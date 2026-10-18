Houthi: Msaada wetu kwa Palestina utaongezeka zaidi katika siku zijazo

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu kituo cha Al-Masira, Abdulmalik al-Houthi katika barua yake kwa Yahya al-Sinwar aliyefariki shahidi, mkuu wa zamani wa ofisi ya kisiasa ya Harakati ya Upinzani wa Kiislamu wa Palestina (Hamas), iliyoandikwa mwezi mmoja kabla ya kifo chake na sasa inafichuliwa, alielezea operesheni ya "Gharika ya Al-Aqsa" kama hatua iliyofanikiwa na kusema: "Operesheni ya Gharika ya Al-Aqsa kwa upande wa mipango, uandaaji na utekelezaji ilikuwa katika kiwango cha juu cha mafanikio, na msaada, uangalizi na msaada wa Mungu ulikuwa dhahiri ndani yake."

Akirejelea jukumu la Hamas na Brigedi za Al-Qassam, aliongeza: "Harakati ya Hamas na mkono wake wa kijihadi, Brigedi za Al-Qassam, wameinua bendera ya umma wa Kiislamu kwa ajili ya jihadi katika njia ya Mungu na kukabiliana na adui mkali wa Waislamu."

Kiongozi wa Ansar Allah akisisitiza jukumu la pamoja la Waislamu kwa Palestina alisema: "Suala la maeneo matakatifu ya Kiislamu, ukombozi wa Palestina, uokoaji wa taifa la Palestina na kuzuia hatari ya Wazayuni ni suala linalohusu Waislamu wote. Sisi katika Yemen tutatumia jitihada zetu zote, tutafanya kazi kwa kila kitu tulicho nacho, na tutajitahidi kwa ajili ya ushiriki mkubwa zaidi katika vita hivi vitakatifu."

Alieleza pia kuhusu uwezo wa kijeshi wa Yemen: "Kikosi cha makombora kimejitahidi kuendeleza makombora kulingana na mahitaji ya vita, na mchakato huu unaendelea. Yemen inalenga kuhakikisha nguvu na uwezo unaohitajika kwa ajili ya utekelezaji wa awamu ya tano ya operesheni na kulenga maeneo ya adui katika kina cha ardhi zilizokaliwa ikiwa ni pamoja na Jaffa. Operesheni za baharini katika Bahari ya Shamu, Ghuba ya Aden, Bab al-Mandab na Bahari ya Kiarabu zimepata mafanikio makubwa, na kwa msaada wa Mungu, jitihada za kuendeleza operesheni za baharini katika Bahari ya Hindi na Bahari ya Mediterania zinaendelea."

Al-Houthi akirejelea mashambulizi ya Amerika dhidi ya Yemen pia alisema: "Washington ilifanya zaidi ya mashambulizi 700 ya anga ya kivamizi dhidi ya nchi yetu ili kutulazimisha kusitisha operesheni za baharini, lakini ilishindwa katika lengo hili. Msisitizo wetu ni uthabiti katika msimamo wa kidini, kiutu na kindugu pamoja nanyi, ambao kwa mapenzi ya Mungu utaimarishwa zaidi kuliko hapo awali, na tutajitahidi kuongeza uratibu na pande za msaada. Msimamo wetu pamoja nanyi hautegemei shinikizo lolote la kisiasa, kijeshi au kiuchumi kutoka kwa maadui na hautaathiriwa na shinikizo hizi."