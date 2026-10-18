Sufi: Ikiwa Iran itashambuliwa, miundombinu ya kanda haitakuwa salama

Ali Sufi, Katibu Mkuu wa chama cha "Wanamatengenezo wa Mbele," katika mahojiano kuhusu harakati mpya za adui wa Amerika na Kizayuni na uwezekano wa kushambulia nchi yetu katika wiki moja au mbili zijazo, alisema: "Ninaona haiwezekani kwamba jambo kama hilo litatokea, kwa sababu upande wa pili pia unajua kwamba vita hivi ni vya kikanda na haviwezi kuwekwa ndani ya jiografia ya Iran pekee."

Aliongeza: "Hatua yoyote ya kijeshi inaweza kuleta machafuko katika kanda, na nchi za kanda, hasa nchi za Ghuba ya Uajemi na nchi za Kiarabu, zimeonyesha kwamba vita kamili itakuwa vigumu kwao kuvumilia, kwa sababu matokeo ya vita kama hivyo bila shaka yatawafikia na nchi zao."

Amerika itabidi ilipe gharama kubwa

Mwanaharakati huyu wa kisiasa aliendelea: "Ikiwa miundombinu ya Iran itashambuliwa, miundombinu ya nchi nyingine za kanda pia haitakuwa salama. Kwa upande mwingine, Amerika pia itabidi ilipe gharama kubwa sana, na matokeo ya vita kama hivyo kwa upande wa pili hayana uhakika wala hayajulikani."

Akirejelea uwezo wa Iran wa kukabiliana na vita vinavyowezekana, alisema: "Iran imeonyesha kwamba ina vifaa na mifumo muhimu kwa vita; bila shaka katika tathmini ya muda mrefu, masuala kama kiasi cha vifaa vya pande zote au hali ya kiuchumi ya Iran yanaweza kuchunguzwa, lakini kwa hali yoyote, mazungumzo bado yanaendelea na hayajakamilika."

Katibu Mkuu wa chama cha "Wanamatengenezo wa Mbele" kuhusu baadhi ya maneno makali ya maafisa wa Amerika na Kizayuni, alibainisha: "Kwa maoni yangu, maneno haya yana sura ya majigambo zaidi kuliko kwamba yatapelekea hatua za kivitendo."