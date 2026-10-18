Kuyapitia Upya Mausia ya Mwisho ya Kiongozi Shahidi; Sehemu ya Kwanza: Kiapo cha Utii kwa Marekani Kimepigwa Marufuku!

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mwanazuoni mkubwa na Shahidi, Ayatollah Al-Udhma Sayyid Ali Husseini Khamenei, katika kipindi cha mwaka mmoja kabla ya kuuawa kwake shahidi, alifanya jumla ya mikutano 44 ya hadhara na kutoa ujumbe mbalimbali wa video kwa wananchi na viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ina maana kwamba, katika kipindi hicho cha miezi 12, kwa wastani alikuwa akifanya mkutano mmoja wa hadhara au kutoa ujumbe mmoja wa video kila wiki.

Katika mikutano na ujumbe huo, mara 24 alikuwa akizungumza na wananchi kwa ujumla, huku mikutano mingine ikihusisha makundi mbalimbali ya viongozi na watendaji wa serikali. Miongoni mwao walikuwa wajumbe wa Baraza la Mawaziri, Mkuu wa Mahakama na manaibu wake, Spika wa Bunge pamoja na wabunge, ambao walikutana naye katika nyakati tofauti wakiwa wawakilishi wa mihimili mitatu mikuu ya dola.

Aidha, mikutano mitatu ilifanyika chini ya anuani ya jumla ya "Mikutano ya Viongozi wa Serikali", huku mkutano mwingine ukihusisha Waziri wa Mambo ya Ndani na magavana wa majimbo mbalimbali ya Iran. Kwa msingi huo, inaweza kusemwa kwamba katika kipindi hicho, viongozi na watendaji wa sekta za kisiasa, mahakama na utawala wa nchi walipata fursa ya kusikiliza maelekezo na nasaha za Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Katika kipindi hicho pia, alikutana na wanazuoni wa kidini katika makongamano mawili tofauti yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuwaenzi wanazuoni wakubwa, Mirza Na'ini na Ayatullah Mkuu Milani.

Vilevile, alifanya mikutano minne na wadau wanaojishughulisha na masuala ya mashahidi na utamaduni wa kujitolea muhanga, wakiwemo waandaaji wa kumbukumbu za Mashahidi Qassem Soleimani na Ebrahim Raisi, waandaaji wa Kongamano la Mashahidi wa Mkoa wa Alborz, pamoja na mashahidi waliokuwa wakitoa huduma za uokoaji na misaada.

Miongoni mwa mikutano mingine aliyofanya katika kipindi hicho ni ile iliyowahusisha wasimamizi wa ibada ya Hija, wafanyakazi, walimu, washindi wa medali, wanafunzi wa shule, wanafunzi wa vyuo vikuu, wanawake na wasichana.

Kwa kuangalia kwa mtazamo wa awali orodha ya mikutano hiyo, inaweza kusemwa kwamba mikutano hii, ambayo inapaswa kutambuliwa kama mikutano ya mwisho ya Kiongozi Shahidi pamoja na viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu na makundi mbalimbali ya wananchi, ilikuwa fursa muhimu kwake ya kutoa mausia na maelekezo yake ya mwisho kwa watu wa ngazi tofauti za uongozi, utawala na jamii kwa ujumla.

Kwa mfano, dua yake ya mwisho kwa watu wote, aliyoitoa siku nane kabla ya kuuawa kwake shahidi, katika siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tarehe 30 Bahman 1404 Hijria Shamsia, akiwa katika mkusanyiko wa wasomaji wa Qur'ani Tukufu, ilikuwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu awafufue watu wote wakiwa pamoja na Qur'ani na kuendeleza shughuli za Qur'ani.

Alisema:

"Inshaallah, wasomaji hawa wote wa Qur'ani pamoja nanyi nyote muwe daima katika ushirika na Qur'ani, na Inshaallah, mche huu wa Qur'ani uendelee kukua na kustawi zaidi siku baada ya siku."

Miongoni mwa mausia mengine muhimu ya Kiongozi Shahidi ni yale aliyoyatoa kwa mtazamo wa msingi na wa kuangalia mustakabali wa taifa. Maneno hayo, baada ya kuuawa kwake shahidi, yaligeuka kuwa moja ya alama muhimu za mapambano na msimamo wa kupinga udhalimu.

Katika hotuba yake ya mwisho ya hadhara, aliyoitoa siku 10 kabla ya kuuawa kwake shahidi, tarehe 28 Bahman 1404 Hijria Shamsia, alisema:

"Taifa la Iran linayafahamu vizuri mafunzo yake ya Kiislamu na Kishia, na linajua linachopaswa kufanya. Imam Hussein (as) alisema: مِثلي لا يُبايِعُ مِثلَ يَزيد — 'Mtu kama mimi hawezi kutoa kiapo cha utii kwa mtu kama Yazid.'

Kwa hakika, Taifa la Iran linasema: Taifa kama letu, lenye utamaduni huu, historia hii na maarifa haya ya hali ya juu, haliwezi kutoa kiapo cha utii kwa watawala kama wale watu mafisadi wanaoshikilia madaraka nchini Marekani hivi sasa."

Katika sehemu zinazofuata za makala hii, yatachambuliwa mausia na maelekezo ya mwisho ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika nyanja za siasa, jamii, utamaduni, uchumi na mahusiano ya kimataifa.

Uchambuzi huo utahusu maelekezo aliyoyatoa kwa wananchi kwa ujumla, pamoja na taasisi, mashirika na makundi mbalimbali ndani na nje ya Iran, katika kipindi cha mwaka mmoja wa mwisho wa maisha yake.

Mwandishi: Sayyid Ali Asghar Husseini | Mwandishi wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-