Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu kituo cha Al-Jazeera, "Pete Hegseth," Waziri wa Vita wa Amerika leo Jumamosi katika hotuba yake alidai: "Tuko tayari kuzuia jitihada zozote za kubadilisha hali iliyopo katika Bahari ya China Kusini na Bahari ya Pasifiki."
Waziri wa Vita wa Amerika kuhusu hili aliongeza: "China inafanya uimarishaji mkubwa zaidi wa vikosi vya kijeshi katika Bahari ya Pasifiki."
Hii ni wakati ambapo hakurejelea bajeti ya kijeshi na jitihada za nchi yake za kukoloni ulimwengu.
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