Mokhber: Vita dhidi ya Yemen si chochote ila mauaji ya ndugu na mnada wa maisha na mali ya Saudi Arabia

Kulingana na shirika la habari la ABNA, Mohammad Mokhber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu, akirejelea uvamizi mkubwa wa Saudi Arabia dhidi ya watu wa Yemen waliokandamizwa, wanaostahimili na wenye imani, aliona njia hii kuwa ni mstari usio sahihi na akasisitiza umuhimu wa kujifunza kutokana na uzoefu wa kuwatumaini Wamarekani.

Mokhber aliandika kwenye ukurasa wake wa kibinafsi: "Vita dhidi ya Yemen si chochote ila mauaji ya ndugu na mnada wa maisha na mali ya Saudi Arabia."

Aliongeza: "Silaha zinapaswa kuelekezwa kwa usahihi kwa adui wa kwanza wa ulimwengu wa Kiislamu (utawala wa Kizayuni), na si kwa watu hawa wenye imani na wanaostahimili. Riyadh kwa kosa hili inacheza kwenye uwanja wa Trump. Historia inashuhudia kwamba Amerika huwatoa dhabihu hata washirika wake, Wasaudi wasisahau."