Ongezeko la idadi ya meli za mafuta zilizoharibika katika eneo la Mlango wa Hormuz

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu idara ya habari ya Jeshi la Wanamaji, leo mchana, timu za ufuatiliaji za Jeshi la Wanamaji ambazo zinaufuatilia na kuudhibiti mfululizo upande wa mashariki wa Mlango wa Hormuz, ziligundua na kutambua meli moja ya mafuta ya mkiukaji iliyokuwa imepata moto katika Bahari ya Oman na eneo la mashariki la Mlango wa Hormuz na kushindwa kuendelea na safari.

Siku zilizopita pia ziliripotiwa meli kadhaa za mafuta za wakiukaji zilizokuwa zikiteketea ambazo, bila kuzingatia maonyo kuhusu umuhimu wa vifaa vya kielektroniki kuwaka, zilikuwa zikikusudia kupita katika maeneo yaliyokatazwa, na wanaume shujaa wa jeshi na Walinzi wa Mapinduzi.

Jeshi la Wanamaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, likieleza kwamba lina udhibiti kamili na ukuu wa kijasusi juu ya upande wa mashariki wa Mlango wa Hormuz, Bahari za Kiarabu na Oman, na kwamba linajua hatari za kusafiri katika maeneo yaliyokatazwa, lilisistiiza: licha ya propaganda na kelele za rais wa Amerika mhalifu, Mlango wa Hormuz haujafunguliwa, na inapasa nchi zisidanganywe na uongo huu na kuratibu na vikosi vya silaha kwa ajili ya usafiri salama.