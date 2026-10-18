Vita vya Yemen vitakwisha tu kwa mazungumzo ya Yemeni-Yemeni

Seyed Reza Sadr al-Hosseini katika mahojiano, akirejelea kuendelea kwa vita vya Yemen na mashambulizi ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia, alisema: "Baada ya miaka mingi ya vita visivyoisha nchini Yemen, miezi kadhaa iliyopita na kufuatia mabomu makali ya uwanja wa ndege wa Sanaa, serikali iliyoko Sanaa iliamua kama jibu kwa mzingiro na hatua za kijeshi za muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kufanya operesheni kubwa ya kijeshi."

Mtaalamu wa masuala ya Asia Magharibi aliongeza: "Serikali ya Sanaa tangu wakati huo, huku ikisisitiza kwamba haina nia ya kuendeleza vita, imetangaza utayari wake wa kutetea uhuru wa Yemen na kushiriki katika mazungumzo ya Yemeni-Yemeni. Wakati huo huo, jeshi la Yemen pia limefanya hatua kwa lengo la kuwasukuma nyuma vikosi vya wavamizi na kulenga vituo vya kimkakati vya Saudi Arabia."

Sadr al-Hosseini, akirejelea matokeo ya hatua hizi za kijeshi, alisema: "Mashambulizi yaliyofanywa yameathiri shughuli za baadhi ya viwanja vya ndege vya Saudi Arabia, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Riyadh, na pia vituo na miradi ya mafuta ya Aramco katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo na yamesababisha kupungua kwa mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia."

Akisisitiza umuhimu wa jukumu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mageuzi ya kanda, alisisitiza: "Kwa kuzingatia nafasi ya Iran katika kanda na uhusiano wa nchi hii na serikali ya uokoaji wa kitaifa wa Yemen, ni muhimu nchi za kanda, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia na serikali ya uokoaji wa kitaifa wa Yemen, zitumie uwezo wa kidiplomasia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ajili ya kudumisha amani na usalama wa kanda."

Mtaalamu huyu wa masuala ya Asia Magharibi aliendelea: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa mtazamo wa amani na kiutu na kwa kusisitiza uhuru wa nchi za kanda, imejaribu kupitia mawasiliano ya kidiplomasia na Saudi Arabia kuandaa mazingira ya kuzingatia uhuru wa Yemen na kuanza mazungumzo ya Yemeni-Yemeni."

Alibainisha: "Juhudi hizi za kidiplomasia bado zinaendelea, lakini licha ya kupungua kwa migogoro katika baadhi ya maeneo, migogoro ya kijeshi nchini Yemen bado haijakamilika kabisa."

Sadr al-Hosseini mwishoni alisisitiza: "Kama serikali na jeshi la Yemen pia wametangaza, kumalizika kwa vita visivyo sawa vya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya watu wa Yemen kunategemea kuheshimiwa uhuru wa nchi hii, kuandaliwa mazingira ya mazungumzo ya Yemeni-Yemeni na kufuata njia za kidiplomasia."