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Kusari: Hatuputaki kuzingatia sana maneno ya Trump

18 Oktoba 2026 - 10:44
Msimbo wa Habari: 1879534
Source: ABNA
Kusari: Hatuputaki kuzingatia sana maneno ya Trump

Mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Taifa ya bunge alisema: "Trump ni mcheza kamari ambaye kila wakati anatoa kauli, na kauli zake hazina msingi wowote; kwa hiyo, hatupaswi kuzingatia sana maneno haya."

Kulingana na mwandishi wa habari wa ABNA, Esmail Kusari, mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Taifa na Sera za Nje ya Baraza la Ushauri la Kiislamu, jioni ya Jumamosi kando ya hafla ya kumbukumbu ya mwaka wa kwanza wa kifo cha Sardar Alireza Afshar yenye kichwa "Katika huzuni ya rafiki wa zamani" iliyofanyika katika Msikiti wa Nur jijini Tehran, akijibu kauli za hivi karibuni za Donald Trump alisema: "Trump ni mcheza kamari ambaye kila wakati anatoa kauli, na kauli zake hazina msingi wowote; kwa hiyo, hatupaswi kuzingatia sana maneno haya."

Akirejelea kile alichokiita kushindwa kwa Amerika katika kukabiliana na nchi yetu, aliongeza: "Trump amepigwa makofi mengi kiasi kwamba sasa hajui afanye hatua gani na ameingia katika mkanganyiko."

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