafunzi wa Hawza na walimu wao.

Kipindi hicho kilifanyika Jumatano, tarehe 14 Oktoba 2026, katika ukumbi wa kuswalia wa Shule ya Al-Hadi, kati ya Swala ya Adhuhuri na Swala ya Alasiri. Mafunzo hayo yalitolewa na mwanafunzi wa Hawza, Ibrahim Yasin, mbele ya wanafunzi na walimu wa kituo hicho.

Katika kipindi hicho, Hadithi kutoka kwa Imam Amirul-Muuminina Ali bin Abi Talib (a.s.) ilielezwa na kufafanuliwa kwa kuangazia umuhimu wa kuwasaidia watu wanaokabiliwa na matatizo na kuwapa hifadhi wale wanaotafuta msaada.

Imam Ali (a.s.) amesema:

«مَنْ أَجَارَ الْمُسْتَغِيثَ أَجَارَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ عَذَابِهِ»

“Yeyote anayempa hifadhi na kumsaidia mtu anayeomba msaada, Mwenyezi Mungu Mtukufu atamlinda dhidi ya adhabu Yake.”

Katika ufafanuzi wa Hadithi hiyo, ilisisitizwa kuwa kuwasaidia watu wenye shida, kuwalinda wanaokabiliwa na hatari na kuwapa hifadhi wanaotafuta msaada ni miongoni mwa maadili muhimu ya Kiislamu. Mafundisho hayo yanawahimiza waumini kuwa na huruma, mshikamano na kuwajibika kwa hali za wengine katika jamii.

Aidha, Hadithi hiyo inatoa mwongozo wa kimaadili unaowahimiza wanafunzi wa elimu ya dini kuzingatia mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.) katika maisha yao ya kila siku, kwa kuyafanya kuwa msingi wa matendo yao na mahusiano yao na watu wengine.

Kipindi hicho ni sehemu ya shughuli za kitamaduni na malezi zinazolenga kuimarisha elimu ya kidini, kukuza tabia njema na kuwajengea wanafunzi uelewa wa vitendo kuhusu mafundisho ya Kiislamu.